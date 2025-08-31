Руснаците вече не съжаляват за напускането на западни марки от руския пазар, за разлика от 2022 г., когато това предизвика негативни емоции.

„Има живот без McDonald's, има живот без IKEA“, каза генералния директор на Всеруския център за изследване на общественото мнение (ВЦИОМ) Валери Фьодоров., отговаряйки на въпроса дали руснаците им липсват чуждестранни марки. „Имаме „Вкусно, точка“, нашата национална руска марка. Наскоро отидох там, исках да си купя хамбургер, не се получи, защото опашката беше огромна. Има живот, така че всички тези страхове, апокалиптични очаквания са в миналото. Адаптацията се случи и днес бих казал, че хората не съжаляват особено, а казват: „Напуснахте ни в труден момент, ако се опитате да се върнете при нас сега, няма да купим нищо от вас, защото няма вяра в някой, който веднъж ни е предал.“

Според Федоров днес емоциите са се успокоили.

„Страната ни е огромна, IKEA не е разпростряла пипалата си навсякъде. Тук бих казал, че има някаква история, някаква динамика: през 2022 г., когато западните марки, включително много популярни тук, започнаха да напускат Русия една след друга, разбира се, това предизвика цяла гама от емоции. За някои това беше отчаяние, за други недоволство, за трети, бих казал, агресия, включително към тези марки“, каза той.