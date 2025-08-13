САЩ слагат тракери за проследяване на незаконни пратки чипове до Китай

Американските правоохранителни органи тайно инсталират устройства за проследяване в някои партиди микрочипове, които според тях може да са били незаконно изпратени до Китай, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на свои източници.

Според тяхната информация тези мерки са насочени към идентифициране на нарушения на ограниченията за износ на САЩ и се прилагат само за отделни партиди микрочипове, попаднали в полезрението на правоохранителните органи по време на разследвания. Неназованите източници отбелязаха, че наблюдението на местоположението на чиповете позволява на властите да получат основания за образуване на дела срещу лица и компании, които нарушават разпоредбите за контрол на износа.

Източници на Reuters уточниха, че са запознати със тайното инсталиране на устройства за проследяване в партида продукти от Dell, Supermicro, Nvidia и AMD. Според тях, тракерите най-често се инсталират в опаковката, но понякога се поставят и в самите устройства.

По-рано Bloomberg съобщи,че китайските власти са изпратили известия до някои местни компании, с които ги призовават да спрат да използват микрочипове H20 от американската компания Nvidia поради опасения, че американските чипове могат да проследяват местоположенията и да бъдат изключвани дистанционно. Китай активно развива собствения си пазар на полупроводници и препоръчва преминаване към местно произведени продукти, отбелязва изданието.

На 9 август Financial Times съобщи,че Бюрото за промишленост и сигурност към Министерството на търговията на САЩ е издало лиценз на технологичната компания Nvidia за продажба на чипове H20 на Китай. През април американските власти информираха компанията, че вече ще се изисква специален лиценз за доставка на чипове на Китай. Вашингтон обясни новото изискване, като каза, че „тези продукти могат да се използват в суперкомпютър".