Европа се обръща към Мароко за чиста енергия

Бил Клинтън събира в София лидери в търсене на решения за хранителната сигурност, климата и равенството на половете

Утре бившият президент на САЩ Бил Клинтън ще бъде домакин на Глобалната инициатива на Клинтън (CGI) в София, събирайки лидери от целия частен и публич ...