Японските компании намаляват разходите от американските мита, посредством изкуствен интелект

Японските компании все по-често използват изкуствен интелект (ИИ), когато търсят доставчици, за да намалят разходите от американските търговски мита, съобщи телевизионният канал NHK.
Fujitsu е сред разработчиците на съответните програми. Нейната система събира големи обеми данни за доставчици по целия свят, включително информация за тарифните ставки, надеждността на контрагентите и друга информация.
Въз основа на анализа, изкуственият интелект препоръчва доставчици и маршрути за доставка, които ще помогнат за осигуряване на стабилни доставки с минимални тарифни разходи.
Toshiba предоставя подобна услуга. Нейните специалисти са създали система, която автоматично показва разходите за закупуване на определен продукт, използвайки данни за тарифите в различните страни.
През юли японският премиер Шигеру Ишиба обяви,че Токио и Вашингтон са постигнали споразумение, което предполага намаляване на митата върху японските стоки от страна на САЩ от предварително обявените 25% на 15%. Освен това американските мита върху вноса на японски автомобили, въведени през април, ще бъдат намалени до 15%. Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че страните са сключили „мащабна сделка“, в рамките на която Япония, по-специално, ще инвестира 550 млрд. EUR в американската икономика.
