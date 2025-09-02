Индийската икономика продължава да расте въпреки проблемите, които произтичат от „икономическия егоизъм“. Това заяви индийският премиер Нарендра Моди, говорейки на конференцията Semicon India 2025.

„Само преди няколко дни бяха публикувани данните за БВП за първото тримесечие на тази година. Индия за пореден път надмина всички очаквания и оценки. В момент, когато световната икономика е изправена пред проблеми, причинени от икономически егоизъм, Индия постигна растеж от 7,8%“, каза ръководителят на индийското правителство.

Както отбелязва каналът NDTV, Моди коментира по този начин новата търговска политика на САЩ, високите тарифи, наложени от администрацията във Вашингтон върху индийски стоки, както и изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп за предполагаемата „мъртва икономика“ Индия.

Министерството на статистиката на Индия по-рано съобщи, че растежът в сектора на услугите е довел до регистриране на 7,6% реален растеж на брутната добавена стойност (БДС) в индийската икономика през първото тримесечие на фискалната 2025-2026 г. година.

На 27 август влезе в сила 25% мито, наложено от САЩ върху индийски стоки поради покупката на руски петрол от Индия. Преди това администрацията на Вашингтон беше наложила 25% мито на републиката като част от новата търговска политика на страната. По този начин Индия беше сред търговските партньори на САЩ с най-високи мита, като ставката за страната е 50%.