Двоен ръст на работещите пенсионери в бюджетния сектор

Близо 17% от всички пенсионери в България продължават да работят и след като вече са навършили годините за пенсия и получават такава. В действителност хората в пенсионна възраст се оказват значителен дял и от трудовата сила в страната – 12% от всички работещи. Демографската криза също е сред основните фактори за високия процент работещи пенсионери. И все пак основната причина пенсионерите у нас да продължават да работят са ниските доходи и високата инфлация, която за последните няколко години общо надхвърля 30%.

„Добре е за пенсионерите, че могат да докарат допълнителен доход, но от друга страна не е добре за останалата част от обществото, тъй като не се предлагат достатъчно добри заплати, за да може някой да кандидатства за тези позиции“, казва Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ „Подкрепа“ и допълва: „Работещите бедни за поредна година са се увеличили и вече са над 10%, приближавайки 11% от работещите, което е показателно за състоянието на икономиката, за състоянието на пазара на труда“.