Новите основни купувачи на държавни американски облигации

20 Август, 2025 13:21 495 3

  • скот бесент-
  • сащ-
  • държавни облигации-
  • криптоввалути

Това най-вероятно ще са притежателите на криптовалути

Новите основни купувачи на държавни американски облигации - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент смята, че притежателите на криптовалути ще станат основните купувачи на държавни облигации на САЩ на фона на планираното емитиране на нови държавни ценни книжа, съобщи вестник Financial Times(FT), позовавайки се на източници.

Бесент е поискал информация от водещи емитенти на стейбълкойни, а получените данни са послужили за основа на плановете на Министерството на финансите на САЩ да емитира краткосрочни облигации в близко бъдеще. Както заяви Джей Бари, представител на най-голямата американска банка JPMorgan Chase, Бесент е уверен, че държавните облигации ще бъдат с голямо търсене сред емитентите на криптовалути, така че Министерството на финансите е заложило на краткосрочните облигации.

На 18 юли президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа Закона GENIUS, който установява регулаторна рамка за емитентите на стейбълкойни. Според закона, стейбълкойните са обезпечени с реални щатски долари в съотношение едно към едно. По-рано Бесент, говорейки на форум в Белия дом, посветен на криптовалутите, заяви, че Съединените щати възнамеряват да запазят господството на щатския долар като световна резервна валута с помощта на стейбълкойни.

В началото на март Тръмп подписа изпълнителна заповед за формиране на стратегически резерв от криптовалути от биткойни. Както съобщи инвеститорът Дейвид Сакс, който беше назначен за съпредседател на президентския научен консултативен комитет и отговаря за политиката на САЩ в областта на изкуствения интелект и криптовалутите, резервът може да достигне приблизително 200 хиляди биткойна.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 иван костов

    2 2 Отговор
    Няма нови купувачи, а старите се отървават от американските ценни книжа и бягат панически! Никой не желае да се обвързва с банда изнудвачи!☹️

    13:27 20.08.2025

  • 3 Ахаха вервайте им ахаха

    4 1 Отговор
    новата еврейска измама на частния ФЕд

    13:28 20.08.2025