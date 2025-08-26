Новини
Бизнес »
Държавният дълг на Украйна набъбна с 1,29 милиарда долара
  Тема: Украйна

Държавният дълг на Украйна набъбна с 1,29 милиарда долара

26 Август, 2025 15:45 601 14

  • украйна-
  • държавен дълг-
  • ръст

Данните са за юли

Държавният дълг на Украйна набъбна с 1,29 милиарда долара - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Публичният и публично гарантиран дълг на Украйна към 31 юли възлиза на над 186 млрд. USD, като се е увеличил с 1,29 млрд. USD за един месец, съобщи Министерството на финансите на страната. Външният дълг в структурата на държавния дълг е възлизал на 74,97%, почти 5,828 трилиона гривни (139,54 млрд. USD), а вътрешният дълг - 25,03%, 1,946 трилиона гривни (46,59 млрд. USD).

През юни държавният и публично гарантиран дълг на Украйна се е увеличил с почти 4 милиарда долара, месец по-рано - с 1 милиард долара.

В края на април депутатът от Върховната рада Михайло Цимбалюк заяви, че външният дълг на Украйна за първи път в историята надхвърля 100% от БВП и всъщност Киев е в несъстоятелност. Същевременно местното издание „Икономическа правда“ прогнозира, че през 2025 г. общият държавен дълг на Украйна ще нарасне до 110% от БВП. На свой ред, Сметната палата на Украйна съобщи, въз основа на резултатите от одит, че през първото тримесечие на 2025 г. страната е похарчила всяка шеста гривна от бюджетните приходи за изплащане и обслужване на държавния дълг.

Киев многократно е признавал, че Украйна може самостоятелно да покрива само военни разходи. Всички останали бюджетни пера се финансират чрез чуждестранна помощ. По-голямата част от средствата се отпускат на Киев под формата на заеми, а не на безвъзмездни средства. Както отбеляза бившият украински премиер (2010-2014 г.) Микола Азаров, без западно кредитиране Украйна ще престане да съществува като държава.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъъъъъ

    9 0 Отговор
    Глей ся!
    Има Украйна има дълг.
    Руснака унищожава Украйна и край.
    Вече няма дълг!

    Коментиран от #5

    15:47 26.08.2025

  • 2 честен ционист

    13 2 Отговор
    Украинският дълг тежи на плещите на Ганчо.

    15:48 26.08.2025

  • 3 факуса

    4 0 Отговор
    ха ха с балъците авропци нема да фалира,за разлика от авропците

    15:48 26.08.2025

  • 4 Трол

    10 0 Отговор
    Скромно число за богатия цивилизован свят.

    15:49 26.08.2025

  • 5 честен ционист

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ъхъъъъъ":

    Не стават толкова лесно нещата, както ти се иска. Няма никъде безплатен обяд. Децата плащат дълговете на своите родители.

    Коментиран от #6

    15:49 26.08.2025

  • 6 Ъхъъъъъ

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Брутният външен дълг на България в края на февруари 2025 г. достига 47,8566 млрд. евро, което представлява 43,8% от прогнозния БВП, съобщиха от Българската народна банка

    Коментиран от #8

    15:50 26.08.2025

  • 7 Македонскии политичар

    5 1 Отговор
    Още преди войната КИЕВ изглежда модерен и футуристичен за разлика от ГРОЗНА и оръфана мръсна СОФИЯ дето няма една модерна сграда с футуристични форми

    15:51 26.08.2025

  • 8 Ъхъъъъъ

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ъхъъъъъ":

    Брутният външен дълг на България е нараснал до около 50,8 млрд. евро към края на май 2025 г. Този стойност показва значително увеличение, което е около 16% спрямо предходни периоди, като дългът е към края на май 2025 г

    15:52 26.08.2025

  • 9 Левски

    3 0 Отговор
    Изпуснали сте две нули.

    15:54 26.08.2025

  • 10 кире

    5 0 Отговор
    А ние сме гарант.Д...пе да ни е яко!

    15:57 26.08.2025

  • 11 Читател

    3 0 Отговор
    От кога говорим за това,Помощи няма има кредити.

    Коментиран от #14

    16:00 26.08.2025

  • 12 Бълха ги ухапала...

    0 4 Отговор
    Украйна е три пъти по-голяма от Франция.Да не говорим,че целия свят седи зад нея.А забравих,Северна корея не седи зад нея.

    16:01 26.08.2025

  • 13 Росен Желязков

    5 0 Отговор
    България ще го плати.

    16:05 26.08.2025

  • 14 Мдаааа

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Читател":

    Нямя помощи ... ама има опростен дълг... като 4 милиярда на Ирак към БГ...

    16:23 26.08.2025