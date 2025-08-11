Тръмп призовава Китай да учетвори покупките на соя от САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази надежда, че Китай ще учетвори покупките си на американска соя. „Китай е загрижен за недостига на соя. Нашите прекрасни фермери произвеждат соя с най-високо качество“, написа той в Truth Social.

„Надявам се Китай бързо да учетвори поръчките си за соя. Това е и начин за значително намаляване на търговския дефицит на Китай със САЩ“, каза американският лидер, уверявайки, че поръчките ще бъдат изпълнени бързо. „Благодаря Ви, председател на КНР Си Дзинпин,“ обобщи Тръмп.

Според Главната митническа администрация на КНР обемът на търговията между Китай и САЩ през януари-юли е възлизал на 337,22 млрд. USD, което е с 12% по-малко на годишна база. Положителното салдо на Китай в търговията със САЩ за първите седем месеца на 2025 г. е намаляло с 13,1% на годишна база до 165,52 млрд. USD.