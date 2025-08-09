Новини
9 Август, 2025 05:49, обновена 9 Август, 2025 05:55 448 1

  • сащ-
  • китай-
  • чипове-
  • износ-
  • лиценз

Решението е взето след среща между главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг и президента Доналд Тръмп, пише вестникът

Financial Times: Министерството на търговията на САЩ издаде лиценз на Nvidia за износ на чипове за Китай - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бюрото за промишленост и сигурност към Министерството на търговията на САЩ е издало лиценз на Nvidia за продажба на чипове H20 на Китай, съобщи Financial Times, позовавайки се на свои източници.

Според тях решението за издаване на лиценз е взето след среща между главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг и президента на САЩ Доналд Тръмп в Овалния кабинет в сряда.

Nvidia създаде този модел чипове специално за китайския пазар, така че продуктите да отговарят на критериите за ограниченията за износ на микрочипове, наложени от администрацията на Джо Байдън, който тогава беше президент на САЩ. Отбелязва се, че премахването на ограниченията върху доставките се е превърнало в предмет на спор между представители на американските служби за сигурност, обезпокоени от ситуацията.

В началото на април американските власти информираха Nvidia, че компанията вече няма да може да доставя чипове H20 за технологии за изкуствен интелект на Китай без специален лиценз. Вашингтон обясни новото изискване, като каза, че „продуктите могат да се използват в суперкомпютри“.


  • 1 Госあ

    1 0 Отговор
    Хуанг винаги е настоявал за коректна конкуренция и връзки с Китай като технологична сила

    06:00 09.08.2025