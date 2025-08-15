Новини
Subway вече е Subjoy

15 Август, 2025

Промените засягат 140 заведения в цяла Русия

Милена Богданова

Веригата ресторанти за бързо хранене Subway извърши глобално ребрандиране в Русия и промени името си на Subjoy. Промените ще засегнат 140 заведения в цялата страна, съобщи пресслужбата на компанията.

„Ресторантите за бързо хранене Subway обявиха глобално ребрандиране. Марката ще промени позиционирането, името, логото и визуалната си идентичност. Ресторантите, работещи преди това под управлението на Subway Russia Service Company LLC, ще променят имената си и ще продължат да работят под новата марка Subjoy". „Ребрандирането ще се осъществи на няколко вълни и ще засегне 140 места в цяла Русия“, се казва в изявлението.

Компанията уточни, че промяната на идентичността в 140 заведения ще се случи в рамките на следващите 30 дни, смяната на табелата в 100 ресторанта ще се състои до 30 септември, а всички останали промени ще се случат до края на тази година.

„Думата радост в името на новата марка Subjoy се свързва с удоволствие, радост и емоции, които всеки получава от любимия си сандвич.“ А новата същност на марката звучи така - „винаги добра идея“, тъй като сандвич с пресни зеленчуци и персонализиран пълнеж е добра идея във всяка ситуация“, обясниха от пресслужбата.

Те припомниха, че през юни 2024 г. международният франчайзодател - Subway international B.V. - е информирал руските франчайзополучатели на веригата ресторанти Subway за прекратяването на поддръжката на търговската марка Subway в Русия и предстоящото прекратяване на търговски концесионни споразумения.

Крайната цел на ребрандирането е да се укрепи позицията на съществуващия франчайз бизнес и да се осигури устойчиво развитие в бъдеще“, подчертаха от компанията.

Subway е една от най-големите вериги за бързо хранене в света. Компанията е основана през 1965 г. в САЩ. Основното меню на ресторантите включва сандвичи, салати и рулца.

Ресторантът Subway отваря врати за първи път в Русия през 1994 г. Централният офис на компанията се намира в Санкт Петербург.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🥪🥪🥪

    2 1 Отговор
    То това Subway си е най-обикновен сандвич франзела, като от Билата или Кауфланда и после дабавки, като от магазина.

    15:14 15.08.2025

  • 2 1448

    2 1 Отговор
    като ще е subjoy (подрадостно) да бяха го кръстили subpar (под средното)

    15:14 15.08.2025

  • 3 шаа

    1 1 Отговор
    за руския събуей не знам, но българският събуей е толкова жалък. отдавана вече не е това, което беше в началото. ако и тук си смени името дано да не е събджой, освен ако нямат чувство за самоирония

    15:18 15.08.2025