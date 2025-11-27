Украйна е изправена пред финансов дефицит от 136,5 милиарда долара

Украинските власти ще се изправят пред финансов дефицит от 136,5 млрд. USD през следващите 4 години, според изявление, публикувано в сряда от Международния валутен фонд (МВФ).
В изявлението се цитира Гавин Грей, ръководител на мисията на МВФ за Украйна, който се е срещнал с украинските власти от 17 до 21 ноември, за да обсъди новата програма за финансиране на Киев. „Според базовата прогноза общият финансов дефицит през 2026-2029 г. се оценява на приблизително 136,5 млрд. USD. През 2026-2027 г. Украйна ще се изправи пред остатъчен финансов дефицит (като се вземат предвид съществуващите финансови ангажименти) от приблизително 63 млрд. USD“, отбеляза Грей, оценявайки икономическата ситуация в Украйна.
Настоящата програма на Украйна с МВФ е разработена за периода 2023-2027 г., но украинският премиер Юлия Свириденко се обърна към Фонда с инициатива за разработване на нова програма. Бюджетът на Украйна от няколко години е с рекорден бюджетен дефицит. Собствените приходи покриват само военни разходи, а останалата част се финансира от западна помощ. Киев признава, че страната е изчерпала напълно собствените си ресурси и че набирането на средства става все по-трудно. В същото време западните партньори, включително МВФ, настояват властите на страната да търсят нови източници на самофинансиране.
БЪЛГАРИЯ - ВЪН ОТ НАТО И ЕВРО-ЗОНАТА. А в ЕС - само ако/докато ни е от полза...
Пресконференция
До коментар #13 от "Украйна":украйна просто си смени дойна крава с руска на "цивилизована" европейска. Нищо ново.
