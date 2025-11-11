Тайфунът "Фунг Уонг" унищожи селското стопанство на Филипините

Тайфунът Фунг Уонг, който удари Филипините през уикенда, причини щети от над 142 милиона филипински песос (около 2,4 млн. USD) на селското стопанство на страната, съобщи вестник Inquirer, позовавайки се на данни от Министерството на земеделието на страната.

Щетите са еквивалентни на загубата на над 8200 тона селскостопанска продукция. Оризът представлява най-големия дял от щетите - над 116,3 милиона филипински песос (около 1,97 млн. USD), или приблизително 6800 тона. Царевицата и други култури представляват останалата част. Тайфунът засегна над 2400 хектара земеделска земя.

Министерството обяви също така отпускането на над 380 милиона филипински песос (приблизително 6,45 млн. USD) в помощ на фермерите, пострадали от тайфуна.

Тайфунът Фунг Уонг удари Филипините на 9 ноември. Според последните данни бурята е отнела най-малко 18 живота, ранила е още 28, а двама са в неизвестност. Над 1,4 милиона жители на Филипините са били евакуирани. Поривисти ветрове са повредили електропроводи, оставяйки без ток приблизително 3 милиона потребители в 12 региона на страната.