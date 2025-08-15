Subway вече е Subjoy

Веригата ресторанти за бързо хранене Subway извърши глобално ребрандиране в Русия и промени името си на Subjoy. Промените ще засегнат 140 заведения в цялата страна, съобщи пресслужбата на компанията.

„Ресторантите за бързо хранене Subway обявиха глобално ребрандиране. Марката ще промени позиционирането, името, логото и визуалната си идентичност. Ресторантите, работещи преди това под управлението на Subway Russia Service Company LLC, ще променят имената си и ще продължат да работят под новата марка Subjoy". „Ребрандирането ще се осъществи на няколко вълни и ще засегне 140 места в цяла Русия“, се казва в изявлението.

Компанията уточни, че промяната на идентичността в 140 заведения ще се случи в рамките на следващите 30 дни, смяната на табелата в 100 ресторанта ще се състои до 30 септември, а всички останали промени ще се случат до края на тази година.

„Думата радост в името на новата марка Subjoy се свързва с удоволствие, радост и емоции, които всеки получава от любимия си сандвич.“ А новата същност на марката звучи така - „винаги добра идея“, тъй като сандвич с пресни зеленчуци и персонализиран пълнеж е добра идея във всяка ситуация“, обясниха от пресслужбата.

Те припомниха, че през юни 2024 г. международният франчайзодател - Subway international B.V. - е информирал руските франчайзополучатели на веригата ресторанти Subway за прекратяването на поддръжката на търговската марка Subway в Русия и предстоящото прекратяване на търговски концесионни споразумения.

„Крайната цел на ребрандирането е да се укрепи позицията на съществуващия франчайз бизнес и да се осигури устойчиво развитие в бъдеще“, подчертаха от компанията.

Subway е една от най-големите вериги за бързо хранене в света. Компанията е основана през 1965 г. в САЩ. Основното меню на ресторантите включва сандвичи, салати и рулца.

Ресторантът Subway отваря врати за първи път в Русия през 1994 г. Централният офис на компанията се намира в Санкт Петербург.