Новини
Бизнес »
Как да не попаднете в капана на дълговете (ВИДЕО)

Как да не попаднете в капана на дълговете (ВИДЕО)

12 Август, 2025 14:43 579 5

  • петър лазаров-
  • финанси-
  • съвети

Защо е важна финансовата култура?

Как да не попаднете в капана на дълговете (ВИДЕО) - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Петър Лазаров Петър Лазаров Консултант по бизнес, финанси и личностно развитие

Няколко са важните моменти, които трябва да се знаят, когато става дума за финансова култура, казва специалистът Петър Лазаров.

  • Предпазва от дългове и фалити;
  • Позволява да живеем по-свободно и по-спокойно;
  • Дава възможност за развитие средно- или дългосрочно за бизнес и инвестиции;
  • Дава възможност за щастливо семейство. (Статистиката, не само в България, но и в света показва, че много от браковете се разтрогват заради липса на финансова култура, липса на пари и създаване на напрежение);
  • Помага да вземаме правилни решения в условията на криза.

Човек с финансова култура първо прави бюджет и следи за разходите си, казва Лазаров. Бюджетът е финансовия план на човек. В него виждаме парите, които влизат в семейството и излизат от него. След като няколко месеца сме го проследили имаме ясна картина какво точно се случва – откъде идват парите и къде отиват, за да може да оптимизираме.

Човекът с финансова култура има финансови цели – кратко-, средно- и дългосрочни. Краткосрочните са 1 година. Средносрочните са между 1 и 3-5 години и дългосрочните са над 7-8 години. "Като пример за средносрочна цел може да вземем дете, което ще завърши след 5 години средното си образование. След пълнолетие започна т.нар. старт на живота на децата и трябват пари за абитуриентски бал, кола, сватба, но най-важното за образованието", поясвяна Лазаров.

Дългосрочна цел е например да се смени домът. Сега живеете в апартамент в града, имам деца, динамика, но след 20 години искам да имам къща на спокойно място. Ще искате тишината, чист въздух. Необходимо е да се мисли в перспектива.

Друга дългосрочна цел е да искате да се пенсионирате на 60 години и да живеете щастливо до 90 години, да пътувате, да се радвате на живота.

Има такива моменти в живота, които си заслужава да бъдат отбелязани, да бъдат категоризирани като цели.

Следващо нещо – избягваме излишните дългове и разбираме как работи кредитът и лихвата. Относно лихвата – сложна и проста. Видовете кредити – стоков, оборотен кредит, овърдрафт по текущата сметка, ипотечен, фирмен кредит. Кога трябва и кога не трябва. Позволено ли е за кола да си вземете кредит, според стандартите. А за екскурзия, за здраве. За какво можете и за какво не можете да вземете кредит.

Човекът с финансова култура пести и инвестира редовно, според възможностите си. Има варианти на парите – в банка, къща, акции, облигации, злато, имоти.

Важно е да се разбира разликата между актив и пасив. Тук ще разгледаме разликата според Робърт Кийосаки, че активът е всичко, което ни носи доход сега и за в бъдеще, а пасивът – всичко, което ни взема от парите. По счетоводните стандарти едно е актив и пасив, а според Кийосаки е нещо друго.

Има резервен фонд – спестяване за неочаквани разходи. Без резервна гума трудно се пътува. Така е и без резервен фонд.

Информира се и никога не взема емоционално решение за нещата, които предстоят.

Ако всички тези неща ги съблюдаваме и ги притежаваме, може да се каже, че имаме финансова култура. Ако вече сме се погрижили за част от тези неща – всичко останало може да се каже, че сме и финансово здрави хора. Така ще се предпазим от фалити, дългове, ще живеем по-спокойно.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДСК Измама

    2 0 Отговор
    Преди седмица ми се изпариха едни 300лв от ДСК сметка. Чакам отговорът и ще споделям за това във всички платформи...внимавайте

    14:53 12.08.2025

  • 2 Хаха

    0 0 Отговор
    Не всички обичат да "пътуват".

    14:53 12.08.2025

  • 3 Умник

    2 0 Отговор
    Много просто харчиш по малко от колкото изкарваш аз за 50 години нямам един лев борч и от нищо не съм се лишил

    14:56 12.08.2025

  • 4 онзи

    1 0 Отговор
    Как да не попаднете в капана на дълговете: не влизате в евро зоната и не приемате дигиталното евро!

    14:56 12.08.2025

  • 5 Как да не попаднете в капана на дълговет

    2 1 Отговор
    гледате гроб и тиквата дето лапат нови заеми и
    някакви мижави пътищи с тънък асфалт и 50 милиарда евро дългове
    и се учете докато ви дигнат догодина данъците да ги изплащате

    15:12 12.08.2025