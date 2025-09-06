Германия пуска най-бързия суперкомпютър в Европа

В германския град Юлих беше открит най-бързият суперкомпютър в Европа. Новата система Jupiter е предназначена да даде мощен тласък на развитието на изкуствения интелект, моделирането и анализа на големи масиви от данни, съобщава Deutsche Welle.
Според Изследователския център в Юлих, това е първият компютър в Европа с производителност над 1 трилион операции в секунда, което е сравнимо с капацитета на около 1 милион съвременни смартфони. Комплексът Jupiter заема площ от над 2300 квадратни метра и се състои от около 50 контейнерни модула. В момента това е четвъртият най-бърз суперкомпютър в света.
На церемонията по откриването присъстваха германският канцлер Фридрих Мерц и министър-председателят на Северен Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст.
1 Шорти
18:57 06.09.2025
2 Сталин
Коментиран от #9
18:57 06.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Бай Цоньо
19:00 06.09.2025
5 Програмист
19:00 06.09.2025
6 Сталин
19:00 06.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Сатурн
19:07 06.09.2025
9 Мунка
До коментар #2 от "Сталин":Ма то всичко ясно бе, зелени сделки,фотосинтеза тесла и други тъпотии
19:08 06.09.2025
10 Един
А Китай вече активно работи за създаването на супер компютър в космоса...
Ако немаш естествен интелект като швабите - изкуствения нема а ти помогне в изоставането ;)
19:14 06.09.2025