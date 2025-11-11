Новини
Бизнес »
САЩ могат да загубят до 3 трилиона долара от премахването на митата
  Тема: Войната на митата

САЩ могат да загубят до 3 трилиона долара от премахването на митата

11 Ноември, 2025 14:26 702 2

  • доналд тръмп-
  • мита-
  • загуби-
  • сащ

Тръмп: Ще бъде невъзможно да се компенсират такива огромни щети

САЩ могат да загубят до 3 трилиона долара от премахването на митата - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че премахването на наложените от него по-рано мита заплашва страната със загуби над 3 трлн. USD.

„На Върховния съд на САЩ бяха предоставени неверни данни. Ако съдът се произнесе против митата, отмяната и компенсациите за всички последици, включително вече направените и планирани инвестиции, както и възстановяванията на суми, ще надхвърли 3 трлн. USD. Ще бъде невъзможно да се компенсират такива огромни щети“, пише той в Truth Social. Американският лидер добави, че това е реална заплаха за националната сигурност и ще има опустошително въздействие върху бъдещето на страната.

След първото заседание по делото за тарифите, проведено на 5 ноември във Върховния съд на САЩ, The Washington Post съобщи, че някои съдии са изразили съмнения относно тяхната законност. Делото беше образувано, след като група представители на бизнеса заведоха дело срещу правителството на САЩ, твърдейки, че тарифите са незаконни и са навредили на компаниите им. На 29 август Апелативният съд на окръг Колумбия постанови, че Тръмп няма правомощия да налага много от обявените от него тарифи. На 4 септември администрацията на Тръмп поиска от Върховния съд да отмени заповедта.

Тръмп и висши служители в неговата администрация, включително министърът на търговията Хауърд Лътник и търговският представител Джеймисън Гриър, многократно са настоявали за потвърждаване на тарифите, твърдейки, че неспазването им би застрашило търговските преговори на САЩ с други държави и съществуващите сделки.

На 2 април Тръмп обяви тарифи върху продукти от 185 държави и територии. По-късно американският лидер коригира тарифните ставки за редица държави.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Георги

    3 1 Отговор
    премахването на мита за 17-18 милиарда ще нанесе щети за 3 трилиона ! Кога пък събраха инвестиции за 3 трилиона ?

    14:35 11.11.2025

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    4 1 Отговор
    З трилиона са само лихвите по САШтинския дълг❗

    14:38 11.11.2025