Седем пъти поскъпна таксата за преминаване на кораби през Босфоро и Дарданелите

Цената на преминаването на кораби през Босфора и Дарданелите се е увеличила 7 пъти за 2 години. Суецкият канал също е станал по-скъп - с 5-15% в зависимост от вида на плавателния съд, според изявление на транспортната група Fesco след сесия на Източния икономически форум с участието на главния изпълнителен директор на групата Петър Иванов.

„На фона на нарастващите разходи интересът към Трансарктическия транспортен коридор само ще расте. Той е по-бърз и по-безопасен“, се казва в изявлението.

Същевременно се отбелязва, че товарните тарифи намаляват. Така цената за транспортиране на един 20-футов контейнер (1 TEU) по маршрута Шанхай-Владивосток падна от 9000 USD през 2021 г. до 1500-1700 USD. Fesco посочва като причина за това охлаждащото търсене и излишъка от тонаж на флота. Освен това до 2028 г. се планира въвеждането в експлоатация на кораби с общ капацитет от почти 10 милиона TEU, което се очаква да продължи да оказва натиск върху тарифите.

Групата добави още, че пазарът на контейнери не е стабилен. „Компаниите и инвеститорите в логистиката трябва да имат 2-3 стратегии с възможност за бързо преструктуриране.“ „Fesco хеджира рисковете, като развива както дълбоководни маршрути, така и железопътен транспорт, инвестирайки във вагони, кораби и терминали“, се казва в изявлението.

10-ият Източен икономически форум се провежда във Владивосток от 3 до 6 септември. Основната тема на EEF е „Далечният изток: Сътрудничество за мир и просперитет“. EEF се организира от фондация „Росконгрес".