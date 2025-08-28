Новини
Франция е на ръба на финансова бездна

28 Август, 2025

Над 50% от френския държавен дълг е в ръцете на чужденци

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Франция никога не е била толкова близо до финансова бездна, колкото е сега. Това мнение изрази министърът на вътрешните работи на страната и лидер на дясната партия „Републиканци“ Бруно Ретайо на форума „Лаборатория на републиката“ в град Отюн в източната част на страната.

„Ситуацията е изключително сериозна“, каза Ретайо, чиято реч беше излъчена на уебсайта на вестник Le Figaro.

Той припомни, че „54% от френския държавен дълг е в ръцете на чужденци“. „Това вече не е само икономически въпрос, а и проблем на независимостта и суверенитета“, министърът подчерта.

На 25 август ръководителят на френското правителство Франсоа Байру обяви, че ще постави въпроса за доверието към правителството на гласуване в Националното събрание (долната камара на парламента) на 8 септември. Той обоснова решението си с икономическата криза, предимно с продължаващия растеж на държавния дълг. Според него „държавният дълг на Франция се увеличава с 12 млн. EUR всеки час“ и вече е достигнал 3,4 трлн. EUR.


