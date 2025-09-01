Новини
Бизнес »
Китай създава платформи за енергетика, индустрия и дигитална икономика с ШОС

Китай създава платформи за енергетика, индустрия и дигитална икономика с ШОС

1 Септември, 2025 20:37 371 0

  • шос-
  • китай-
  • енергетика-
  • индустрия-
  • дигитална икономика

Си Дзинпин приветства широкото използване на навигационната система Beidou

Китай създава платформи за енергетика, индустрия и дигитална икономика с ШОС - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

През идните 5 години Китай предлага страните от ШОС да увеличат капацитета си за слънчева и вятърна енергия с 10 милиона kW. Това беше обявено от китайския президент Си Дзинпин по време на среща във формат ШОС+, която се провежда в Тиендзин, Китай.

"Китай ще създаде 3 основни платформи за сътрудничество в областта на енергетиката, зелената индустрия и дигиталната икономика, както и три центъра за научни и технологични иновации, висше и професионално образование", цитира Си Дзинпин информационна агенция Синхуа.

Китай е готов да си сътрудничи с всички страни при създаването на Център за сътрудничество в областта на изкуствения интелект.

Освен това Си Дзинпин приветства широкото използване на навигационната система Beidou от всички страни и покани страните да се присъединят към създаването на Международната лунна изследователска станция.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 4 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ