Руската "Росатом" търси купувачи за турската АЕЦ

Възможността за продажба на 49% дял в проекта АЕЦ „Аккую“ е предвидена в междуправителственото споразумение за изпълнение на проекта, сключено през 2010 г. Това заявиха пред ТАСС от държавната корпорация „Росатом“, коментирайки съобщението на аг. Bloomberg, че „Росатом“ преговаря за продажбата на дял в АЕЦ „Аккую“ на чуждестранни инвеститори.

„Процесът на преговори продължава, обсъждаме възможности с потенциални партньори, включително турски компании. Съгласно условията на същото междуправителствено споразумение, изборът на потенциални партньори изисква задължително одобрение от турската страна“, казаха от „Росатом“.

По-рано Bloomberg съобщи, позовавайки се на Антон Дедусенко, председател на Съвета на директорите на „Аккую Нуклеар“ (предприятие на „Росатом“), че „Росатом“ преговаря за продажбата. на 49% дял в електроцентрала на стойност 25 млрд. USD, която строи в Турция, на турски и чуждестранни инвеститори.

„Проектът се сблъска със забавяния и проблеми с финансирането поради страха на чуждестранните банки от санкции от страна на САЩ, докато се проучват алтернативни методи на плащане, включително суапови доставки на природен газ“, пише агенцията. Първият блок в съоръжението, с капацитет 4,8 гигавата, в момента се тества и се очаква да започне да произвежда електроенергия през 2026 г. „Колкото по-близо сме до първия енергоблок, произвеждащ електроенергия, толкова повече инвеститори идват“, цитира агенцията думите на Дедусенко.

Предишният опит за продажба на дела се провали през 2018 г., когато консорциум от турски фирми - Cengiz Holding AS, Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret AS и Kalyon Insaat Sanayi ve Ticaret AS - се отказа от сделката, позовавайки се на невъзможност за постигане на съгласие по търговските условия.

АЕЦ „Аккую“ е първата атомна електроцентрала в Република Турция, изградена от държавната корпорация „Росатом“. Проектът на АЕЦ „Аккую“ включва четири енергоблока с реактори ВВЕР поколение 3+, проектирани по руски проект. Капацитетът на всеки енергоблок на АЕЦ ще бъде 1200 MW. Изграждането на АЕЦ „Акую“ е първият проект в световната ядрена индустрия, който се реализира на базата на финансовия и организационен модел „изграждане-притежаване-експлоатация".