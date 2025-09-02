Турската икономика се представя по-добре от очакваното

Икономиката на Турция нараства по-бързо от очакваното между април и юни, удължавайки серията си от 20 последователни тримесечия на растеж, въпреки продължителните усилия за затягане на паричната политика.

Брутният вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие се е увеличил с 4,8% в сравнение с година по-рано и с 1,6% спрямо периода януари-март на сезонно и календарно коригирана база, съобщи Турският статистически институт (TurkStat), цитирана от Daily Sabah.

Икономистите заявиха, че тримесечието е било облагодетелствано от повече работни дни, отколкото през същия период на предходната година, и от ниската база от миналата година.

Очакванията за темпа на растеж в периода април-юни варират от 3,8% до 4,1%, според проучвания. Правителството прогнозира 4% растеж тази година. Очаква се да актуализира прогнозите си в началото на този месец.

Растежът през първото тримесечие беше ревизиран нагоре до 2,3% от 2%, показват също данните на TurkStat, докато икономическата експанзия беше леко ревизирана нагоре до 3,3% от предишните 3,2% миналата година.

Институтът публикува и документ заедно с данните, в който подробно се описва ревизията на поредицата за БВП като част от усилията за привеждане в съответствие с Европейската система за национални сметки.

Приближаване към потенциален растеж

Министърът на финансите и финансите Мехмет Шимшек заяви, че икономиката на Турция е на път постепенно да се приближи до нивото на потенциален растеж, тъй като несигурността в световната търговия намалява и финансовите условия стават по-благоприятни.

Той отбеляза, че ревизиите в поредицата за националния доход не са довели до „никаква фундаментална промяна“, подчертавайки, че растежът през първата половина на годината е бил 3,6%, а годишният БВП е близо 1,5 трлн. USD.

Шимшек подчерта, че дезинфлацията продължава успоредно с растежа, добавяйки, че правителството скоро ще обяви Средносрочната програма (СПП) за 2026-2028 г., насочена към осигуряване на „ценова стабилност и устойчив висок растеж“ чрез по-силна координация на политиките.

Инерцията идва на фона на променящата се парична политика и тъй като пазарите продължават да наблюдават как глобалното търговско напрежение и стъпките в лихвените проценти ще оформят перспективите за растеж до края на годината.

През декември Централната банка на Република Турия (CBRT) започна цикъл на облекчаване на паричната политика, след като поддържаше основния лихвен процент стабилен в продължение на осем месеца. Инфлацията спадна от 75% миналата година.

Централната банка затегна политиката си през април, за да осигури стабилност след пазарната нестабилност заради ареста през март на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу.

Имамоглу беше хвърлен в затвора в очакване на съдебен процес по обвинения в корупция.

Банката наскоро се върна към облекчаване на паричната политика, като инфлацията спадна до около 33%, и заяви, че въздействието на строгата политика може да се види в забавяне на условията на търсене.

Министърът на промишлеността и технологиите Мехмет Фатих Качир подчерта, че Турция е поддържала непрекъснат растеж в продължение на 20 поредни тримесечия.

Качир отбеляза, че индустриалният сектор се е разширил с 6,1% през второто тримесечие, като подчерта ролята на производството с висока добавена стойност, износа и заетостта за стимулиране на развитието.

2-ра сред страните от ОИСР, 4-та в Г-20

Министърът на търговията Омер Болат заяви, че Турция е класирана като втората най-бързо развиваща се икономика сред страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и четвъртата най-бързо развиваща се в Г-20 през второто тримесечие.

Болат подчерта, че износът на стоки и услуги е допринесъл с 0,4 процентни пункта за растежа, а инвестиционните разходи са показали стабилен ръст от 8,8%, добавяйки 2,2 процентни пункта към разширяването.

Той каза, че инвестициите постоянно подкрепят растежа през последните три поредни тримесечия и че ръстът на производството, инвестициите и износа е отразен и в показателите на пазара на труда.

„Икономиката на Турция постигна силен растеж през второто тримесечие, докато износът се увеличи, инфлацията и безработицата намаляха, а инвестициите се ускориха“, написа Болат в социалната медийна платформа X.

„Подкрепен от растежа в индустриалния сектор и сектора на услугите, положителният импулс в макроикономическите показатели продължава да се засилва.“

Болат добави, че годишният БВП достигна рекордните 1,47 трлн. USD към второто тримесечие, в сравнение с близо 1,36 трлн. USD през 2024 г.

Дефицитът по текущата сметка на Турция, който беше 5% от БВП през 2022 г., се сви до 0,8% през 2024 г. и беше 1,3% от БВП към второто тримесечие на 2025 г., доста под историческата си средна стойност, каза министърът.

Болат цитира правителствената програма, която според него засилва процеса на ребалансиране и стабилизиране на икономиката въпреки глобалната и регионалната несигурност.

Той каза, че увеличението на националния доход, подобрението на дефицита по текущата сметка, спадът на инфлацията, намаляването на лихвените проценти, повишаването на кредитните рейтинги, намаляването на рисковата премия на страната, предприетите стъпки за осигуряване на финансова стабилност, растежът на валутните резерви и усилията за осигуряване на справедливо разпределение на социалните помощи допринасят за този укрепващ импулс.

Болат отбеляза и положителните тенденции на пазара на труда, каза той.