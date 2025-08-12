Как да не попаднете в капана на дълговете (ВИДЕО)

Няколко са важните моменти, които трябва да се знаят, когато става дума за финансова култура, казва специалистът Петър Лазаров.

Предпазва от дългове и фалити;

Позволява да живеем по-свободно и по-спокойно;

Дава възможност за развитие средно- или дългосрочно за бизнес и инвестиции;

Дава възможност за щастливо семейство. (Статистиката, не само в България, но и в света показва, че много от браковете се разтрогват заради липса на финансова култура, липса на пари и създаване на напрежение);

Помага да вземаме правилни решения в условията на криза.

Човек с финансова култура първо прави бюджет и следи за разходите си, казва Лазаров. Бюджетът е финансовия план на човек. В него виждаме парите, които влизат в семейството и излизат от него. След като няколко месеца сме го проследили имаме ясна картина какво точно се случва – откъде идват парите и къде отиват, за да може да оптимизираме.

Човекът с финансова култура има финансови цели – кратко-, средно- и дългосрочни. Краткосрочните са 1 година. Средносрочните са между 1 и 3-5 години и дългосрочните са над 7-8 години. "Като пример за средносрочна цел може да вземем дете, което ще завърши след 5 години средното си образование. След пълнолетие започна т.нар. старт на живота на децата и трябват пари за абитуриентски бал, кола, сватба, но най-важното за образованието", поясвяна Лазаров.

Дългосрочна цел е например да се смени домът. Сега живеете в апартамент в града, имам деца, динамика, но след 20 години искам да имам къща на спокойно място. Ще искате тишината, чист въздух. Необходимо е да се мисли в перспектива.

Друга дългосрочна цел е да искате да се пенсионирате на 60 години и да живеете щастливо до 90 години, да пътувате, да се радвате на живота.

Има такива моменти в живота, които си заслужава да бъдат отбелязани, да бъдат категоризирани като цели.

Следващо нещо – избягваме излишните дългове и разбираме как работи кредитът и лихвата. Относно лихвата – сложна и проста. Видовете кредити – стоков, оборотен кредит, овърдрафт по текущата сметка, ипотечен, фирмен кредит. Кога трябва и кога не трябва. Позволено ли е за кола да си вземете кредит, според стандартите. А за екскурзия, за здраве. За какво можете и за какво не можете да вземете кредит.

Човекът с финансова култура пести и инвестира редовно, според възможностите си. Има варианти на парите – в банка, къща, акции, облигации, злато, имоти.

Важно е да се разбира разликата между актив и пасив. Тук ще разгледаме разликата според Робърт Кийосаки, че активът е всичко, което ни носи доход сега и за в бъдеще, а пасивът – всичко, което ни взема от парите. По счетоводните стандарти едно е актив и пасив, а според Кийосаки е нещо друго.

Има резервен фонд – спестяване за неочаквани разходи. Без резервна гума трудно се пътува. Така е и без резервен фонд.

Информира се и никога не взема емоционално решение за нещата, които предстоят.

Ако всички тези неща ги съблюдаваме и ги притежаваме, може да се каже, че имаме финансова култура. Ако вече сме се погрижили за част от тези неща – всичко останало може да се каже, че сме и финансово здрави хора. Така ще се предпазим от фалити, дългове, ще живеем по-спокойно.