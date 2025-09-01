Китай създава платформи за енергетика, индустрия и дигитална икономика с ШОС

През идните 5 години Китай предлага страните от ШОС да увеличат капацитета си за слънчева и вятърна енергия с 10 милиона kW. Това беше обявено от китайския президент Си Дзинпин по време на среща във формат ШОС+, която се провежда в Тиендзин, Китай.

"Китай ще създаде 3 основни платформи за сътрудничество в областта на енергетиката, зелената индустрия и дигиталната икономика, както и три центъра за научни и технологични иновации, висше и професионално образование", цитира Си Дзинпин информационна агенция Синхуа.

Китай е готов да си сътрудничи с всички страни при създаването на Център за сътрудничество в областта на изкуствения интелект.

Освен това Си Дзинпин приветства широкото използване на навигационната система Beidou от всички страни и покани страните да се присъединят към създаването на Международната лунна изследователска станция.