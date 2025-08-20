Новини
Бизнес »
Европейските газохранилища са по-пълни спрямо 2024 година

Европейските газохранилища са по-пълни спрямо 2024 година

20 Август, 2025 14:21 514 5

  • газ-
  • европа-
  • газопранилища

Това лято страните от региона се нуждаят от повече газ, за да попълнят резервите си, и предвид ограниченото въвеждане в експлоатация на нови мощности на пазара

Европейските газохранилища са по-пълни спрямо 2024 година - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Нетното впръскване на газ (разликата между обема на впръскване и добив) в подземните хранилища (ПГХ) в Европа от началото на летния сезон се е приближило до 45 милиарда кубически метра от 61 милиарда кубически метра, необходими за запълването им с 90% до следващата зима, според данни на Gas Infrastructure Europe (GIE). Този обем вече значително надвишава данните за 2024 г., които отчитат и впръскването през септември - октомври.

Впръскването на газ в ПГХ в страните от ЕС на 18 август, според GIE, е възлизало на 341 милиона кубически метра. Добивът е намалял до 19 милиона кубически метра. Общият обем гориво в ПГХ е едва седмият най-висок за юли за целия период на наблюдение - 81,6 милиарда кубически метра газ (-18% спрямо предходната година).

В момента европейските ПГХ са запълнени на 74,21% (7,65 процентни пункта по-ниско от средното за тази дата през последните пет години) в сравнение с 89,8% година по-рано. Според новите изисквания на Европейската комисия, страните от ЕС трябва да гарантират, че техните хранилища са запълнени на 90% с газ между 1 октомври и 1 ноември всяка година. Освен това е разрешена 10% гъвкавост в случай на трудни условия за запълване на ПГХ. В същото време това изискване дава допълнителен тласък на растежа на цените на газа на европейския пазар. Изчисленията на ТАСС показват, че нетното инжектиране на газ от Европа през предстоящия сезон на запълване на ПГХ трябва да бъде поне 61 милиарда кубически метра, за да се отговори на стандарта за запълване. Това е с почти 50% по-високо от нетното инжектиране година по-рано и е една от най-високите цифри в историята.

По-рано „Газпром“ прогнозира, че Европа ще има трудности с пълненето на своите хранилища за зимата. Това лято страните от региона се нуждаят от повече газ, за да попълнят резервите си, и предвид ограниченото въвеждане в експлоатация на нови мощности на пазара, те трябва да се конкурират за втечнен природен газ (LNG) с Азия, чието търсене на горивото нараства. Форумът на страните износителки на газ очакваше, че ЕС ще се сблъска със значителни трудности при пълненето на своите подземни хранилища за газ с 90% до зимата и прогнозира, че летните борсови цени на газа ще бъдат по-високи, отколкото през зимата, което подкопава икономическата целесъобразност на изпомпването на газ в хранилищата.

Делът на производството на вятърна енергия в производството на електроенергия в ЕС през юли е бил средно 12%, през август - около 14%. Средната покупна цена на газ в Европа през юли тази година е била около 410 USD за 1000 кубически метра. м, през август - около 394 USD.

През изминалия отоплителен сезон Европа е внесла почти 63 милиарда кубически метра втечнен природен газ (LNG), което е третата най-висока цифра за този период. По-голям обем регазифициран газ е доставен от LNG терминали към газотранспортната система на ЕС само през двата предходни зимни сезона.

Вносът на LNG от Европа през юни стана максимален за този месец (12,2 милиарда кубически метра), а през юли загуби рекордния си темп. В момента капацитетите за регазификация са заредени на 43% от максимума.


Всички държави
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 с Руски газ 2-3 пъти по скъп чрез фирми

    2 0 Отговор
    Европейските газохранилища са по-пълни спрямо 2024 година

    14:24 20.08.2025

  • 2 Само да припомня

    2 1 Отговор
    Газта из ЕС-то преди ковид фашизма
    и началото на СВО беше 0,50€
    а някъде се намираше и по–евтина.
    Сега е над 1€ !

    Коментиран от #5

    14:24 20.08.2025

  • 3 ЕСССР

    2 0 Отговор
    Пълни, пълни, колко да са пълни, още есента Украйна, ще ги източи с подкрепата на Другарката Урсула, която за представленията на един клоун дава всичко!

    14:52 20.08.2025

  • 4 Калоян

    0 0 Отговор
    Да смятаме ли , че наличието на повече газ, спрямо миналата година, е показател за снижено потребление от индустрията , следствие на зацикляща икономика на ЕСССР-а?

    15:01 20.08.2025

  • 5 Бай Медвед

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Само да припомня":

    Газта есента и зимата на 2021 година беше по скъпа от газта година и половина по късно , и сега е така.Прочети.

    15:28 20.08.2025