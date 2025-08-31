Руснаците вече не съжаляват за напускането на западни марки от руския пазар, за разлика от 2022 г., когато това предизвика негативни емоции.
„Има живот без McDonald's, има живот без IKEA“, каза генералния директор на Всеруския център за изследване на общественото мнение (ВЦИОМ) Валери Фьодоров., отговаряйки на въпроса дали руснаците им липсват чуждестранни марки. „Имаме „Вкусно, точка“, нашата национална руска марка. Наскоро отидох там, исках да си купя хамбургер, не се получи, защото опашката беше огромна. Има живот, така че всички тези страхове, апокалиптични очаквания са в миналото. Адаптацията се случи и днес бих казал, че хората не съжаляват особено, а казват: „Напуснахте ни в труден момент, ако се опитате да се върнете при нас сега, няма да купим нищо от вас, защото няма вяра в някой, който веднъж ни е предал.“
Според Федоров днес емоциите са се успокоили.
„Страната ни е огромна, IKEA не е разпростряла пипалата си навсякъде. Тук бих казал, че има някаква история, някаква динамика: през 2022 г., когато западните марки, включително много популярни тук, започнаха да напускат Русия една след друга, разбира се, това предизвика цяла гама от емоции. За някои това беше отчаяние, за други недоволство, за трети, бих казал, агресия, включително към тези марки“, каза той.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #9, #22
11:14 31.08.2025
3 кхъ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Абе да попитам, какво конкретно не и харесвате рушляците на тая Урсула? Нещо да не ви е обидила?
Коментиран от #5, #14
11:19 31.08.2025
4 Ами
Коментиран от #17
11:21 31.08.2025
5 Последния Софиянец
До коментар #3 от "кхъ":Обикаля страните от Източният фланг и ги готви за война.
Коментиран от #16
11:22 31.08.2025
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
10 000 ГОДИНИ В СЕЛО ЯБЪЛКОВО ХАСКОВСКО
...
НАМЕРИХА СКАРИ В КЪЩИТЕ И СЛЕДИ ОТ КАШКАВАЛ
......
А ИКЕА ДАЖЕ ВЕЧЕ НЕ СА РУСКИ ЧАМ , А ПДЧ
11:23 31.08.2025
7 12340
11:24 31.08.2025
8 хех
11:25 31.08.2025
9 Ние идваме
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Стига лъга бе. Никой няма на протеста, защото не плащаш.
11:25 31.08.2025
10 Българин🇧🇬🇷🇺
11:26 31.08.2025
11 си дзън
им живот.
Коментиран от #24, #27, #28
11:27 31.08.2025
13 червена буболечка
Коментиран от #19, #20
11:29 31.08.2025
15 Другаря Атанас
11:32 31.08.2025
16 кхъ
До коментар #5 от "Последния Софиянец":А този, който започна тази война с вече милиони жертви ти е симптичен, нали? Дразни те Урсула, че призовава европейците да се защитят от него?
Коментиран от #25
11:33 31.08.2025
17 Прав
До коментар #4 от "Ами":Си , щото мизерията там е тотална , с изключение на милиардерите , които падат от прозорци и се самоубиват , тотален фалш за навън!!!!
11:34 31.08.2025
18 Оттърваха се от боклуци и вредна храна
А то се оказа безвкусен боклук.
11:34 31.08.2025
19 Укротеле
До коментар #13 от "червена буболечка":По-скоро си живял между прайда, личи ти че си maзeн neдepaz.
11:34 31.08.2025
20 каквото повикало -това се обадило
До коментар #13 от "червена буболечка":кастрирана е МОЗЪЧНАТА ТИ ДЕИНОСТ
Коментиран от #29
11:35 31.08.2025
21 Боруна Лом
11:35 31.08.2025
22 Боруна Лом
До коментар #1 от "Последния Софиянец":НАПРЕД ВЪЗРОЖДЕНЕЦО! СТРОШИ ГЛАВАТА НА СОРОСИТЕ!
11:36 31.08.2025
23 Дааа
Коментиран от #26
11:36 31.08.2025
24 Зелен xobит
До коментар #11 от "си дзън":От както съм президент на укрокочината, уробите ми се увеличиха тройно.🤭🤭🤭
11:38 31.08.2025
25 мхъ
До коментар #16 от "кхъ":Кой започна войната с провокации през 2014 г., безмозъчна подлого?!
11:40 31.08.2025
26 Да де
До коментар #23 от "Дааа":Да отиват в покраiнi, там украинските npaceта ядат всичко.
Коментиран от #33
11:45 31.08.2025
28 ганев
До коментар #11 от "си дзън":А..ти....БЕЗ ТРЕТА ТОАЛЕТНА...НЕЕЕ...МОЖЕШ
11:48 31.08.2025
29 червена буболечка
До коментар #20 от "каквото повикало -това се обадило":Хаха, аз съм живял там им знам какво говоря. А ти се пънеш тук да изкараш с писане на коментари някоя и друга стинка за лебец...
11:50 31.08.2025
30 Боосс
11:52 31.08.2025
31 ганев
11:52 31.08.2025
32 Клинтън 2
България затова мизерства, дащото се цоца здраво от чужденците.
11:53 31.08.2025
