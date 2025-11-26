Новини
Турските власти наложиха огромна глоба на Coca Cola

Турските власти наложиха огромна глоба на Coca Cola

26 Ноември, 2025

Причината е възпрепятстване на проверка на място

Турските власти наложиха огромна глоба на Coca Cola - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Турският орган за защита на конкуренцията наложи глоба от около 282 милиона турски лири (6,65 млн. USD) на гиганта в производството на безалкохолни напитки Coca-Cola за възпрепятстване на проверка на място.

В писмено изявление Органът за защита на конкуренцията (RK) заяви, че е наложил административна глоба от 282,4 милиона турски лири или 0,5% от брутните резерви на компанията през 2024 г., след като е установил, че определени данни са били изтрити след началото на проверката на място.

Правомощието за провеждане на проверки на място е един от водещите инструменти, използвани за установяване дали е нарушен Закон № 4054 за защита на конкуренцията (Закон № 4054). Продуктивното използване на това правомощие е от изключителна важност за установяване на ефективна конкуренция“, посочва RK.

Той припомни, че в рамките на проверката на място експертите могат да проверяват счетоводните книги на предприятието, както и всички видове данни и документи, които то съхранява на физически или електронни носители и в информационни системи, да вземат копия и физически проби и да изискват писмени или устни становища от служителите на предприятията по определени въпроси.

Служителите са задължени да предоставят копия на информация, документи, книги и други инструменти при поискване. „От момента на започване на проверката на място, служителите не трябва при никакви обстоятелства да изтриват данни от устройства, които използват, съдържащи електронни данни, като например мобилни телефони. В противен случай това може лесно да бъде установено от експертите и предприятията могат да бъдат изправени пред административни глоби до 0,5% от оборота си в рамките на предотвратяването и/или възпрепятстването на проверки на място“, обясниха експерти, цитирани от Daily Sabah.

Освен това се посочва, че по време на проверката, проведена в Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. на 7 октомври, експерти от властите са установили, че мениджър е изтрил данни след началото на проверката на място и в резултат на това Coca-Cola е била глобена с решение, взето на 20 ноември, в което се постановява, че „проверката на място е била възпрепятствана“.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 А сега деф

    1 0 Отговор
    Как пък и в България не се случи нещо подобно с някоя от големите вериги опериращи на тази територия ?

    22:53 26.11.2025