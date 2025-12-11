Новини
Индия и САЩ може да подпишат търговско споразумение до март

11 Декември, 2025 12:21 359 1

  • индия-
  • сащ-
  • споразумение

Повечето различия са преодоляни

Индия и САЩ може да подпишат търговско споразумение до март - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Индия и САЩ вероятно ще подпишат ново търговско споразумение до март 2026 г., заяви Ананта Нагесваран, главен икономически съветник на индийското правителство.

Повечето различия по предстоящото търговско споразумение са разрешени и сега двете страни са близо до сключването му. Търговското споразумение може да бъде подписано до март следващата година“, цитира съветника The Economic Times.

Двудневни търговски преговори между индийски и американски представители започнаха в сряда в Ню Делхи. Консултациите трябва да бъдат решителна стъпка към сключването на всеобхватно двустранно търговско споразумение, чието подписване се очакваше по-рано през есента или декември тази година.

Както Раджеш Агарвал, заместник-министър на търговията и промишлеността на Индия и водещ преговарящ от американската страна, обяви по-рано, че на преговорите се обсъждат две паралелни споразумения: едното за търговската сделка, а другото за тарифите, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп. Той заяви, че търговската сделка ще бъде от полза за индийския износ след премахването на високите американски тарифи.

Индия и САЩ започнаха преговори за всеобхватно търговско споразумение през февруари след посещението на премиера Нарендра Моди във Вашингтон. Двете страни се стремят да удвоят двустранната търговия до 500 млрд. USD до 2030 г. Планираше се документът да бъде подписан до края на годината.


Индия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    0 1 Отговор
    Индия ще изнася руски петрол за САЩ, като ще плаща на руснаците в рупии и ще получава
    минимум 30% отстъпка.

    12:28 11.12.2025