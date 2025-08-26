Държавният дълг на Украйна набъбна с 1,29 милиарда долара

Публичният и публично гарантиран дълг на Украйна към 31 юли възлиза на над 186 млрд. USD, като се е увеличил с 1,29 млрд. USD за един месец, съобщи Министерството на финансите на страната. Външният дълг в структурата на държавния дълг е възлизал на 74,97%, почти 5,828 трилиона гривни (139,54 млрд. USD), а вътрешният дълг - 25,03%, 1,946 трилиона гривни (46,59 млрд. USD).
През юни държавният и публично гарантиран дълг на Украйна се е увеличил с почти 4 милиарда долара, месец по-рано - с 1 милиард долара.
В края на април депутатът от Върховната рада Михайло Цимбалюк заяви, че външният дълг на Украйна за първи път в историята надхвърля 100% от БВП и всъщност Киев е в несъстоятелност. Същевременно местното издание „Икономическа правда“ прогнозира, че през 2025 г. общият държавен дълг на Украйна ще нарасне до 110% от БВП. На свой ред, Сметната палата на Украйна съобщи, въз основа на резултатите от одит, че през първото тримесечие на 2025 г. страната е похарчила всяка шеста гривна от бюджетните приходи за изплащане и обслужване на държавния дълг.
Киев многократно е признавал, че Украйна може самостоятелно да покрива само военни разходи. Всички останали бюджетни пера се финансират чрез чуждестранна помощ. По-голямата част от средствата се отпускат на Киев под формата на заеми, а не на безвъзмездни средства. Както отбеляза бившият украински премиер (2010-2014 г.) Микола Азаров, без западно кредитиране Украйна ще престане да съществува като държава.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ъхъъъъъ
Има Украйна има дълг.
Руснака унищожава Украйна и край.
Вече няма дълг!
Коментиран от #5
15:47 26.08.2025
2 честен ционист
15:48 26.08.2025
3 факуса
15:48 26.08.2025
4 Трол
15:49 26.08.2025
5 честен ционист
До коментар #1 от "Ъхъъъъъ":Не стават толкова лесно нещата, както ти се иска. Няма никъде безплатен обяд. Децата плащат дълговете на своите родители.
Коментиран от #6
15:49 26.08.2025
6 Ъхъъъъъ
До коментар #5 от "честен ционист":Брутният външен дълг на България в края на февруари 2025 г. достига 47,8566 млрд. евро, което представлява 43,8% от прогнозния БВП, съобщиха от Българската народна банка
Коментиран от #8
15:50 26.08.2025
7 Македонскии политичар
15:51 26.08.2025
8 Ъхъъъъъ
До коментар #6 от "Ъхъъъъъ":Брутният външен дълг на България е нараснал до около 50,8 млрд. евро към края на май 2025 г. Този стойност показва значително увеличение, което е около 16% спрямо предходни периоди, като дългът е към края на май 2025 г
15:52 26.08.2025
9 Левски
15:54 26.08.2025
10 кире
15:57 26.08.2025
11 Читател
Коментиран от #14
16:00 26.08.2025
12 Бълха ги ухапала...
16:01 26.08.2025
13 Росен Желязков
16:05 26.08.2025
14 Мдаааа
До коментар #11 от "Читател":Нямя помощи ... ама има опростен дълг... като 4 милиярда на Ирак към БГ...
16:23 26.08.2025