Украйна е изправена пред финансов дефицит от 136,5 милиарда долара
  Тема: Украйна

Украйна е изправена пред финансов дефицит от 136,5 милиарда долара

27 Ноември, 2025 10:21 723 23

Прогнозата е за периода 2026-2029 години

Украйна е изправена пред финансов дефицит от 136,5 милиарда долара - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Украинските власти ще се изправят пред финансов дефицит от 136,5 млрд. USD през следващите 4 години, според изявление, публикувано в сряда от Международния валутен фонд (МВФ).

В изявлението се цитира Гавин Грей, ръководител на мисията на МВФ за Украйна, който се е срещнал с украинските власти от 17 до 21 ноември, за да обсъди новата програма за финансиране на Киев. „Според базовата прогноза общият финансов дефицит през 2026-2029 г. се оценява на приблизително 136,5 млрд. USD. През 2026-2027 г. Украйна ще се изправи пред остатъчен финансов дефицит (като се вземат предвид съществуващите финансови ангажименти) от приблизително 63 млрд. USD“, отбеляза Грей, оценявайки икономическата ситуация в Украйна.

Настоящата програма на Украйна с МВФ е разработена за периода 2023-2027 г., но украинският премиер Юлия Свириденко се обърна към Фонда с инициатива за разработване на нова програма. Бюджетът на Украйна от няколко години е с рекорден бюджетен дефицит. Собствените приходи покриват само военни разходи, а останалата част се финансира от западна помощ. Киев признава, че страната е изчерпала напълно собствените си ресурси и че набирането на средства става все по-трудно. В същото време западните партньори, включително МВФ, настояват властите на страната да търсят нови източници на самофинансиране.


Украйна
Оценка 4.9 от 8 гласа.
  • 1 Кво ме еВе за осрайна

    21 1 Отговор
    Глей кво става у нас

    10:23 27.11.2025

  • 2 Симеон Иванов

    18 1 Отговор
    Трябва бързо да се спасяваме от потъващия кораб:
    БЪЛГАРИЯ - ВЪН ОТ НАТО И ЕВРО-ЗОНАТА. А в ЕС - само ако/докато ни е от полза...

    10:30 27.11.2025

  • 3 ООрана държава

    18 1 Отговор
    Урсулата ей сега ще ни събере джобните и ще ги даде на зелю

    10:31 27.11.2025

  • 4 Споко

    14 1 Отговор
    Акушерката ще ви захрани.От 27 стада - с численост 520 милиона ,по 100 евро от офф са всяка година и ще бъдете дори на плюс .

    10:33 27.11.2025

  • 5 Тома

    15 1 Отговор
    Хунтата на зелю открадна повече милиарди от дефицита им

    10:33 27.11.2025

  • 6 Кая Калас

    14 1 Отговор
    Украйна не търпи поражения на фронта и няма загуби.
    Пресконференция

    10:34 27.11.2025

  • 7 Българин

    12 0 Отговор
    Украинките станаха по 5 лв
    :)

    10:34 27.11.2025

  • 8 осраински

    9 0 Отговор
    няма страшно до 4 ри години няма да има украин.и

    10:36 27.11.2025

  • 9 Име

    11 0 Отговор
    И това е някаква изненада?! Държава без каквато и да е икономика, няма как да не задлъжнее когато сама се вкарва в конфликт!

    10:36 27.11.2025

  • 10 Национал Интерест..Вашингтон

    13 0 Отговор
    По данни на ФБР всеки месец Зеленски е превеждал в две свое офшорки по 50 млн.долара 2 години

    10:39 27.11.2025

  • 11 Хасковски каунь

    8 0 Отговор
    Бял байрак и хващане за палците заднешком към Сибир

    10:39 27.11.2025

  • 12 име

    9 0 Отговор
    Бандеристан е на командно дишане от 4 години, не ослужват дори старите си задължения, а тука разни евроатлантици се опитват да ни лъжат, че били купили от САЩ оръжия и нямало за какво да са благодарни на Тръмп? Купили, ама с пари, които са им дали, а те са взети от нас, данъкоплатците от всички държави, подкрепящи крадливата киевска хунта.

    10:44 27.11.2025

  • 13 Украйна

    5 0 Отговор
    е с финансови проблеми още от кризата през 2009г. IMF са там още от тогава. Докато води война с Русия ЕС ще я подкрепя. После пускат фонда да ги довърши. Всичко ще бъде сложено на тезгяха. Без изключение. Данъците ударно увеличени. Украинската държавност е невъзможна без постоянна война с Русия.

    Коментиран от #16

    10:53 27.11.2025

  • 14 Ами

    3 0 Отговор
    средноевропейските шматки да му мислят. Украйна е техен проблем.

    10:54 27.11.2025

  • 15 финансов дефицит от 136,5 милиарда

    8 0 Отговор
    веднага русофоборсуците да съберат по заплата по призива им на бат кирче
    за бункеровата коледа за подаръци на бандерите
    вместо само да се излагат да цъкат за копейки

    11:01 27.11.2025

  • 16 Орк

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Украйна":

    украйна просто си смени дойна крава с руска на "цивилизована" европейска. Нищо ново.

    11:03 27.11.2025

  • 17 А НА БЪЛГАРИЯ КОЛКО ?

    4 0 Отговор
    Що ни дреме за другите я ние на какъв хал сме

    11:04 27.11.2025

  • 18 Русия

    2 0 Отговор
    ще ги спаси, след като ги реинтегрира обратно във федерацията. Иначе западните лешояди ги обричат на смърт и мизерия през следващите поне 50 години

    11:05 27.11.2025

  • 19 Абе, пълна Перемога

    4 0 Отговор
    важното е контраступа да върви.🤣😂🤣

    11:07 27.11.2025

  • 20 Ако

    2 0 Отговор
    са готови да се бият с руснаците ще продължат да им дават пари. Ако ли не, ще бъдат зарязани.

    11:07 27.11.2025

  • 21 Направо

    3 0 Отговор
    Закривай!

    11:07 27.11.2025

  • 22 Хи хи

    3 0 Отговор
    МАС КВО НИ ИНТЕРЕСУВА, ЧЕ УРКИТЕ БИЛИ ИЗПРАВЕНИ ПРЕД ДЕФИЦИТ ??!!

    11:09 27.11.2025

  • 23 Няма проблеми, Зельо още

    2 0 Отговор
    Златни цукала ще си направи.

    11:09 27.11.2025