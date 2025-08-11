Новини
Тръмп призовава Китай да учетвори покупките на соя от САЩ
  Тема: Войната на митата

11 Август, 2025 11:53 555 4

  • соя-
  • сащ-
  • китай-
  • доналд тръмп

Това ще спомогне и за значителното намаляване на търговския дефицит на азиатската държава

Тръмп призовава Китай да учетвори покупките на соя от САЩ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази надежда, че Китай ще учетвори покупките си на американска соя. „Китай е загрижен за недостига на соя. Нашите прекрасни фермери произвеждат соя с най-високо качество“, написа той в Truth Social.

„Надявам се Китай бързо да учетвори поръчките си за соя. Това е и начин за значително намаляване на търговския дефицит на Китай със САЩ“, каза американският лидер, уверявайки, че поръчките ще бъдат изпълнени бързо. „Благодаря Ви, председател на КНР Си Дзинпин,“ обобщи Тръмп.

Според Главната митническа администрация на КНР обемът на търговията между Китай и САЩ през януари-юли е възлизал на 337,22 млрд. USD, което е с 12% по-малко на годишна база. Положителното салдо на Китай в търговията със САЩ за първите седем месеца на 2025 г. е намаляло с 13,1% на годишна база до 165,52 млрд. USD.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Тръмп да отвори една сергия в Пекин и да сложи Мелания продавачка.

    11:55 11.08.2025

  • 2 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор
    А тръмп ще вдигне митата за Китай само 2 пъти

    11:57 11.08.2025

  • 3 Един

    1 0 Отговор
    Да муат соя до откат.

    11:59 11.08.2025

  • 4 си дзън

    0 0 Отговор
    Питам се кво ще правят реднеците ако го няма китайския пазар за тяхната соя.
    Тръмп ще трябва да вземе от митата и да им дава помощи...

    12:29 11.08.2025