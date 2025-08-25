Канада се опитва да избяга от капана на САЩ

По време на европейското си турне канадският премиер Марк Карни възнамерява да се съсредоточи върху икономически въпроси, включително в енергийния и отбранителния сектор, на фона на влошаващите се търговски отношения със САЩ, съобщава вестник The Globe and Mail.

Днес той ще се срещне с полския премиер Доналд Туск, а във вторник - с германския канцлер Фридрих Мерц. Лидерите ще обсъдят укрепването на двустранните търговски отношения, включително в областта на енергетиката и доставките на критични минерали, както и сътрудничеството в отбранителния сектор. Това европейско турне е „един от опитите на Карни да диверсифицира международната търговия на Канада по време на икономическо напрежение със САЩ“.

Карни вече е заявявал, че Отава ще трябва да диверсифицира търговските си отношения поради тарифната политика на настоящата американска администрация. Като част от тази стратегия, миналата седмица канадският министър на индустрията Мелани Джоли посети Швеция и Финландия, където проведе серия от срещи с местни фирми, включително представители на шведския концерн Saab, от който Канада може да закупи изтребители JAS 39 Gripen вместо американски F-35. Както Джоли заяви по време на пътуването, Отава планира да компенсира търговската си зависимост от САЩ, включително чрез развитие на връзки със страните от Северна Европа.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп издаде указ, с който увеличи митата за Канада от 25% на 35%. Той също така заяви, че ще му бъде много трудно да сключи търговска сделка с Канада, тъй като Отава обяви намерението си да признае Палестина. В същото време канадските власти не обявиха въвеждането на ответни мита върху стоки от САЩ.