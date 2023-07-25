Италия инвестира в роботиката в Сърбия

Крачка назад? Асен Василев поиска отнемане на концесията на "Росенец" да стане след изготвяне на доклад

Отнемането на концесията на пристанище "Росенец" от "Лукойл" трябва да бъде добре обмислено и да стане след изготвянето на доклад ...