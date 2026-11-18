Два инцидента с търговски кораби за по-малко от 24 часа отново поставиха въпроса за защитата на плавателните съдове в Черно море. След като край българското крайбрежие беше спасен екипажът на Betul, във вторник потъна и моторният кораб Gas Husky. Всички 19 души на борда бяха изведени от опасната зона при операция с участие на Военновъздушните сили.

Gas Husky потъна на около 50 морски мили източно от Бяла. По данни, цитирани от Novini.bg, това е вторият потънал плавателен съд край българското крайбрежие за два дни, а общият брой на поразените кораби за последния месец и половина достига седем. Nova съобщи, че при предишния инцидент с Betul са били евакуирани 12 моряци.

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Разлика между безопасност и сигурност

На този фон председателят на сдружение БУЛСАР и бивш началник на Щаба на Военноморските сили Камен Кукуров постави разграничение между действията при авария и предотвратяването на заплахи.

„Безопасността и сигурността са две напълно различни концепции“, заявява Кукуров.

Според него част от държавните структури, които трябва да гарантират морската сигурност, в момента са ангажирани основно с морска безопасност. В първия случай става дума за реакция при вече възникнал инцидент, а във втория – за наблюдение на рисковете, оценка на заплахите и действия преди да бъде нанесен удар.

Кукуров посочва, че системата за морска безопасност условно включва три етапа: наблюдение и обмен на информация, своевременна реакция и последващо възстановяване на щетите. Именно първият етап според него се нуждае от най-съществена промяна.

Призив за автоматизация

По думите на военния експерт наблюдението в момента се извършва ръчно от оператор. Той предлага пълна автоматизация на процеса и използване на технологии с изкуствен интелект, които да подпомагат откриването и проследяването на рискови обекти.

Кукуров настоява и за изграждането на единна технологична платформа за всички структури, участващи в търсене и спасяване. Според него системата трябва да събира и подрежда необходимата информация в кратък срок след получаване на сигнал за бедстващ кораб.

Инцидентът с Gas Husky приключи със спасяването на целия екипаж. Поредицата от случаи обаче поставя въпроса дали наличните способности са достатъчни не само за реакция след инцидент, но и за ранно установяване на заплахите в българската морска зона.

Източници: novini.bg, nova.bg, apnews.com