Новини
Бизнес »
Руснаците: Може и без IKEA и McDonald's

Руснаците: Може и без IKEA и McDonald's

31 Август, 2025 11:12 801 33

  • русия-
  • mcdonald's-
  • ikea

Ако се опитате да се върнете при нас сега, няма да купим нищо от вас

Руснаците: Може и без IKEA и McDonald's - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Руснаците вече не съжаляват за напускането на западни марки от руския пазар, за разлика от 2022 г., когато това предизвика негативни емоции.

„Има живот без McDonald's, има живот без IKEA“, каза генералния директор на Всеруския център за изследване на общественото мнение (ВЦИОМ) Валери Фьодоров., отговаряйки на въпроса дали руснаците им липсват чуждестранни марки. „Имаме „Вкусно, точка“, нашата национална руска марка. Наскоро отидох там, исках да си купя хамбургер, не се получи, защото опашката беше огромна. Има живот, така че всички тези страхове, апокалиптични очаквания са в миналото. Адаптацията се случи и днес бих казал, че хората не съжаляват особено, а казват: „Напуснахте ни в труден момент, ако се опитате да се върнете при нас сега, няма да купим нищо от вас, защото няма вяра в някой, който веднъж ни е предал.“

Според Федоров днес емоциите са се успокоили.

Страната ни е огромна, IKEA не е разпростряла пипалата си навсякъде. Тук бих казал, че има някаква история, някаква динамика: през 2022 г., когато западните марки, включително много популярни тук, започнаха да напускат Русия една след друга, разбира се, това предизвика цяла гама от емоции. За някои това беше отчаяние, за други недоволство, за трети, бих казал, агресия, включително към тези марки“, каза той.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 10 Отговор
    В момента еничарите на Шиши ограждат с плътен кордон ВМЗ Сопот но това няма да спаси Урсула.Никой не може да се скрие от народа.

    Коментиран от #3, #9, #22

    11:14 31.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 кхъ

    6 12 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Абе да попитам, какво конкретно не и харесвате рушляците на тая Урсула? Нещо да не ви е обидила?

    Коментиран от #5, #14

    11:19 31.08.2025

  • 4 Ами

    11 13 Отговор
    по тази логика , то и без руснаците може !

    Коментиран от #17

    11:21 31.08.2025

  • 5 Последния Софиянец

    12 5 Отговор

    До коментар #3 от "кхъ":

    Обикаля страните от Източният фланг и ги готви за война.

    Коментиран от #16

    11:22 31.08.2025

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 0 Отговор
    ВСЪЩНОСТ БУРГЕРА Е ИЗМИСЛЕН ПРЕДИ
    10 000 ГОДИНИ В СЕЛО ЯБЪЛКОВО ХАСКОВСКО
    ...
    НАМЕРИХА СКАРИ В КЪЩИТЕ И СЛЕДИ ОТ КАШКАВАЛ
    ......
    А ИКЕА ДАЖЕ ВЕЧЕ НЕ СА РУСКИ ЧАМ , А ПДЧ

    11:23 31.08.2025

  • 7 12340

    10 2 Отговор
    IKEA продават прескъпи боклуци, сделани с теслата!

    11:24 31.08.2025

  • 8 хех

    9 4 Отговор
    Могат бе, без всичко могат руснаците, само без батушка не могат.

    11:25 31.08.2025

  • 9 Ние идваме

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Стига лъга бе. Никой няма на протеста, защото не плащаш.

    11:25 31.08.2025

  • 10 Българин🇧🇬🇷🇺

    9 5 Отговор
    Да отиват при украинските мутанти, те обичат да ядат bokлyци.

    11:26 31.08.2025

  • 11 си дзън

    8 10 Отговор
    Руснаците могат без всичко, защото обожават смъртта, като избавление на скапания
    им живот.

    Коментиран от #24, #27, #28

    11:27 31.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 червена буболечка

    6 8 Отговор
    Рашистите са кастрирани в мозъка, няма нужда да им се връзваме. Казвам го като човек, който е живял между тях.

    Коментиран от #19, #20

    11:29 31.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Другаря Атанас

    8 1 Отговор
    Можем и искаме без Кауфланд, Билла, Лидл и Т Маркет.

    11:32 31.08.2025

  • 16 кхъ

    6 5 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    А този, който започна тази война с вече милиони жертви ти е симптичен, нали? Дразни те Урсула, че призовава европейците да се защитят от него?

    Коментиран от #25

    11:33 31.08.2025

  • 17 Прав

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Ами":

    Си , щото мизерията там е тотална , с изключение на милиардерите , които падат от прозорци и се самоубиват , тотален фалш за навън!!!!

    11:34 31.08.2025

  • 18 Оттърваха се от боклуци и вредна храна

    8 3 Отговор
    А нас ни накараха да си закрием всичко българско, и да се преклоним пред чуждото.

    А то се оказа безвкусен боклук.

    11:34 31.08.2025

  • 19 Укротеле

    6 4 Отговор

    До коментар #13 от "червена буболечка":

    По-скоро си живял между прайда, личи ти че си maзeн neдepaz.

    11:34 31.08.2025

  • 20 каквото повикало -това се обадило

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "червена буболечка":

    кастрирана е МОЗЪЧНАТА ТИ ДЕИНОСТ

    Коментиран от #29

    11:35 31.08.2025

  • 21 Боруна Лом

    5 2 Отговор
    ПРАВИЛНО! И ОТ ТУК МАРШ!

    11:35 31.08.2025

  • 22 Боруна Лом

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    НАПРЕД ВЪЗРОЖДЕНЕЦО! СТРОШИ ГЛАВАТА НА СОРОСИТЕ!

    11:36 31.08.2025

  • 23 Дааа

    3 5 Отговор
    На кой му е притрябвало да се връща в тая кална дупка?

    Коментиран от #26

    11:36 31.08.2025

  • 24 Зелен xobит

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "си дзън":

    От както съм президент на укрокочината, уробите ми се увеличиха тройно.🤭🤭🤭

    11:38 31.08.2025

  • 25 мхъ

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "кхъ":

    Кой започна войната с провокации през 2014 г., безмозъчна подлого?!

    11:40 31.08.2025

  • 26 Да де

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "Дааа":

    Да отиват в покраiнi, там украинските npaceта ядат всичко.

    Коментиран от #33

    11:45 31.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ганев

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "си дзън":

    А..ти....БЕЗ ТРЕТА ТОАЛЕТНА...НЕЕЕ...МОЖЕШ

    11:48 31.08.2025

  • 29 червена буболечка

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "каквото повикало -това се обадило":

    Хаха, аз съм живял там им знам какво говоря. А ти се пънеш тук да изкараш с писане на коментари някоя и друга стинка за лебец...

    11:50 31.08.2025

  • 30 Боосс

    1 0 Отговор
    Тази дама винаги пише като Салавьов

    11:52 31.08.2025

  • 31 ганев

    2 1 Отговор
    АБЕ НЯМА ЛИ...НЯКОЕ УСМИХНАТО ДРОНЧЕ ДА ПОЗДРАВИ...УРСУЛАТА

    11:52 31.08.2025

  • 32 Клинтън 2

    2 0 Отговор
    Всяа чужда фирма си изнася печалбата навън. Просто се спестява изтичането на пари когато някой чужденец бъде изритан.

    България затова мизерства, дащото се цоца здраво от чужденците.

    11:53 31.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.