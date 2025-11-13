Новини
Бизнес »
Бразилия ускорява преговорите със САЩ за митата

Бразилия ускорява преговорите със САЩ за митата

13 Ноември, 2025 11:45 442 0

  • лула да силва-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • бразилка-
  • мита

Лула да Силва възнамерява да се обади на Тръмп, за да обсъдят темата

Бразилия ускорява преговорите със САЩ за митата - 1
Снимка: EPA/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва обмисля провеждането на нов телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, за да настоява за преглед на американските тарифи върху бразилски стоки, съобщи CNN Brasil, позовавайки се на свои източници.

Според тях бразилският лидер възнамерява да ускори преговорите за преглед на митата. По-рано, на 12 ноември, бразилският външен министър Мауро Виейра и държавният секретар на САЩ Марко Рубио също се споразумяха да проведат среща лице в лице. Разговорите ще се проведат във Вашингтон на 13 ноември.

САЩ наложиха тарифи върху бразилски стоки през август. Бразилският президент обеща да отговори със същото, но по-късно нареди преглед на тарифите да се проведе чрез преговори. През октомври двамата лидери се срещнаха в Малайзия в кулоарите на срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия. След срещата Лула да Силва изрази задоволство от срещата, заявявайки, че тя може да положи основите за възстановяване на широките отношения между Бразилия и САЩ.


Бразилия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ