Германия пуска най-бързия суперкомпютър в Европа

В германския град Юлих беше открит най-бързият суперкомпютър в Европа. Новата система Jupiter е предназначена да даде мощен тласък на развитието на изкуствения интелект, моделирането и анализа на големи масиви от данни, съобщава Deutsche Welle.

Според Изследователския център в Юлих, това е първият компютър в Европа с производителност над 1 трилион операции в секунда, което е сравнимо с капацитета на около 1 милион съвременни смартфони. Комплексът Jupiter заема площ от над 2300 квадратни метра и се състои от около 50 контейнерни модула. В момента това е четвъртият най-бърз суперкомпютър в света.

На церемонията по откриването присъстваха германският канцлер Фридрих Мерц и министър-председателят на Северен Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст.