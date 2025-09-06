Новини
Седем пъти поскъпна таксата за преминаване на кораби през Босфоро и Дарданелите

6 Септември, 2025 10:51 1 153 16

Суецкият канал също е станал по-скъп - с 5-15% в зависимост от вида на плавателния съд

Седем пъти поскъпна таксата за преминаване на кораби през Босфоро и Дарданелите - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Цената на преминаването на кораби през Босфора и Дарданелите се е увеличила 7 пъти за 2 години. Суецкият канал също е станал по-скъп - с 5-15% в зависимост от вида на плавателния съд, според изявление на транспортната група Fesco след сесия на Източния икономически форум с участието на главния изпълнителен директор на групата Петър Иванов.

На фона на нарастващите разходи интересът към Трансарктическия транспортен коридор само ще расте. Той е по-бърз и по-безопасен“, се казва в изявлението.

Същевременно се отбелязва, че товарните тарифи намаляват. Така цената за транспортиране на един 20-футов контейнер (1 TEU) по маршрута Шанхай-Владивосток падна от 9000 USD през 2021 г. до 1500-1700 USD. Fesco посочва като причина за това охлаждащото търсене и излишъка от тонаж на флота. Освен това до 2028 г. се планира въвеждането в експлоатация на кораби с общ капацитет от почти 10 милиона TEU, което се очаква да продължи да оказва натиск върху тарифите.

Групата добави още, че пазарът на контейнери не е стабилен. „Компаниите и инвеститорите в логистиката трябва да имат 2-3 стратегии с възможност за бързо преструктуриране.“ „Fesco хеджира рисковете, като развива както дълбоководни маршрути, така и железопътен транспорт, инвестирайки във вагони, кораби и терминали“, се казва в изявлението.

10-ият Източен икономически форум се провежда във Владивосток от 3 до 6 септември. Основната тема на EEF е „Далечният изток: Сътрудничество за мир и просперитет“. EEF се организира от фондация „Росконгрес".


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 6135

    11 5 Отговор
    Тръгнали от Софето да пишат за БосфорО!

    Коментиран от #3

    10:54 06.09.2025

  • 2 МРРБ

    3 0 Отговор
    След експресното довършване на проекта "Турски паток", вече е време за първа копка на плавателен канал до Гърция и бяло море.

    11:11 06.09.2025

  • 3 Те така си му викат

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "6135":

    У шопландия

    11:12 06.09.2025

  • 4 Нищо не е поскъпнало

    1 0 Отговор
    Фирмата пара се обезценява и то по целия свят!!!!! Златото и Койните ще растат

    11:22 06.09.2025

  • 5 Тоест,

    10 1 Отговор
    Турция фактически нарушава Лозанския мирен договор за свободно преминаване на Босфора и Дарданелите, като седем пъти за две години е увеличила таксите за пилотаж и санитарната такса.

    Така Турция директно ограбва черноморските държави, от които единствено България има сериозен икономически лост да спре турския рекет, като отговори с вдигане на винетките за тировете или още по-добре - като ги качи на железопътни платформи и им организира превоза от турската до румънската и сръбската граници.
    Последното, обаче импотентната българска власт не можа да реализира за 35 години лъжедемокрация, защото от крадене не й остана време и финансов ресурс.

    Коментиран от #9

    11:23 06.09.2025

  • 6 Световната икономическа криза

    2 0 Отговор
    е в ход.

    Така беше с цените за превоз по море и през 2007-2009г.

    Очаква ни същото, а след него - общоевропейска война, подпалена от мало умните брюкселски зелки и техните слуги по места в държавите от еС.

    11:27 06.09.2025

  • 7 Пилотът Гошу

    3 0 Отговор
    Заглавието е писано от пустиняк явно... Само те са на БосфорО....

    Коментиран от #12

    11:42 06.09.2025

  • 8 Баш Балък

    2 0 Отговор
    Това Босфоро на цигански ли е?!?

    Коментиран от #10

    11:51 06.09.2025

  • 9 Стенли

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тоест,":

    Много точно казано и султана се чуди откъде да пълни хазната и най лесно вдига таксите а пък нашите както ги нарича Костадинов еничари (и с право ги нарича така) вдигнаха тол такси а трябва да се вдигат само за транзитните превози защото за вътрешните превози накрая косвено ги плащаме всички ние потребителите защото превозвача си увеличава ценати на превоза оттам и магазините ама иначе борим инфлацията

    11:52 06.09.2025

  • 10 Стенли

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Баш Балък":

    Абе те факти толкова си могат онзи ден бяха сложили едно заглавие че билетчето за градския транспорт в София ще стане осемдесет стотинки 😁

    Коментиран от #14

    11:54 06.09.2025

  • 11 проф. Ричард Улф, проф. Глен Диезен

    0 0 Отговор
    Ричард Улф: Американската империя в колапс, Китай изгражда конкурентна система.

    12:06 06.09.2025

  • 12 Бай Амет чобанина

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пилотът Гошу":

    босфоро, дарданело и панамо

    12:14 06.09.2025

  • 13 Теменужко Петков

    2 0 Отговор
    Време е НОВ НАЧАЛО седем пъти да ПОСМЪПНАТ таксите за преминаване на ТУРСКИ ТИРове през БГ територия

    Публична тайна че ЛОЙКО Мутрисов който върти алъш вериш с Турция е НАМАКИЛ 2,5 ПЪТИ таксите за транзитно преминаващите ТУРСКИ ТИРове в сравнение в Сърбия и Хърватска Турския ТИРаджия плаща за същите километри с 150% по МАЛКО на България

    12:17 06.09.2025

  • 14 Доржное Проверовочноя Служба Новое Начал

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Стенли":

    В Москва в метрото е толкова към 80 ст

    12:18 06.09.2025

  • 15 Опорка

    1 0 Отговор
    Мисирките strikes again със своята безподобна неграмотност :D

    12:20 06.09.2025

  • 16 Ха сега де...

    0 0 Отговор
    А само за Босфоро без Дарданели колку ке биде?

    12:29 06.09.2025