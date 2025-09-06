Седем пъти поскъпна таксата за преминаване на кораби през Босфоро и Дарданелите

Цената на преминаването на кораби през Босфора и Дарданелите се е увеличила 7 пъти за 2 години. Суецкият канал също е станал по-скъп - с 5-15% в зависимост от вида на плавателния съд, според изявление на транспортната група Fesco след сесия на Източния икономически форум с участието на главния изпълнителен директор на групата Петър Иванов.
„На фона на нарастващите разходи интересът към Трансарктическия транспортен коридор само ще расте. Той е по-бърз и по-безопасен“, се казва в изявлението.
Същевременно се отбелязва, че товарните тарифи намаляват. Така цената за транспортиране на един 20-футов контейнер (1 TEU) по маршрута Шанхай-Владивосток падна от 9000 USD през 2021 г. до 1500-1700 USD. Fesco посочва като причина за това охлаждащото търсене и излишъка от тонаж на флота. Освен това до 2028 г. се планира въвеждането в експлоатация на кораби с общ капацитет от почти 10 милиона TEU, което се очаква да продължи да оказва натиск върху тарифите.
Групата добави още, че пазарът на контейнери не е стабилен. „Компаниите и инвеститорите в логистиката трябва да имат 2-3 стратегии с възможност за бързо преструктуриране.“ „Fesco хеджира рисковете, като развива както дълбоководни маршрути, така и железопътен транспорт, инвестирайки във вагони, кораби и терминали“, се казва в изявлението.
10-ият Източен икономически форум се провежда във Владивосток от 3 до 6 септември. Основната тема на EEF е „Далечният изток: Сътрудничество за мир и просперитет“. EEF се организира от фондация „Росконгрес".
1 6135
Коментиран от #3
10:54 06.09.2025
2 МРРБ
11:11 06.09.2025
3 Те така си му викат
До коментар #1 от "6135":У шопландия
11:12 06.09.2025
4 Нищо не е поскъпнало
11:22 06.09.2025
5 Тоест,
Така Турция директно ограбва черноморските държави, от които единствено България има сериозен икономически лост да спре турския рекет, като отговори с вдигане на винетките за тировете или още по-добре - като ги качи на железопътни платформи и им организира превоза от турската до румънската и сръбската граници.
Последното, обаче импотентната българска власт не можа да реализира за 35 години лъжедемокрация, защото от крадене не й остана време и финансов ресурс.
Коментиран от #9
11:23 06.09.2025
6 Световната икономическа криза
Така беше с цените за превоз по море и през 2007-2009г.
Очаква ни същото, а след него - общоевропейска война, подпалена от мало умните брюкселски зелки и техните слуги по места в държавите от еС.
11:27 06.09.2025
7 Пилотът Гошу
Коментиран от #12
11:42 06.09.2025
8 Баш Балък
Коментиран от #10
11:51 06.09.2025
9 Стенли
До коментар #5 от "Тоест,":Много точно казано и султана се чуди откъде да пълни хазната и най лесно вдига таксите а пък нашите както ги нарича Костадинов еничари (и с право ги нарича така) вдигнаха тол такси а трябва да се вдигат само за транзитните превози защото за вътрешните превози накрая косвено ги плащаме всички ние потребителите защото превозвача си увеличава ценати на превоза оттам и магазините ама иначе борим инфлацията
11:52 06.09.2025
10 Стенли
До коментар #8 от "Баш Балък":Абе те факти толкова си могат онзи ден бяха сложили едно заглавие че билетчето за градския транспорт в София ще стане осемдесет стотинки 😁
Коментиран от #14
11:54 06.09.2025
11 проф. Ричард Улф, проф. Глен Диезен
12:06 06.09.2025
12 Бай Амет чобанина
До коментар #7 от "Пилотът Гошу":босфоро, дарданело и панамо
12:14 06.09.2025
13 Теменужко Петков
Публична тайна че ЛОЙКО Мутрисов който върти алъш вериш с Турция е НАМАКИЛ 2,5 ПЪТИ таксите за транзитно преминаващите ТУРСКИ ТИРове в сравнение в Сърбия и Хърватска Турския ТИРаджия плаща за същите километри с 150% по МАЛКО на България
12:17 06.09.2025
14 Доржное Проверовочноя Служба Новое Начал
До коментар #10 от "Стенли":В Москва в метрото е толкова към 80 ст
12:18 06.09.2025
15 Опорка
12:20 06.09.2025
16 Ха сега де...
12:29 06.09.2025