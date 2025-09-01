Състоянието на най-богатите в Русия се е увеличило с над 24 милиарда долара,

Състоянието на най-богатите бизнесмени в Русия се е увеличило с 24,62 млрд. USD от началото на текущата година, сочи индексът на милиардерите на аг. Bloomberg, който се изчислява въз основа на стойността на акциите на компаниите.

Съоснователят на месинджъра Telegram Павел Дуров е спечелил 4,08 млрд. USD от началото на годината, състоянието му възлиза на 15,1 млрд. USD, а състоянието на Алишер Усманов, акционер в най-големия производител на желязна руда в Русия, Metalloinvest, се е увеличило с 3,57 млрд. USD, достигайки 16,8 млрд. USD. В същото време основателят на „Северстал“ Алексей Мордашов е получил 3,53 млрд. USD, а състоянието му е достигнало 26,6 млрд. USD.

Най-големи загуби е понесъл председателят на съвета на директорите на НЛМК Владимир Лисин - състоянието му е намаляло с 2,81 млрд. USD, до 23 млрд. USD.

От март 2012 г. агенцията публикува индекса на милиардерите на Bloomberg, който включва информация за състоянието на 500-те най-богати хора на планетата.