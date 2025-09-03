Новини
Въвеждането на еврото няма да повиши сметките за ток

3 Септември, 2025 12:16 581 12

България и Унгария поддържат най-ниските цени за електрическа енергия за бита

Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

"Въвеждането на еврото по никакъв начин няма да повиши сметките за електроенергия", каза в Стара Загора заместник-министърът на енергетиката Георги Самандов по време на работна среща, част от националната информационна кампания за въвеждането на еврото от 1 януари 2026 година, пише БТА.

Той припомни, че правителството успя да предоговори "необмисленото приемане" на либерализацията, като продължи практиката за регулиране на цените за електрическа енергия. Самандов заяви, че по този начин България и Унгария поддържат най-ниските цени за електрическа енергия за бита.

Пред присъстващите заместник-министърът представи примери за ползите от въвеждане на еврото у нас в сектор eлектроенергетика и природен газ. "Веднага след публикуването на положителния конвергентен доклад, Българският енергиен холдинг успя да рефинансира облигации, като постигна с 20 процента по-добри финансови условия спрямо предходните си участия", посочи Самандов.

Той допълни, че българският газопреносен оператор "Булгартрансгаз" успя да привлече външно финансиране с рекордно ниски лихви, които са под 2%.


Стара Загора / България
  • 1 мърсула

    13 2 Отговор
    9ти септември идва
    ще видите как ще горят кауфланд и лидл задето 3 лв олио го правят 1.59 при курс 1.95

    12:18 03.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    От юли месец домакинствата сме на свободният пазар

    12:19 03.09.2025

  • 3 ТЕЛЯК

    11 1 Отговор
    САМО НИ САПУНИСВАТ ЧЕ НИЩО НЯМАЛО ДА СЕ ПОВИШИ (ОСВЕН ДОХОДИТЕ) А ТО СТАНА КАТО ПРИКАЗКАТА НА ПОПА-НЕ ГЛЕДАЙ ЦЕНИТЕ , А СЛУШАЙ КАКВО ТИ КАЗВАМ

    12:19 03.09.2025

  • 4 Хасковски каунь

    6 1 Отговор
    Както не повиши и инфлацията.

    12:28 03.09.2025

  • 5 Цвете

    5 1 Отговор
    ТОВА ЩЕ СИ ГО ЗАПИША С ГЛАВНИ БУКВИ, НО АКО СЕ ОТМЕТНЕШ, ЩЕ ТЕ ДЪРЖИМ ОТГОВОРЕН ЗА КАЗАНОТО НА 3 СЕПТЕМВРИ 2025 ГОДИНА. 😂

    12:37 03.09.2025

  • 8 Коко

    3 1 Отговор
    Евро няма да има защото Русия ще ни освободи от европейско робство.

    12:40 03.09.2025

  • 9 az СВО Победа80

    8 1 Отговор
    Няма, няма! 🤣🤣🤣

    Както "не повиши" цената на нищо досега...
    🤣🤣🤣

    12:44 03.09.2025

  • 10 Тоя

    7 1 Отговор
    сам не си вярва , но и той в играта и парата !

    12:51 03.09.2025

  • 11 ДА БЕЕ С ЕВРОТО ИДВА ЩАСТЛИВИЯ

    3 1 Отговор
    КАМУНИЗЪМ....

    13:05 03.09.2025

  • 12 шаа

    1 0 Отговор
    числово, бе хора, числово няма да има повишение. от сметка 60 лева ще стане 60 евро, даже може да поевтинее на 55 евро.

    13:49 03.09.2025