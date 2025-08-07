Тръмп рискува да съсипе отношенията между САЩ и Индия

Чрез налагането на високи мита върху индийския внос, президентът на САЩ Доналд Тръмп може да съсипе отношенията с Индия и да я принуди да засили връзките си с Русия и Китай. Тази оценка се съдържа в статия на The New York Times (NYT).
Изданието припомни, че Индия и САЩ, заедно с Австралия и Япония, са част от Четиристранния диалог за сигурност (QUAD), а Ню Делхи играе важна роля като партньор на Вашингтон в Азиатско-тихоокеанския регион.
Според индийския изследователски център Global Trade Research Initiative, повишаването на тарифите може да намали наполовина индийския износ за САЩ, който надхвърля 86 млрд. USD годишно. Освен това, САЩ са най-големият търговски партньор на Индия, като Индия е на 10-то място в списъка на търговските партньори на САЩ по обем на търговията.
Според анализатора на Global Trade Research Initiative Аджай Шривастав, действията на САЩ „ще принудят Индия да преосмисли стратегическата си позиция, задълбочавайки връзките си с Русия, Китай и много други страни“.
На 6 август САЩ наложиха допълнителни мита от 25% на Индия във връзка с покупката на руски петрол и петролни продукти. Според указа на Тръмп, Вашингтон може да предприеме подобни мерки срещу други страни. Така митата върху вноса на индийски стоки в САЩ са увеличени до 50%. Индийското външно министерство нарече тези действия несправедливи, неоправдани и неразумни, уверявайки, че ще предприеме всички необходими мерки за защита на интересите си.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
Индийският премиер отива в Китай за първи път от седем години (на 31 август за срещата на върха на ШОС). Нещо повече, всичко това се случва на фона на гранични обостряния (организирани от западни партньори). Но дори и това не пречи на двете най-населени страни в света да се сближат.
И това е ясен сигнал към Тръмп и Запада, че опитите им да прекъснат стратегическото партньорство на Китай, Индия и Русия не са били успешни.
15:23 07.08.2025
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
15:27 07.08.2025
3 Сатана Z
Индия също ще отговори по някакъв начин но ще се консултира със своите партньори от БРИКС.
С Новите мита на Бай Дончо реализира печалба от 70 милиарда и загуби над 300 милиарда от износа.Канада и Мексико правят Северен коридор по вода и ще заобикалят територията на Краварника в търговията помежду си.Абе,все добро бъдеще ги очаква Американосите и за капак на всичко,Тръмп уволни шефа на статистиката с работните места ,които са с 70 000 по—малко от обещаните за третото тримесичие.
15:32 07.08.2025
4 2222
15:33 07.08.2025
5 КзББ и ДП
15:40 07.08.2025
6 таксиджия 🚖
Това е безпрецедентно вмешателство в частна фирма!
Това ли ви е Демокрацията бе центаджий!?
15:42 07.08.2025
7 Някой
Сраните да се съберат и наложат ембарго на САЩ.
15:44 07.08.2025
8 праведен
До коментар #5 от "КзББ и ДП":Кой беше тоя Тиквун,не беше ли дебелия парче сланина поджарникар?
15:52 07.08.2025