Колосален срив за 3 години на италианската промишленост

По време на мандата на италианския премиер Джорджи Мелони производството в страната се срина със 7%, сочат данни от италианските министерства и статистическата служба.
Политикът встъпи в длъжност през октомври 2022 г., превръщайки се в първата жена в историята на страната, заемаща тази позиция. Тя обеща да укрепи индустрията и да гарантира продоволствения суверенитет. Мелони също така призова за прилагането на стратегия „Произведено в Италия“ за популяризиране на италианските продукти на световните пазари.
През трите тримесечия преди идването ѝ на власт БВП на Италия нарастваше средно с 4,6% на тримесечие. След това този темп се забави до по-скромните един до 3%, а след това падна под 1%. През последните девет тримесечия икономиката расте със среден темп от 0,5%.
Италия не е преживявала толкова продължителен период на слаб икономически растеж през последните 25 години, въпреки че по време на дълговата криза в еврозоната БВП на страната нарастваше с темпове до един процент между третото тримесечие на 2011 г. и третото тримесечие на 2015 г.
Забавянето се дължи отчасти на спада в промишленото производство в страната. Приносът на този сектор към италианската икономика също започна да намалява при сегашния премиер, въпреки че преди това показваше стабилен растеж от 2014 г. до 2022 г. (с изключение на засегнатата от пандемията 2020 г.).
При Мелони индустрията загуби 1,6 процентни пункта в икономиката – делът ѝ до края на 2024 г. спадна от 23,3% на 21,7% до края на 2022 г.
1 хмммм
11:49 26.10.2025
2 Важното е
Коментиран от #10
11:52 26.10.2025
3 Колю Дъргата
Ще има ли частни самолети за всички.....
11:54 26.10.2025
4 000
12:06 26.10.2025
5 Ляво дясно
12:07 26.10.2025
6 Точно така
12:07 26.10.2025
7 Един
Последните години жабарите отчитат ръст на икономиката благодарение на безумни дългове, които теглят. Без икономика, която да ги плаща и с инфлацията, която тия дългове помпат и реално изяждат ръста е въпрос на не много време икономиката им да се взриви.
Отдавна не е въпрос на дали, а кога! Еврозоната няма да я бъде - добре дошли в клуба на задлъжнелите, на вас се плаща честта да плащате за техния пир!
Коментиран от #13
12:09 26.10.2025
8 Новак
12:10 26.10.2025
9 Абе
12:12 26.10.2025
10 Стига мрънка
До коментар #2 от "Важното е":Пудинг като го бастисат и русийката я разпокъсат на съставните й части, който ще се превърнат в колониален придатък на могъщия ЕС, нещата ще се оправят. Дори и руските мужици ще заживеят по-добре. Само копейките няма да да по-добре защото на социалните маргинали никой не може да им помогне.
Коментиран от #14
12:20 26.10.2025
11 бен Ходжа
12:21 26.10.2025
12 хъхъ
12:21 26.10.2025
13 Много
До коментар #7 от "Един":Тик так, тик так. Тя бомбата все цъка ама не Европата а рашата си заминава всеки път. Ето за последните 80 години две руски дуржавички си заминаха, а до края на това десетилетие и третата може да последва пътя на предишните.
12:23 26.10.2025
14 РЕАЛИСТ
До коментар #10 от "Стига мрънка":Размечта се.
12:27 26.10.2025
15 ЯСНО
12:37 26.10.2025