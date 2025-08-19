Скандал между Swatch и Китай

Швейцарският производител на часовници Swatch оттегли рекламни плакати в Китай, след като китайски потребители в социалните медии обвиниха компанията, че осмива външния вид на азиатците, съобщи аг. Reuters.

Рекламна кампания на Swatch предизвика активна дискусия в китайските социални медии в края на миналата седмица. По-специално, на една от снимките от поредицата млад мъж с азиатски вид свива ъгълчетата на очите си. Китайските потребители смятат, че рекламата изглежда като подигравка с външния вид на азиатците. Така студентка от Китай заяви пред агенцията, че е шокирана от снимките и не разбира как ръководството на компанията може да одобри подобни рекламни продукти.

През уикенда компанията обяви в китайската социална мрежа Weibo, че е „взела под внимание последните оплаквания“ и е премахнала всички спорни материали.

„Искрено се извиняваме за всяка болка или недоразумение, което те [рекламните материали] може да са причинили“, цитира агенцията изявлението на компанията.

Компанията не отговори на молбите на журналистите за по-подробен коментар. Както отбелязва агенцията, Swatch се сблъсква с трудности на китайския пазар през последните години, въпреки че той представлява почти една трета от продажбите на компанията. Приходите за 2024 г. спаднаха с почти 15%, до голяма степен поради ниското търсене в Китай. На фона на новините за скандалната рекламна кампания, акциите на Swatch загубиха около 2% при откриването на търговията на 18 август, но възстановиха загубите си. В допълнение към трудностите на китайския пазар, швейцарският производител може да се сблъска със загуби и в САЩ поради въвеждането на 39% мита върху швейцарския внос от президента Доналд Тръмп.