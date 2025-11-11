САЩ могат да загубят до 3 трилиона долара от премахването на митата

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че премахването на наложените от него по-рано мита заплашва страната със загуби над 3 трлн. USD.

„На Върховния съд на САЩ бяха предоставени неверни данни. Ако съдът се произнесе против митата, отмяната и компенсациите за всички последици, включително вече направените и планирани инвестиции, както и възстановяванията на суми, ще надхвърли 3 трлн. USD. Ще бъде невъзможно да се компенсират такива огромни щети“, пише той в Truth Social. Американският лидер добави, че това е реална заплаха за националната сигурност и ще има опустошително въздействие върху бъдещето на страната.

След първото заседание по делото за тарифите, проведено на 5 ноември във Върховния съд на САЩ, The Washington Post съобщи, че някои съдии са изразили съмнения относно тяхната законност. Делото беше образувано, след като група представители на бизнеса заведоха дело срещу правителството на САЩ, твърдейки, че тарифите са незаконни и са навредили на компаниите им. На 29 август Апелативният съд на окръг Колумбия постанови, че Тръмп няма правомощия да налага много от обявените от него тарифи. На 4 септември администрацията на Тръмп поиска от Върховния съд да отмени заповедта.

Тръмп и висши служители в неговата администрация, включително министърът на търговията Хауърд Лътник и търговският представител Джеймисън Гриър, многократно са настоявали за потвърждаване на тарифите, твърдейки, че неспазването им би застрашило търговските преговори на САЩ с други държави и съществуващите сделки.

На 2 април Тръмп обяви тарифи върху продукти от 185 държави и територии. По-късно американският лидер коригира тарифните ставки за редица държави.