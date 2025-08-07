Новини
Бизнес »
Икономиката на Германия отива още по-надолу

Икономиката на Германия отива още по-надолу

7 Август, 2025 13:47 641 13

  • германия-
  • икономика-
  • спад

Индустриалното производство пада до най-ниското си ниво от пандемичната 2020 година

Икономиката на Германия отива още по-надолу - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Индустриалното производство в Германия е на най-ниското си ниво от май 2020 г., когато страната се сблъска с икономическа криза, причинена от пандемията от коронавирус, съобщи Федералната статистическа служба на Германия.

Индустриалното производство е спаднало с 1,9% през юни в сравнение с месец май. Най-значителният спад този месец е в машиностроенето (-5,3%), фармацевтиката (-11%) и хранително-вкусовата промишленост (-6,3%). Напротив, положителна динамика е регистрирана в енергийния сектор (+3,1%).

Ведомството също така ревизира предварителните си оценки за май - производството този месец е нараснало само с 0,1% в сравнение с април, а не с 1,2%, както се смяташе преди. Ведомството обясни толкова рязката промяна в оценката с факта, че някои автомобилни производители изпратиха коригирани данни за резултатите от дейността си за месеца.

Според агенция Reuters, спадът през юни е бил неочаквано рязък - експертите очакваха намаление от 0,5%.

През последните години Германия преживява продължителна икономическа криза. Първоначално тя е причинена от пандемията от COVID-19, след което се засилва след спирането на доставките на руски газ. По-рано членове на експертния съвет на германското правителство по икономическо развитие коригираха надолу прогнозата за икономическия растеж на страната за 2025 г. Предвид евентуалния негативен ефект от увеличените тарифи от САЩ, Германия може да се изправи пред рецесия за трета поредна година.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Наблюдател

    13 4 Отговор
    И германците като българите. 70% носят телевизор вместо глава на раменете си.

    13:58 07.08.2025

  • 3 мърсУла

    13 5 Отговор
    Направо пишете, че санкциите работят.

    13:59 07.08.2025

  • 4 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    6 1 Отговор
    Ела те, във България!!!

    Коментиран от #6

    14:03 07.08.2025

  • 5 А в България

    7 0 Отговор
    няма вече накъде по - надолу !

    Коментиран от #7

    14:09 07.08.2025

  • 6 Георги

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "⚒️⚒️⚒️⚒️":

    без да искаш си написал България правилно

    14:09 07.08.2025

  • 7 Македонец

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "А в България":

    Има имаааа, гъбарите все още притежават долни гащи. Трябва и тях да загубят, но пак няма да се усетят.

    14:11 07.08.2025

  • 8 123

    7 1 Отговор
    Има още време, докото стигне нивото от 1945 г.

    14:11 07.08.2025

  • 9 Дойче Теле

    5 1 Отговор
    Икономиката на Германия отива още по-надолу, но за това, разбира се, е виновен само и единствено Путин.

    14:17 07.08.2025

  • 10 Здрасти

    2 0 Отговор
    Време е за 20 пакет санкции. Този път ще успеем!

    14:21 07.08.2025

  • 11 дони

    1 1 Отговор
    Едните плащаме с пари ,а другите с кръв.Това го направи вашия-путинка дет му се радвате и докато ,просията не фалира вси ще страдаме.Едните с кръв ,другите с пари ,а смърта ще е за всички.......

    Коментиран от #13

    14:24 07.08.2025

  • 12 Хохо Бохо

    1 1 Отговор
    Санкциите работят и на Путин му е мбого гадно, че краварската колония потъва. Очакваше достоен противник, то се оказа краварски фалирал плъх

    14:24 07.08.2025

  • 13 Хохо Бохо

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "дони":

    Ахам. Дойчовците плащат с пари, хо ха лите с кръв това дето го направи краварката ню ланд. Солени и скъпи бисквитки им приготви. Е ЕЮ се фа ка, както самата тя каза. С кое не си съгласен?

    14:27 07.08.2025