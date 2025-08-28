Новини
Търговската политика на Тръмп укрепва БРИКС
  Тема: Войната на митата

28 Август, 2025 12:23 467 6

  • сащ-
  • мита-
  • доналд тръмп-
  • индия-
  • брикс-
  • икономика-
  • свят-
  • тарун кумар

Действията на американския президент укрепват руско-индийските отношения

Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Търговската политика на президента на САЩ Доналд Тръмп, въвеждането на тарифи и вторични санкции, укрепва БРИКС и руско-индийските отношения.

Въвеждането на мита и едностранни търговски ограничения, насочени към подкопаване на икономическия растеж на Индия, оказа значително въздействие върху различни сектори - от производството до технологиите", каза индийският експерт, национален координатор на Народния форум за многополюсен свят Тарун Кумар, цитиран от аг. ТАСС.

Тази стратегия беше насочена не само към нараняване на икономическото развитие на Индия, но и към усложняване на стратегическите отношения на страната, особено с Русия, страна, с която Ню Делхи има дългогодишно партньорство“, каза той.

„Въпреки усилията за разделение между Ню Делхи и Москва, Индия и Русия се сближиха в последно време, укрепвайки двустранните си връзки чрез напориста дипломация и разширявайки сътрудничеството“, каза източникът, подчертавайки, че активните дискусии за споразумение за свободна търговия между Индия и Евразийския икономически съюз (ЕАЕС) са доказателство за това.

Според Кумар, „в свят, преживяващ променящи се съюзи, геополитически сложности и икономическа несигурност, Индия и Русия развиват обновено партньорство, за да защитят своя суверенитет и да напреднат в визията за многополюсен световен ред.“ „Тези развиващи се отношения придобиват особено значение, тъй като блокът БРИКС е обединен в оспорването на хегемонната икономическа принуда и насърчаването на сътрудничеството, което обещава да предефинира международната търговия и дипломация“, добави той.

„Активното участие на Индия в БРИКС отразява ангажимента си за насърчаване на глобалната многополярност, като гарантира, че икономическата и политическата власт не е концентрирана в ръцете на няколко държави“, каза Кумар. „Чрез тази коалиция Индия и Русия намират общ език в насърчаването на справедливи търговски практики, съпротивата срещу протекционизма и подкрепата за сътрудничеството, насочвайки света към по-балансиран и справедлив международен ред“, каза той.


Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    3 0 Отговор
    Кога на американците ще им светне, че агент Краснов ги изплакна?

    12:27 28.08.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 1 Отговор
    БРИКС бавно, но сигурно се преврат във ФАКТОР в Световната икономика и политика ❗

    12:28 28.08.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 1 Отговор
    БРИКС бавно, но сигурно се превръща във ФАКТОР в Световната икономика и политика ❗

    Коментиран от #6

    12:29 28.08.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор
    Определено е така. Бай Дончо ще получи шут отзад.

    12:31 28.08.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 1 Отговор
    ПО ПЕЙКИТЕ, питащи и присмиващи се на БРИКС, ще разберат последни, че Светът вече е ДРУГ❗

    12:32 28.08.2025

  • 6 Пак лъжи

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Брикс досега не прие НИТО едно решение. Ето защо Китай тръгнаха да възтановяват пак нереализираната Шанхайска организация

    12:46 28.08.2025