Европейските газохранилища са по-пълни спрямо 2024 година

Нетното впръскване на газ (разликата между обема на впръскване и добив) в подземните хранилища (ПГХ) в Европа от началото на летния сезон се е приближило до 45 милиарда кубически метра от 61 милиарда кубически метра, необходими за запълването им с 90% до следващата зима, според данни на Gas Infrastructure Europe (GIE). Този обем вече значително надвишава данните за 2024 г., които отчитат и впръскването през септември - октомври.

Впръскването на газ в ПГХ в страните от ЕС на 18 август, според GIE, е възлизало на 341 милиона кубически метра. Добивът е намалял до 19 милиона кубически метра. Общият обем гориво в ПГХ е едва седмият най-висок за юли за целия период на наблюдение - 81,6 милиарда кубически метра газ (-18% спрямо предходната година).

В момента европейските ПГХ са запълнени на 74,21% (7,65 процентни пункта по-ниско от средното за тази дата през последните пет години) в сравнение с 89,8% година по-рано. Според новите изисквания на Европейската комисия, страните от ЕС трябва да гарантират, че техните хранилища са запълнени на 90% с газ между 1 октомври и 1 ноември всяка година. Освен това е разрешена 10% гъвкавост в случай на трудни условия за запълване на ПГХ. В същото време това изискване дава допълнителен тласък на растежа на цените на газа на европейския пазар. Изчисленията на ТАСС показват, че нетното инжектиране на газ от Европа през предстоящия сезон на запълване на ПГХ трябва да бъде поне 61 милиарда кубически метра, за да се отговори на стандарта за запълване. Това е с почти 50% по-високо от нетното инжектиране година по-рано и е една от най-високите цифри в историята.

По-рано „Газпром“ прогнозира, че Европа ще има трудности с пълненето на своите хранилища за зимата. Това лято страните от региона се нуждаят от повече газ, за да попълнят резервите си, и предвид ограниченото въвеждане в експлоатация на нови мощности на пазара, те трябва да се конкурират за втечнен природен газ (LNG) с Азия, чието търсене на горивото нараства. Форумът на страните износителки на газ очакваше, че ЕС ще се сблъска със значителни трудности при пълненето на своите подземни хранилища за газ с 90% до зимата и прогнозира, че летните борсови цени на газа ще бъдат по-високи, отколкото през зимата, което подкопава икономическата целесъобразност на изпомпването на газ в хранилищата.

Делът на производството на вятърна енергия в производството на електроенергия в ЕС през юли е бил средно 12%, през август - около 14%. Средната покупна цена на газ в Европа през юли тази година е била около 410 USD за 1000 кубически метра. м, през август - около 394 USD.

През изминалия отоплителен сезон Европа е внесла почти 63 милиарда кубически метра втечнен природен газ (LNG), което е третата най-висока цифра за този период. По-голям обем регазифициран газ е доставен от LNG терминали към газотранспортната система на ЕС само през двата предходни зимни сезона.

Вносът на LNG от Европа през юни стана максимален за този месец (12,2 милиарда кубически метра), а през юли загуби рекордния си темп. В момента капацитетите за регазификация са заредени на 43% от максимума.