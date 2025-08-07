Тръмп рискува да съсипе отношенията между САЩ и Индия

Чрез налагането на високи мита върху индийския внос, президентът на САЩ Доналд Тръмп може да съсипе отношенията с Индия и да я принуди да засили връзките си с Русия и Китай. Тази оценка се съдържа в статия на The New York Times (NYT).

Изданието припомни, че Индия и САЩ, заедно с Австралия и Япония, са част от Четиристранния диалог за сигурност (QUAD), а Ню Делхи играе важна роля като партньор на Вашингтон в Азиатско-тихоокеанския регион.

Според индийския изследователски център Global Trade Research Initiative, повишаването на тарифите може да намали наполовина индийския износ за САЩ, който надхвърля 86 млрд. USD годишно. Освен това, САЩ са най-големият търговски партньор на Индия, като Индия е на 10-то място в списъка на търговските партньори на САЩ по обем на търговията.

Според анализатора на Global Trade Research Initiative Аджай Шривастав, действията на САЩ „ще принудят Индия да преосмисли стратегическата си позиция, задълбочавайки връзките си с Русия, Китай и много други страни“.

На 6 август САЩ наложиха допълнителни мита от 25% на Индия във връзка с покупката на руски петрол и петролни продукти. Според указа на Тръмп, Вашингтон може да предприеме подобни мерки срещу други страни. Така митата върху вноса на индийски стоки в САЩ са увеличени до 50%. Индийското външно министерство нарече тези действия несправедливи, неоправдани и неразумни, уверявайки, че ще предприеме всички необходими мерки за защита на интересите си.