Въвеждането на еврото няма да повиши сметките за ток

"Въвеждането на еврото по никакъв начин няма да повиши сметките за електроенергия", каза в Стара Загора заместник-министърът на енергетиката Георги Самандов по време на работна среща, част от националната информационна кампания за въвеждането на еврото от 1 януари 2026 година, пише БТА.

Той припомни, че правителството успя да предоговори "необмисленото приемане" на либерализацията, като продължи практиката за регулиране на цените за електрическа енергия. Самандов заяви, че по този начин България и Унгария поддържат най-ниските цени за електрическа енергия за бита.

Пред присъстващите заместник-министърът представи примери за ползите от въвеждане на еврото у нас в сектор eлектроенергетика и природен газ. "Веднага след публикуването на положителния конвергентен доклад, Българският енергиен холдинг успя да рефинансира облигации, като постигна с 20 процента по-добри финансови условия спрямо предходните си участия", посочи Самандов.

Той допълни, че българският газопреносен оператор "Булгартрансгаз" успя да привлече външно финансиране с рекордно ниски лихви, които са под 2%.