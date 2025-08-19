Новини
Скандал между Swatch и Китай

19 Август, 2025 21:21 856 3

  • swatch-
  • китай-
  • реклама-
  • расизъм-
  • обвинение

Компанията оттегля реклами в азиатската държава след обвинения в расизъм

Скандал между Swatch и Китай - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Швейцарският производител на часовници Swatch оттегли рекламни плакати в Китай, след като китайски потребители в социалните медии обвиниха компанията, че осмива външния вид на азиатците, съобщи аг. Reuters.

Рекламна кампания на Swatch предизвика активна дискусия в китайските социални медии в края на миналата седмица. По-специално, на една от снимките от поредицата млад мъж с азиатски вид свива ъгълчетата на очите си. Китайските потребители смятат, че рекламата изглежда като подигравка с външния вид на азиатците. Така студентка от Китай заяви пред агенцията, че е шокирана от снимките и не разбира как ръководството на компанията може да одобри подобни рекламни продукти.

През уикенда компанията обяви в китайската социална мрежа Weibo, че е „взела под внимание последните оплаквания“ и е премахнала всички спорни материали.

Искрено се извиняваме за всяка болка или недоразумение, което те [рекламните материали] може да са причинили“, цитира агенцията изявлението на компанията.

Компанията не отговори на молбите на журналистите за по-подробен коментар. Както отбелязва агенцията, Swatch се сблъсква с трудности на китайския пазар през последните години, въпреки че той представлява почти една трета от продажбите на компанията. Приходите за 2024 г. спаднаха с почти 15%, до голяма степен поради ниското търсене в Китай. На фона на новините за скандалната рекламна кампания, акциите на Swatch загубиха около 2% при откриването на търговията на 18 август, но възстановиха загубите си. В допълнение към трудностите на китайския пазар, швейцарският производител може да се сблъска със загуби и в САЩ поради въвеждането на 39% мита върху швейцарския внос от президента Доналд Тръмп.


  • 1 Пич

    3 5 Отговор
    Ами те азиатците са си смешни до нелепост !!! Всички приличат на инфантилни !!! Но не са , хитри и пресметливи кучета са !!!

    21:24 19.08.2025

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    САМО БЪРЗО ЗАБОГАТЕЛИТЕ СЕЛЯНИ
    КУПУВАТ МАРКОВИ ИЗДЕЛИЯ
    .....
    МАРКАТА НЕ ПРАВИ ПРОДУКТА. НАПРИМЕР НА ЕДНО МЯСТО В БЪЛГАРИЯ ИМА ГЛИНА
    КОЯТО КИТАЙЦИТЕ КУПУВАТ В МОМЕНТА ОТ НОВА ЗЕЛАНДИЯ
    ЗА ДА ПРАВЯТ НАЙ НАЙ НАЙ ВИСОКАЧЕСВЕНИЯ ПОРЦЕЛАН В СВЕТА :))
    ... ДЕТО СВЕТИ ПРЕЗ НЕГО :)
    .....
    ОБАЧЕ БЪЛГАРСКИ ДЕБИЛИ НЯМА КАК ДА ГО НАПРАВЯТ

    Коментиран от #3

    21:29 19.08.2025

  • 3 Поназнайващ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    И къде е това място?

    22:36 19.08.2025