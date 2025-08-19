Китай привлича повече млади специалисти с нови визи

Нова виза тип „К“ за млади чуждестранни специалисти в областта на науката и технологиите ще влезе в сила в Китай на 1 октомври, съобщава Държавния съвет на Китайската народна република.

Новата виза е предназначена да разшири възможностите за международен обмен и сътрудничество. Притежателите ѝ ще получат по-широк набор от привилегии в сравнение със съществуващите 12 вида визи, включително увеличаване на броя на разрешените влизания, удължен срок на валидност и по-дълъг престой.

Притежателите на виза тип „К“ ще могат да участват в образователни, културни и научно-технически програми за обмен, както и да се занимават с предприемачески и бизнес дейности в Китай.

В допълнение към установените критерии за възраст, образование и професионална квалификация, визата не изисква покана от китайски работодател или организация, което значително опростява процеса на кандидатстване.

Въвеждането на новата категория визи идва на фона на последователно облекчаване на визовите правила за разширяване на международните контакти. Към края на юли 2025 г. Китай е установил едностранен безвизов режим или взаимно освобождаване от визи със 75 държави.