Да започваме: Ердоган стартира турската социална мрежа NSosyal

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган направи първата си публикация в новата турска социална мрежа Next Sosyal.

Ердоган направи публикацията си в Nsosyal и по този начин подчерта символичното начало на нов етап от дигиталната независимост на страната.

В първата си публикация държавният глава цитира реда „Цвете разцъфна сред бетонните стени“ от известното стихотворение на поета Ердем Баязит „Слънцето скоро ще изгрее“, което самият Ердоган прочете в своя стихотворен албум, издаден през 1999 г. След цитата президентът зададе на своите абонати кратък, но смислен въпрос: „Готови ли сте?“

Публикацията беше придружена от хаштага #Başlıyoruz (Да започнем) и три емоджита - турското знаме, глобусът и ракетата - символично демонстриращи амбициите на Турция да развива собствени дигитални платформи, които могат да се конкурират с чуждестранните си аналози.

Стартирането на NSosyal е част от стратегията на Турция за укрепване на националния суверенитет в областта на информационните технологии и намаляване на зависимостта от чуждестранни дигитални гиганти. Платформата е позиционирана като „местна и безопасна“ алтернатива на популярните социални мрежи, предлагайки на потребителите пространство за комуникация, споделяне на новини и изразяване на мнения в съответствие с културните и етични норми на страната.

Първата публикация на президента предизвика активен отзвук сред потребителите: хиляди репости, коментари и харесвания се появиха в рамките на първите часове след нея.

По този начин Ердоган не само стана символичният първи потребител на новата платформа, но и демонстрира политическа подкрепа за развитието на националните технологии в Турция.

Очаква се новата социална мрежа да набере популярност в страната, тъй като турското население е привлечено от онлайн комуникацията.