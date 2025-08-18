Новини
Индия се надява, че Тръмп ще отвори пътя за търговски преговори
Индия се надява, че Тръмп ще отвори пътя за търговски преговори

18 Август, 2025 13:43 442 1

Традиционният подход на Индия към външната политика се основава на принципа „приятелство с всички“

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Индия се надява, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще разбере важността на стратегическото партньорство и ще отвори пътя за търговски преговори между двете страни, съобщи източник от индийското правителство, цитиран от ТАСС.

„Надяваме се, че Тръмп ще разбере нашето стратегическо партньорство, нашата искреност и ще отвори диалог за търговски преговори“, каза източникът. Той припомни, че традиционният подход на Индия към външната политика се основава на принципа „приятелство с всички“. „Не трябва да имаме врагове никъде.“ „Това е нашият основен подход“, каза той.

На 16 август индийският вестник The Financial Express съобщи, че американските преговарящи са отменили планирано за края на август пътуване до Ню Делхи за шестия кръг от дискусиите по търговското споразумение между Индия и САЩ. Посещението на американската делегация е трябвало да започне на 25 август и да продължи до 30 август. Очакваше се тези консултации да бъдат ключови за облекчаване на търговското напрежение. Източникът на вестника отбеляза, че Индия не може да спре да купува петрол от Русия, предвид „голямата разлика в парично изражение“.

На 6 август САЩ обявиха увеличение на вносните мита от Индия с 25% (до 50%) във връзка с покупката на руски петрол и петролни продукти. Тръмп разкритикува републиката, че „винаги купува по-голямата част от военното си оборудване от Русия“ и е „заедно с Китай най-големият купувач“ на руски енергийни ресурси. Индийското министерство на външните работи нарече атаките от страна на САЩ и ЕС заради вноса на руски петрол... неоправдано.

След разговори с руския президент Владимир Путин в Аляска, Тръмп призна, че Вашингтон няма да налага вносни мита на търговските партньори на Русия.


  • 1 Не може ли ?

    А преди как купуваше на други цени?

    13:51 18.08.2025