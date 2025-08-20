Новини
Двоен ръст на работещите пенсионери в бюджетния сектор

Двоен ръст на работещите пенсионери в бюджетния сектор

20 Август, 2025 08:21

Драстичното им увеличение е за последните 10 години

Двоен ръст на работещите пенсионери в бюджетния сектор - 1
Снимка: БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Близо 17% от всички пенсионери в България продължават да работят и след като вече са навършили годините за пенсия и получават такава. В действителност хората в пенсионна възраст се оказват значителен дял и от трудовата сила в страната – 12% от всички работещи. Демографската криза също е сред основните фактори за високия процент работещи пенсионери. И все пак основната причина пенсионерите у нас да продължават да работят са ниските доходи и високата инфлация, която за последните няколко години общо надхвърля 30%.

„Добре е за пенсионерите, че могат да докарат допълнителен доход, но от друга страна не е добре за останалата част от обществото, тъй като не се предлагат достатъчно добри заплати, за да може някой да кандидатства за тези позиции“, казва Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ „Подкрепа“ и допълва: „Работещите бедни за поредна година са се увеличили и вече са над 10%, приближавайки 11% от работещите, което е показателно за състоянието на икономиката, за състоянието на пазара на труда“.


  • 1 и основно в

    27 4 Отговор
    силовите министерства: друго си е едни бъзи 6 бона на месец

    Коментиран от #10

    08:23 20.08.2025

  • 2 Разни

    21 3 Отговор
    милиционери !

    08:23 20.08.2025

  • 3 Някой

    24 3 Отговор
    "Двоен ръст на работещите пенсионери в бюджетния сектор", което значи заплати от нашите данъци. Ама как иначе да задоволим партийната клиентела.

    08:23 20.08.2025

  • 4 Пич

    19 4 Отговор
    Дали има работа ?! Със сигурност , но с още по голяма сигурност - младите ги мързи !!! Или по скоро си представят че за нищо работа трябва да получават депутатски заплати. Всеки сте ги виждали как обикалят , или висят някъде безцелно!!!

    08:26 20.08.2025

  • 5 Шурей

    28 3 Отговор
    Работят е силно казано. Половината администрация да съкратят, няма да се усети

    08:27 20.08.2025

  • 6 Тома

    21 4 Отговор
    В бюджетния сектор работата е да можеш хубаво да се чешеш по г.за.и да гласуваш за герб.

    08:30 20.08.2025

  • 7 Мдаа!

    23 4 Отговор
    Много е приятно да се "работи" в бюджетният сектор! Работа никаква, хубави заплати, отпуски, премии, болнични, осигуровки, все неща за , които нормалните хора могат единствено да мечтаят!

    08:32 20.08.2025

  • 8 Как

    24 3 Отговор
    Всички ченгета и военни са пенсионери и назначени на щат. Взимат заплата и пенсия!

    08:35 20.08.2025

  • 9 Хасковски каунь

    11 2 Отговор
    С памперс, ама на бюро

    08:39 20.08.2025

  • 10 На софрата

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "и основно в":

    В бюджетната сфера пенсионерите не работят, те там са само на хранилка, да капе някаква заплатка, да цъка още малко стаж ...
    Те в бюджетната сфера не вършат работа младите, та камо ли бабички и старци на по 70, 75, 80 години с техните физически и ментални заболявания и дефицити.
    Положението е ... меко казано сбабичасано и сбръчкано, вмирисано и оплешивяло.

    08:43 20.08.2025

  • 11 така е

    6 10 Отговор
    Борисов ви го каза - Асен Василев ви вдигна пенсиите с парите на внуците ви. Те ще връщат заема с лихвите 2027ма година.

    08:44 20.08.2025

  • 12 Последния Софиянец

    16 1 Отговор
    Цялата икономика се крепи на труда на пенсионерите.

    Коментиран от #15

    08:44 20.08.2025

  • 13 Таван 3400

    10 0 Отговор
    Ами ще работя, с този таван на пенсийката ми не се издържа, за какво по-напред...

    08:44 20.08.2025

  • 14 От Варна

    16 2 Отговор
    Крайно време е пак да се въведе категоризация при пенсионирането! Не може някой, цял живот дремал на бюро, на държавна заплата, да се пенсионира на една възраст с човек, работил в производство. Особено в частния сектор. За категоризацията ще си покаже лесно статистиката, кой работи 10 години след пенсиониране. Наистина е примамливо и пенсия и заплата. Ако се остави само единия доход, картинката ще е друга! Но това никога няма да стане! “Баницата “ е сладка и който се докопа, лапа щедро. И кима с пълна уста в знак на съгласие, иначе отпада!

    Коментиран от #16

    08:45 20.08.2025

  • 15 верно е

    11 3 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Защото само пенсионерите стават за нещо. На останалите им дай райски газ и сиртаки в Гърция.

    08:45 20.08.2025

  • 16 Ами то

    10 2 Отговор

    До коментар #14 от "От Варна":

    и сега има категории, от първа до трета. Въпросът е колко си внасял като осигуровки през годините

    Коментиран от #17, #19

    08:50 20.08.2025

  • 17 И колко

    8 2 Отговор

    До коментар #16 от "Ами то":

    си натрупал в партидата си. Разликата е, е че в частния сектор работещите не плащат максималния размер на осигуровките и даже получават парите си в пликче без удръжки, а в държавния искат не искат на работещите първо им удържат осигуровките и после данъка и каквото остане е заплата.

    Коментиран от #18

    08:55 20.08.2025

  • 18 верно ли

    7 0 Отговор

    До коментар #17 от "И колко":

    Служителите в държавния сектор в България към 2025 г. се осигуряват основно чрез държавния бюджет, като осигурителните вноски се плащат централизирано от държавата, а не директно от самите служители. По-конкретно:
    Към момента държавните служители не плащат директно осигуровките си, те се покриват изцяло от работодателя — държавата (Министерство на финансите) чрез централизирана система.

    Обсъжда се възможност за постепенен преход, при който държавните служители да започнат да плащат част от осигуровките си (от 7% през 2025 г. до 40% през 2030 г.), и останалата част да е за сметка на държавата. Това е цел за бъдещи години и все още не е въведено напълно.

    В частния сектор и за някои обществени сектори (например учители и лекари) осигуровките се поделят между работодател и служител в съотношение около 60% към 40%, но за повечето държавни служители това засега не важи.

    Коментиран от #20, #26

    09:05 20.08.2025

  • 19 Гост

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "Ами то":

    И да си работил 1 категория при пенсия я приравняват на 3 категория.

    Коментиран от #21

    09:07 20.08.2025

  • 20 Верно

    5 2 Отговор

    До коментар #18 от "верно ли":

    Работодателят ги взима от техния щат, а не директно от бюджета, сиреч осигуровките са предвидени за съответния щат и поради директната удръжка, работещият никога не може да ги получи на ръка и после да ги внесе,

    Коментиран от #23

    09:25 20.08.2025

  • 21 Друг гост

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Гост":

    Глупости

    09:26 20.08.2025

  • 22 нннн

    6 1 Отговор
    Ако на работа си клатил краката 30-40 години, що да не си ги поклатиш още няколко?

    09:29 20.08.2025

  • 23 чети книжки

    9 1 Отговор

    До коментар #20 от "Верно":

    Към момента държавните служители не плащат директно осигуровките си, те се покриват изцяло от работодателя — държавата (Министерство на финансите) чрез централизирана система.

    09:30 20.08.2025

  • 24 стоян

    6 2 Отговор
    Работещи пенсионери - ама в бюджетния сектор - полиция и министерства - 3800 лв пенсия плюс 4000 лв заплата - браво - държавата тегли заеми да плащаме пенсии по 3800 лв а работещи двама родители с деца не могат да вземат чисти 3800 лв

    09:32 20.08.2025

  • 26 стоян

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "верно ли":

    До 18 ком - другар на всички работещи на държавна работа ние работещите плащаме заплати и осигуровки - няма никакво значение дали от работещия или от държавата се плащат осигуровките

    Коментиран от #28

    09:36 20.08.2025

  • 27 фен

    1 0 Отговор
    Голям % от хората, които коментират тук, са 30-40 годишни, които не помнят Тошово време, а то е основа за всичко дето става сега. На първо място много от професиите и работни места до 1989 г. вече ги няма и няма да ги има. Да не говорим, че някои щатове бяха яко надути. Напр. баща ми беше гл. счетоводител в голям шивашки завод и имаше десет изчислителки, дето цял ден тракаха на пишещи машини. Да се чуди човек какво толкоз изчисляваха. Директора му имаше три секретарки и двама шофьори. Учител по математика се пенсионира преди няколко години с пенсия 700 лв. Поради липса на кадър го назначават на пълен норматив със съответната заплата. + бонуси СБКО, облекло и премии Коледа и 24 май. В края на годината получава авт. % в пенсионното и пенсията се актуализира. Така няколко години и пенсията скача двойно+ пълна заплата+ някой частен урок. Така, щото някой го е страх да предава Х + У= ? и да не му дигат кръвното учениците. Ако някой не е разбрал, да прочете пак.

    09:42 20.08.2025

  • 28 верно ли

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "стоян":

    А аз какво съм казал, другарЮ?

    09:44 20.08.2025