Икономиката на Германия отива още по-надолу

Индустриалното производство в Германия е на най-ниското си ниво от май 2020 г., когато страната се сблъска с икономическа криза, причинена от пандемията от коронавирус, съобщи Федералната статистическа служба на Германия.

Индустриалното производство е спаднало с 1,9% през юни в сравнение с месец май. Най-значителният спад този месец е в машиностроенето (-5,3%), фармацевтиката (-11%) и хранително-вкусовата промишленост (-6,3%). Напротив, положителна динамика е регистрирана в енергийния сектор (+3,1%).

Ведомството също така ревизира предварителните си оценки за май - производството този месец е нараснало само с 0,1% в сравнение с април, а не с 1,2%, както се смяташе преди. Ведомството обясни толкова рязката промяна в оценката с факта, че някои автомобилни производители изпратиха коригирани данни за резултатите от дейността си за месеца.

Според агенция Reuters, спадът през юни е бил неочаквано рязък - експертите очакваха намаление от 0,5%.

През последните години Германия преживява продължителна икономическа криза. Първоначално тя е причинена от пандемията от COVID-19, след което се засилва след спирането на доставките на руски газ. По-рано членове на експертния съвет на германското правителство по икономическо развитие коригираха надолу прогнозата за икономическия растеж на страната за 2025 г. Предвид евентуалния негативен ефект от увеличените тарифи от САЩ, Германия може да се изправи пред рецесия за трета поредна година.