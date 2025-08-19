Новини
Бизнес »
Китай привлича повече млади специалисти с нови визи

Китай привлича повече млади специалисти с нови визи

19 Август, 2025 09:21 465 4

  • китай-
  • студенти-
  • чужденци-
  • визи-
  • нови-
  • привличане

Тя е предназначена за млади чужденци в областта на науката и технологиите

Китай привлича повече млади специалисти с нови визи - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Нова виза тип „К“ за млади чуждестранни специалисти в областта на науката и технологиите ще влезе в сила в Китай на 1 октомври, съобщава Държавния съвет на Китайската народна република.

Новата виза е предназначена да разшири възможностите за международен обмен и сътрудничество. Притежателите ѝ ще получат по-широк набор от привилегии в сравнение със съществуващите 12 вида визи, включително увеличаване на броя на разрешените влизания, удължен срок на валидност и по-дълъг престой.

Притежателите на виза тип „К“ ще могат да участват в образователни, културни и научно-технически програми за обмен, както и да се занимават с предприемачески и бизнес дейности в Китай.

В допълнение към установените критерии за възраст, образование и професионална квалификация, визата не изисква покана от китайски работодател или организация, което значително опростява процеса на кандидатстване.

Въвеждането на новата категория визи идва на фона на последователно облекчаване на визовите правила за разширяване на международните контакти. Към края на юли 2025 г. Китай е установил едностранен безвизов режим или взаимно освобождаване от визи със 75 държави.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Старите !

    2 1 Отговор
    Старите !

    Предлагат !

    Готови Решения !

    Но ще им трябва Преводач !

    Дали Рибата ще е в Морето !

    И Тигана ще изгори на Огъня !

    09:25 19.08.2025

  • 2 Госあ

    1 0 Отговор
    Китайците са точни, но трябва да договориш добре нещата с тях в самото начало. Преговорите са най важни. Както казах на срещата за 50 години сътрудничество между Китай и ЕС, бих сравнил науката със спорта, а не с търговията, след като веднъж си изградил колаборация, трябва да дадеш всичко от себе си без съмнения и резерви, така както правят спортистите на състезание - за да има резултат. Науката не е търговия, науката, изкуството и спорта са висша категория и движат цивилизацията. Повечето хора са благородни, въпреки че се промъква и простолюдие отвреме навреме

    09:33 19.08.2025

  • 3 Госあ

    1 0 Отговор
    Иначе, крайно време беше за такава виза, в Япония я има отдавна. На японската карта ти пише - researcher. Друга категория, бате.

    09:36 19.08.2025

  • 4 Сандо

    0 0 Отговор
    Започва движението на мозъци на Изток.А Западът пропада.Светът се променя,запомнете го,мили козячета.

    09:59 19.08.2025