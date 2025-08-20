Двоен ръст на работещите пенсионери в бюджетния сектор

Близо 17% от всички пенсионери в България продължават да работят и след като вече са навършили годините за пенсия и получават такава. В действителност хората в пенсионна възраст се оказват значителен дял и от трудовата сила в страната – 12% от всички работещи. Демографската криза също е сред основните фактори за високия процент работещи пенсионери. И все пак основната причина пенсионерите у нас да продължават да работят са ниските доходи и високата инфлация, която за последните няколко години общо надхвърля 30%.
„Добре е за пенсионерите, че могат да докарат допълнителен доход, но от друга страна не е добре за останалата част от обществото, тъй като не се предлагат достатъчно добри заплати, за да може някой да кандидатства за тези позиции“, казва Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ „Подкрепа“ и допълва: „Работещите бедни за поредна година са се увеличили и вече са над 10%, приближавайки 11% от работещите, което е показателно за състоянието на икономиката, за състоянието на пазара на труда“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
10 На софрата
До коментар #1 от "и основно в":В бюджетната сфера пенсионерите не работят, те там са само на хранилка, да капе някаква заплатка, да цъка още малко стаж ...
Те в бюджетната сфера не вършат работа младите, та камо ли бабички и старци на по 70, 75, 80 години с техните физически и ментални заболявания и дефицити.
Положението е ... меко казано сбабичасано и сбръчкано, вмирисано и оплешивяло.
08:43 20.08.2025
До коментар #12 от "Последния Софиянец":Защото само пенсионерите стават за нещо. На останалите им дай райски газ и сиртаки в Гърция.
До коментар #14 от "От Варна":и сега има категории, от първа до трета. Въпросът е колко си внасял като осигуровки през годините
17 И колко
До коментар #16 от "Ами то":си натрупал в партидата си. Разликата е, е че в частния сектор работещите не плащат максималния размер на осигуровките и даже получават парите си в пликче без удръжки, а в държавния искат не искат на работещите първо им удържат осигуровките и после данъка и каквото остане е заплата.
Коментиран от #18
08:55 20.08.2025
18 верно ли
До коментар #17 от "И колко":Служителите в държавния сектор в България към 2025 г. се осигуряват основно чрез държавния бюджет, като осигурителните вноски се плащат централизирано от държавата, а не директно от самите служители. По-конкретно:
Към момента държавните служители не плащат директно осигуровките си, те се покриват изцяло от работодателя — държавата (Министерство на финансите) чрез централизирана система.
Обсъжда се възможност за постепенен преход, при който държавните служители да започнат да плащат част от осигуровките си (от 7% през 2025 г. до 40% през 2030 г.), и останалата част да е за сметка на държавата. Това е цел за бъдещи години и все още не е въведено напълно.
В частния сектор и за някои обществени сектори (например учители и лекари) осигуровките се поделят между работодател и служител в съотношение около 60% към 40%, но за повечето държавни служители това засега не важи.
Коментиран от #20, #26
09:05 20.08.2025
До коментар #16 от "Ами то":И да си работил 1 категория при пенсия я приравняват на 3 категория.
До коментар #18 от "верно ли":Работодателят ги взима от техния щат, а не директно от бюджета, сиреч осигуровките са предвидени за съответния щат и поради директната удръжка, работещият никога не може да ги получи на ръка и после да ги внесе,
До коментар #19 от "Гост":Глупости
До коментар #20 от "Верно":Към момента държавните служители не плащат директно осигуровките си, те се покриват изцяло от работодателя — държавата (Министерство на финансите) чрез централизирана система.
До коментар #18 от "верно ли":До 18 ком - другар на всички работещи на държавна работа ние работещите плащаме заплати и осигуровки - няма никакво значение дали от работещия или от държавата се плащат осигуровките
До коментар #26 от "стоян":А аз какво съм казал, другарЮ?
