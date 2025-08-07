Новини
Бизнес »
Тръмп рискува да съсипе отношенията между САЩ и Индия
  Тема: Войната на митата

Тръмп рискува да съсипе отношенията между САЩ и Индия

7 Август, 2025 15:21 581 8

  • сащ-
  • индия-
  • русия-
  • китай-
  • мита-
  • търговия

Митата могат да принудят Индия да обърне поглед към Русия и Китай

Тръмп рискува да съсипе отношенията между САЩ и Индия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Чрез налагането на високи мита върху индийския внос, президентът на САЩ Доналд Тръмп може да съсипе отношенията с Индия и да я принуди да засили връзките си с Русия и Китай. Тази оценка се съдържа в статия на The New York Times (NYT).

Изданието припомни, че Индия и САЩ, заедно с Австралия и Япония, са част от Четиристранния диалог за сигурност (QUAD), а Ню Делхи играе важна роля като партньор на Вашингтон в Азиатско-тихоокеанския регион.

Според индийския изследователски център Global Trade Research Initiative, повишаването на тарифите може да намали наполовина индийския износ за САЩ, който надхвърля 86 млрд. USD годишно. Освен това, САЩ са най-големият търговски партньор на Индия, като Индия е на 10-то място в списъка на търговските партньори на САЩ по обем на търговията.

Според анализатора на Global Trade Research Initiative Аджай Шривастав, действията на САЩ „ще принудят Индия да преосмисли стратегическата си позиция, задълбочавайки връзките си с Русия, Китай и много други страни“.

На 6 август САЩ наложиха допълнителни мита от 25% на Индия във връзка с покупката на руски петрол и петролни продукти. Според указа на Тръмп, Вашингтон може да предприеме подобни мерки срещу други страни. Така митата върху вноса на индийски стоки в САЩ са увеличени до 50%. Индийското външно министерство нарече тези действия несправедливи, неоправдани и неразумни, уверявайки, че ще предприеме всички необходими мерки за защита на интересите си.


Индия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    7 0 Отговор
    Антиамериканското сближаване набира скорост: Моди отива в Китай...

    Индийският премиер отива в Китай за първи път от седем години (на 31 август за срещата на върха на ШОС). Нещо повече, всичко това се случва на фона на гранични обостряния (организирани от западни партньори). Но дори и това не пречи на двете най-населени страни в света да се сближат.

    И това е ясен сигнал към Тръмп и Запада, че опитите им да прекъснат стратегическото партньорство на Китай, Индия и Русия не са били успешни.

    15:23 07.08.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 3 Отговор
    а до този момент какви са били?-ще ви подскажа, копеи/вие сте ПОДХВАТ на запада-НАС-просто бачкате за стотинки

    15:27 07.08.2025

  • 3 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Китай вече отказа вносът на соя от САШТ за 70 милиарда долара ,като междувременно Краварите се опитаха да продадат същата соя отново на Китай но този път през Аржентина и резултатът от ново беше среден пръст.
    Индия също ще отговори по някакъв начин но ще се консултира със своите партньори от БРИКС.
    С Новите мита на Бай Дончо реализира печалба от 70 милиарда и загуби над 300 милиарда от износа.Канада и Мексико правят Северен коридор по вода и ще заобикалят територията на Краварника в търговията помежду си.Абе,все добро бъдеще ги очаква Американосите и за капак на всичко,Тръмп уволни шефа на статистиката с работните места ,които са с 70 000 по—малко от обещаните за третото тримесичие.

    15:32 07.08.2025

  • 4 2222

    3 7 Отговор
    Браво на Тръмп. Тия цNгани се помислиха за велики. Както и китайчетата, на които до не отдавна им се полагаше по една малка купичка ориз дневна дажба. Да се оправят без пазара на САЩ, да ги видим колко са велики.

    15:33 07.08.2025

  • 5 КзББ и ДП

    3 1 Отговор
    Тръмп е еднакво умен с Тиквун

    Коментиран от #8

    15:40 07.08.2025

  • 6 таксиджия 🚖

    3 1 Отговор
    Тръмпоча току що заповяда на цео-то на Интел да напусне мигновено!

    Това е безпрецедентно вмешателство в частна фирма!

    Това ли ви е Демокрацията бе центаджий!?

    15:42 07.08.2025

  • 7 Някой

    4 1 Отговор
    Ще купуват китайски. Да гледа да не се скара с тях, че спрат ли им материали като магнитите и няма да имат нито един нов самолет. Е от някъде ще изкопат, но ще е тотален зор.
    Сраните да се съберат и наложат ембарго на САЩ.

    15:44 07.08.2025

  • 8 праведен

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "КзББ и ДП":

    Кой беше тоя Тиквун,не беше ли дебелия парче сланина поджарникар?

    15:52 07.08.2025