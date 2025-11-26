Новини
Турция ще продължи да купува газ от Русия

Турция ще продължи да купува газ от Русия

26 Ноември, 2025 15:03

Няма да има проблем с вноса в бъдеще

Доставките на природен газ от Русия за Турция продължават и няма да има проблеми с вноса в бъдеще, според ръководителя на турското министерство на енергетиката Алпарслан Байрактар.

„Русия винаги е била и остава надежден доставчик на природен газ за Турция. Доставките на газ за нашата страна от Русия продължават; няма криза, няма проблеми и няма да има“, каза министърът в ефира на Lider TV, коментирайки законопроекта, подкрепен от президента на САЩ Доналд Тръмп, налагащ нови санкции срещу Русия и страните, които си сътрудничат с нея.

Турция внася природен газ от Русия от края на 80-те години на миналия век. „Руският газ е важен източник на нашия внос. Благодарение на него Турция задоволява около половината от нуждите си от природен газ. „Отношенията с Русия по енергийните въпроси се развиват положително“, отбеляза Байрактар.

Преди това Тръмп заяви подкрепата си за законопроект, внесен от членове на Конгреса на САЩ, който би наложил санкции на страни, сътрудничещи с Русия. Въпросният законопроект беше внесен в началото на април от двупартийна група членове на Сената. Основните автори на документа бяха сенаторите Линдзи Греъм (републиканец от Южна Каролина, включен в руския списък на терористи и екстремисти) и Ричард Блументал (демократ от Кънектикът). Инициативата включва вторични санкции срещу търговските партньори на Русия. Предложението на законодателите включваше вносни мита от 500% върху вноса в САЩ от страни, които купуват петрол, газ, уран и други стоки от Русия.


Турция
  • 1 Павел Костов

    16 0 Отговор
    Световния злодей САЩ отново показаха,
    че не им пука за никоя друга страна, освен за тях си,
    с което доказаха, че са терорист номер едно.

    15:06 26.11.2025

  • 2 Пенчо

    8 0 Отговор
    А не бе, то да е само Турция!

    15:15 26.11.2025

  • 3 Всъщност

    8 0 Отговор
    То това беше и една от причината за Майданския преврат и налагането на хунта е Украйна - доставките на руски горива да не се движат през България , а през Турция . Много преди преврата Украйна и Полша се доказаха като трасе , което не иска да си плаща за руските доставки , и изборът беше останал България или Турция .

    15:17 26.11.2025

  • 4 Kaлпазанин

    9 0 Отговор
    Само подлоги като нас не могат да купуват ,и търгуват .посредника говедо банкери лихвари иначе как ще преживяват

    15:18 26.11.2025

  • 5 а пък бг ще

    4 1 Отговор
    купува на двойни цени уж турски газ
    благодарение на едни крадливи нехайни некадърни бръмбари

    15:32 26.11.2025

  • 6 Василеску

    6 0 Отговор
    В Турция: Отказът от евтини руски енергийни ресурси ще предизвика инфлация и спад на производството
    В Турция: Отказът от евтини руски енергийни ресурси ще предизвика инфлация и спад на производството
    Отказът на Турция да разчита на руските енергийни доставки може да ускори инфлацията и да забави производството, а преминаването към алтерн ... За това купуват, и правилно - няма да сихвърлят 85 милионна държава в хаос и бунтове (пак), този път за угода на Европа я!

    15:32 26.11.2025

  • 7 Турция

    5 0 Отговор
    ще купува повече
    и ще го продава на Европа

    15:37 26.11.2025

  • 8 вен серемос

    2 0 Отговор
    Всички страни търгуват с Русия-не е до газ,петрол, нефт, редкзоемни елементи.СОЩ/съединени овчарски щати/тоже.На СОЩ му липсва всичко от ежедневни продукти, до обеднен уран, алуминий, злато, сребро-в Русия е цяланта Менделеева таблица! Най-големият виц е как Тромпета ще накаже Вл. Вл. Путин, а ежедневно иска от техните богатства.При това Тромпета няма висше образование.А, Вл. Вл. Путин има 2 висши образования.Путин е с черен колан за карате и джудо.Владее и самбо.Здрав е! Спортува! Докато Тромпета се влачи като печен праз.Тромпета управлява престъпна държава-260 войни е предзвикал СОЩ/съед.овчрски щати/,унищожи светските републики Сирия , Ливан, Иран, Афганистан,заради мака /опиум, наркотик за наркоманите-войската/, СОЩ водиха 20 години Виетнамска война-там затънаха-Русия даде оръжие на виетнамците и Виетнам занули СОЩ.Така ,че не пишете глупости за тази мъртва страна СОЩ/съед.овчарски щати/СОЩ-агресор!!!

    16:58 26.11.2025

  • 9 вен серемос

    1 0 Отговор
    Сега пудели от Факти,да не вземете да триете! Или да блокирате коментарии за 3 месеца-така правихте с мои познати и роднини.Не ви изнася ИСТИНАТА,а?!?!

    17:00 26.11.2025

  • 10 дени

    1 0 Отговор
    Мен ме блокираха за повече от 3 месеца.Блокираха и български анализатори ,някои ги бИха.Това е свободата на словото-НЯМА СВОБОДА! ИМА ЦЕНЗУРА!!

    17:05 26.11.2025