Колосален срив за 3 години на италианската промишленост

26 Октомври, 2025 11:47 1 016 15

  • италия-
  • промишленост-
  • икономика-
  • състояние-
  • джорджа мелони

Със 7% се срина производството по време на мандата на Мелони

Колосален срив за 3 години на италианската промишленост - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

По време на мандата на италианския премиер Джорджи Мелони производството в страната се срина със 7%, сочат данни от италианските министерства и статистическата служба.

Политикът встъпи в длъжност през октомври 2022 г., превръщайки се в първата жена в историята на страната, заемаща тази позиция. Тя обеща да укрепи индустрията и да гарантира продоволствения суверенитет. Мелони също така призова за прилагането на стратегия „Произведено в Италия“ за популяризиране на италианските продукти на световните пазари.

През трите тримесечия преди идването ѝ на власт БВП на Италия нарастваше средно с 4,6% на тримесечие. След това този темп се забави до по-скромните един до 3%, а след това падна под 1%. През последните девет тримесечия икономиката расте със среден темп от 0,5%.

Италия не е преживявала толкова продължителен период на слаб икономически растеж през последните 25 години, въпреки че по време на дълговата криза в еврозоната БВП на страната нарастваше с темпове до един процент между третото тримесечие на 2011 г. и третото тримесечие на 2015 г.

Забавянето се дължи отчасти на спада в промишленото производство в страната. Приносът на този сектор към италианската икономика също започна да намалява при сегашния премиер, въпреки че преди това показваше стабилен растеж от 2014 г. до 2022 г. (с изключение на засегнатата от пандемията 2020 г.).

При Мелони индустрията загуби 1,6 процентни пункта в икономиката – делът ѝ до края на 2024 г. спадна от 23,3% на 21,7% до края на 2022 г.


Италия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмммм

    5 7 Отговор
    нищо подобно

    11:49 26.10.2025

  • 2 Важното е

    27 3 Отговор
    На Путин да му е зле! Че европейците ще мрем от глад не е от значение!

    Коментиран от #10

    11:52 26.10.2025

  • 3 Колю Дъргата

    18 3 Отговор
    Това е добра новина за еврото и за България! Оле!
    Ще има ли частни самолети за всички.....

    11:54 26.10.2025

  • 4 000

    19 1 Отговор
    Важното е, че италия е на правилната страна на историята, тоест вече няма италия :)

    12:06 26.10.2025

  • 5 Ляво дясно

    16 0 Отговор
    Лъжливата Каунка не я бива за нищо, освен едно, може би. Кризата за лидери в ЕС се засилва.

    12:07 26.10.2025

  • 6 Точно така

    19 1 Отговор
    Благодарете на зеления клоун и розовата вещица- по-зле ще става, но те са далече, а хората ще погнат тези които виждат. Пригответе се продажни политици- иде цунами.

    12:07 26.10.2025

  • 7 Един

    15 0 Отговор
    Тик... так.... тик... так... БОМБАТА ЦЪКА!
    Последните години жабарите отчитат ръст на икономиката благодарение на безумни дългове, които теглят. Без икономика, която да ги плаща и с инфлацията, която тия дългове помпат и реално изяждат ръста е въпрос на не много време икономиката им да се взриви.

    Отдавна не е въпрос на дали, а кога! Еврозоната няма да я бъде - добре дошли в клуба на задлъжнелите, на вас се плаща честта да плащате за техния пир!

    Коментиран от #13

    12:09 26.10.2025

  • 8 Новак

    9 0 Отговор
    Икономиката, красавице, икономиката!

    12:10 26.10.2025

  • 9 Абе

    14 0 Отговор
    Икономическият спад е заради това, че Италия играе по свирката на Европейския съюз! Не заради нещо друго!

    12:12 26.10.2025

  • 10 Стига мрънка

    1 7 Отговор

    До коментар #2 от "Важното е":

    Пудинг като го бастисат и русийката я разпокъсат на съставните й части, който ще се превърнат в колониален придатък на могъщия ЕС, нещата ще се оправят. Дори и руските мужици ще заживеят по-добре. Само копейките няма да да по-добре защото на социалните маргинали никой не може да им помогне.

    Коментиран от #14

    12:20 26.10.2025

  • 11 бен Ходжа

    6 0 Отговор
    Мелони е една от най-големите измами. Италианците гласуваха за Салвини, а получиха нея. Тя отиде сред Урсулите и заяви - няма страшно, аз съм една от вас.

    12:21 26.10.2025

  • 12 хъхъ

    4 0 Отговор
    Тази има вид на магистрална труженичка от средата на 90-те.

    12:21 26.10.2025

  • 13 Много

    0 4 Отговор

    До коментар #7 от "Един":

    Тик так, тик так. Тя бомбата все цъка ама не Европата а рашата си заминава всеки път. Ето за последните 80 години две руски дуржавички си заминаха, а до края на това десетилетие и третата може да последва пътя на предишните.

    12:23 26.10.2025

  • 14 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Стига мрънка":

    Размечта се.

    12:27 26.10.2025

  • 15 ЯСНО

    0 0 Отговор
    БЕЗ РУСКИТЕ РЕСУРСИ ЕВРОПА СТАВА като ОГЛОЗГАНАТА АФРИКА ОТ ЗАПАДНИТЕ НИ колонизаторите.

    12:37 26.10.2025