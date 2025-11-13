Бразилия ускорява преговорите със САЩ за митата

Бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва обмисля провеждането на нов телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, за да настоява за преглед на американските тарифи върху бразилски стоки, съобщи CNN Brasil, позовавайки се на свои източници.

Според тях бразилският лидер възнамерява да ускори преговорите за преглед на митата. По-рано, на 12 ноември, бразилският външен министър Мауро Виейра и държавният секретар на САЩ Марко Рубио също се споразумяха да проведат среща лице в лице. Разговорите ще се проведат във Вашингтон на 13 ноември.

САЩ наложиха тарифи върху бразилски стоки през август. Бразилският президент обеща да отговори със същото, но по-късно нареди преглед на тарифите да се проведе чрез преговори. През октомври двамата лидери се срещнаха в Малайзия в кулоарите на срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия. След срещата Лула да Силва изрази задоволство от срещата, заявявайки, че тя може да положи основите за възстановяване на широките отношения между Бразилия и САЩ.