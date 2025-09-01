Новини
Състоянието на най-богатите в Русия се е увеличило с над 24 милиарда долара

1 Септември, 2025 08:53 794 17

Съоснователят на месинджъра Telegram Павел Дуров е спечелил 4,08 млрд. USD от началото на годината

Състоянието на най-богатите в Русия се е увеличило с над 24 милиарда долара - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Състоянието на най-богатите бизнесмени в Русия се е увеличило с 24,62 млрд. USD от началото на текущата година, сочи индексът на милиардерите на аг. Bloomberg, който се изчислява въз основа на стойността на акциите на компаниите.

Съоснователят на месинджъра Telegram Павел Дуров е спечелил 4,08 млрд. USD от началото на годината, състоянието му възлиза на 15,1 млрд. USD, а състоянието на Алишер Усманов, акционер в най-големия производител на желязна руда в Русия, Metalloinvest, се е увеличило с 3,57 млрд. USD, достигайки 16,8 млрд. USD. В същото време основателят на „Северстал“ Алексей Мордашов е получил 3,53 млрд. USD, а състоянието му е достигнало 26,6 млрд. USD.

Най-големи загуби е понесъл председателят на съвета на директорите на НЛМК Владимир Лисин - състоянието му е намаляло с 2,81 млрд. USD, до 23 млрд. USD.

От март 2012 г. агенцията публикува индекса на милиардерите на Bloomberg, който включва информация за състоянието на 500-те най-богати хора на планетата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    7 3 Отговор
    Препикват на урсулата санкциите

    08:55 01.09.2025

  • 2 пешо

    4 2 Отговор
    на боко и шиши с колко

    08:55 01.09.2025

  • 3 За Серьогите

    3 2 Отговор
    Е важно да има водка или поне боршияк,и да са готови за фронта

    08:58 01.09.2025

  • 4 Тц.. Тц...

    5 1 Отговор
    Милиардер до милиардера във велика русия, и руските гащници забогатяват покрай милиардерите, Серьожата на фронта като опъне търнаците вдовицата му получава камара с пари и.... започва един живот🤣, пари, коли, чеченци, таджики...

    08:59 01.09.2025

  • 5 си дзън

    9 1 Отговор
    Състоянието на най-богатите в Русия се е увеличило с над 24 милиарда долара,
    платено с живота на 1 500 000 руски крепостни.

    08:59 01.09.2025

  • 6 Новинка

    5 0 Отговор
    Новите помешчици не си играят. Тези при Петър I ряпа да ядат.

    09:03 01.09.2025

  • 7 Кремля

    5 0 Отговор
    Новите помешчици не си играят. Тези при Петър I ряпа да ядат. И все с интелигентни физиономии.

    09:05 01.09.2025

  • 8 Кой лъже????

    0 2 Отговор
    мноого броите чужди пареее.......пожелавам ви така да броите и своите пари!

    09:07 01.09.2025

  • 9 УРСУ СА

    2 3 Отговор
    ...........САНКЦИЙТЕ "РАБОТЯТ".............

    Коментиран от #17

    09:09 01.09.2025

  • 10 нннн

    3 2 Отговор
    Мани я Русия. Я кажете как нашите милионери се увеличават с по около 1 000 на година! Процентно спрямо населението сме No 1 в ЕС.

    Коментиран от #12

    09:13 01.09.2025

  • 11 Лопата Орешник

    2 0 Отговор
    Според мен те се молят за още санкции от страшните, на урсулът! Чакаме шестдесет и третите санкции!

    09:16 01.09.2025

  • 12 Лопата Орешник

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "нннн":

    Кво ревеш ве? 1997 всички бяхме милионери! Като удари още малко инфлацията, пак всички ще сме милионери!

    09:18 01.09.2025

  • 13 сега е капитализъм

    0 0 Отговор
    един който има фирми прави много неща . вдига цени, отваря банкови сметки , купува биткойни . богатите се сменят . стават инциденти , убииства , а понеже финансират политици се замесват в конфликти . станат ли неодобни са 2 пътя . забягване в чужбина или затвор . олигарсите у нас са така . съдилища , спец съд , конфискации , флашки , нарко канали , канали за контрабанда . Любопитно .

    09:24 01.09.2025

  • 14 Даа...

    2 0 Отговор
    На този бузите са му по широки от челото, като на Шиши, Meчо, Цацата, идеолога и създател на копейките - Красен Кралев ....
    Дънов знаете какво мисли за такива животински видове ...

    09:35 01.09.2025

  • 15 Трол

    2 0 Отговор
    Руснаците ни крадат и забогатяват, а ние обедняваме.

    09:40 01.09.2025

  • 16 А защо

    0 0 Отговор
    Няма информация за останалите милярдери от списъка на Блумберг, а само за руските? Защо ни натрапвате всичко руско с две думи?

    10:30 01.09.2025

  • 17 Буквар

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "УРСУ СА":

    си вземи и се научи как се пише "санкций". Или ти от руски си превеждаш и затова, а тролле?

    10:41 01.09.2025