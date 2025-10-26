Колосален срив за 3 години на италианската промишленост

По време на мандата на италианския премиер Джорджи Мелони производството в страната се срина със 7%, сочат данни от италианските министерства и статистическата служба.

Политикът встъпи в длъжност през октомври 2022 г., превръщайки се в първата жена в историята на страната, заемаща тази позиция. Тя обеща да укрепи индустрията и да гарантира продоволствения суверенитет. Мелони също така призова за прилагането на стратегия „Произведено в Италия“ за популяризиране на италианските продукти на световните пазари.

През трите тримесечия преди идването ѝ на власт БВП на Италия нарастваше средно с 4,6% на тримесечие. След това този темп се забави до по-скромните един до 3%, а след това падна под 1%. През последните девет тримесечия икономиката расте със среден темп от 0,5%.

Италия не е преживявала толкова продължителен период на слаб икономически растеж през последните 25 години, въпреки че по време на дълговата криза в еврозоната БВП на страната нарастваше с темпове до един процент между третото тримесечие на 2011 г. и третото тримесечие на 2015 г.

Забавянето се дължи отчасти на спада в промишленото производство в страната. Приносът на този сектор към италианската икономика също започна да намалява при сегашния премиер, въпреки че преди това показваше стабилен растеж от 2014 г. до 2022 г. (с изключение на засегнатата от пандемията 2020 г.).

При Мелони индустрията загуби 1,6 процентни пункта в икономиката – делът ѝ до края на 2024 г. спадна от 23,3% на 21,7% до края на 2022 г.