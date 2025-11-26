Турция ще продължи да купува газ от Русия

Доставките на природен газ от Русия за Турция продължават и няма да има проблеми с вноса в бъдеще, според ръководителя на турското министерство на енергетиката Алпарслан Байрактар.

„Русия винаги е била и остава надежден доставчик на природен газ за Турция. Доставките на газ за нашата страна от Русия продължават; няма криза, няма проблеми и няма да има“, каза министърът в ефира на Lider TV, коментирайки законопроекта, подкрепен от президента на САЩ Доналд Тръмп, налагащ нови санкции срещу Русия и страните, които си сътрудничат с нея.

Турция внася природен газ от Русия от края на 80-те години на миналия век. „Руският газ е важен източник на нашия внос. Благодарение на него Турция задоволява около половината от нуждите си от природен газ. „Отношенията с Русия по енергийните въпроси се развиват положително“, отбеляза Байрактар.

Преди това Тръмп заяви подкрепата си за законопроект, внесен от членове на Конгреса на САЩ, който би наложил санкции на страни, сътрудничещи с Русия. Въпросният законопроект беше внесен в началото на април от двупартийна група членове на Сената. Основните автори на документа бяха сенаторите Линдзи Греъм (републиканец от Южна Каролина, включен в руския списък на терористи и екстремисти) и Ричард Блументал (демократ от Кънектикът). Инициативата включва вторични санкции срещу търговските партньори на Русия. Предложението на законодателите включваше вносни мита от 500% върху вноса в САЩ от страни, които купуват петрол, газ, уран и други стоки от Русия.