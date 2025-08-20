Новини
Бизнес »
Да започваме: Ердоган стартира турската социална мрежа NSosyal

Да започваме: Ердоган стартира турската социална мрежа NSosyal

20 Август, 2025 09:33 485 0

  • турция-
  • next sosyal-
  • nsosyal-
  • реджеп ердоган-
  • публикация-
  • социална мрежа

Очаква се новата социална мрежа да набере популярност в страната, тъй като турското население е привлечено от онлайн комуникацията

Да започваме: Ердоган стартира турската социална мрежа NSosyal - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган направи първата си публикация в новата турска социална мрежа Next Sosyal.

Ердоган направи публикацията си в Nsosyal и по този начин подчерта символичното начало на нов етап от дигиталната независимост на страната.

В първата си публикация държавният глава цитира реда „Цвете разцъфна сред бетонните стени“ от известното стихотворение на поета Ердем Баязит „Слънцето скоро ще изгрее“, което самият Ердоган прочете в своя стихотворен албум, издаден през 1999 г. След цитата президентът зададе на своите абонати кратък, но смислен въпрос: „Готови ли сте?“

Публикацията беше придружена от хаштага #Başlıyoruz (Да започнем) и три емоджита - турското знаме, глобусът и ракетата - символично демонстриращи амбициите на Турция да развива собствени дигитални платформи, които могат да се конкурират с чуждестранните си аналози.

Стартирането на NSosyal е част от стратегията на Турция за укрепване на националния суверенитет в областта на информационните технологии и намаляване на зависимостта от чуждестранни дигитални гиганти. Платформата е позиционирана като „местна и безопасна“ алтернатива на популярните социални мрежи, предлагайки на потребителите пространство за комуникация, споделяне на новини и изразяване на мнения в съответствие с културните и етични норми на страната.

Първата публикация на президента предизвика активен отзвук сред потребителите: хиляди репости, коментари и харесвания се появиха в рамките на първите часове след нея.

По този начин Ердоган не само стана символичният първи потребител на новата платформа, но и демонстрира политическа подкрепа за развитието на националните технологии в Турция.

Очаква се новата социална мрежа да набере популярност в страната, тъй като турското население е привлечено от онлайн комуникацията.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ