Публичният и публично гарантиран дълг на Украйна към 31 юли възлиза на над 186 млрд. USD, като се е увеличил с 1,29 млрд. USD за един месец, съобщи Министерството на финансите на страната. Външният дълг в структурата на държавния дълг е възлизал на 74,97%, почти 5,828 трилиона гривни (139,54 млрд. USD), а вътрешният дълг - 25,03%, 1,946 трилиона гривни (46,59 млрд. USD).

През юни държавният и публично гарантиран дълг на Украйна се е увеличил с почти 4 милиарда долара, месец по-рано - с 1 милиард долара.

В края на април депутатът от Върховната рада Михайло Цимбалюк заяви, че външният дълг на Украйна за първи път в историята надхвърля 100% от БВП и всъщност Киев е в несъстоятелност. Същевременно местното издание „Икономическа правда“ прогнозира, че през 2025 г. общият държавен дълг на Украйна ще нарасне до 110% от БВП. На свой ред, Сметната палата на Украйна съобщи, въз основа на резултатите от одит, че през първото тримесечие на 2025 г. страната е похарчила всяка шеста гривна от бюджетните приходи за изплащане и обслужване на държавния дълг.

Киев многократно е признавал, че Украйна може самостоятелно да покрива само военни разходи. Всички останали бюджетни пера се финансират чрез чуждестранна помощ. По-голямата част от средствата се отпускат на Киев под формата на заеми, а не на безвъзмездни средства. Както отбеляза бившият украински премиер (2010-2014 г.) Микола Азаров, без западно кредитиране Украйна ще престане да съществува като държава.