Новини
Бизнес »
Германия пуска най-бързия суперкомпютър в Европа

Германия пуска най-бързия суперкомпютър в Европа

6 Септември, 2025 18:53 444 10

  • суперкомпютър-
  • германия-
  • представяне-
  • jupiter

Новата система Jupiter е предназначена да даде мощен тласък на развитието на изкуствения интелект

Германия пуска най-бързия суперкомпютър в Европа - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

В германския град Юлих беше открит най-бързият суперкомпютър в Европа. Новата система Jupiter е предназначена да даде мощен тласък на развитието на изкуствения интелект, моделирането и анализа на големи масиви от данни, съобщава Deutsche Welle.

Според Изследователския център в Юлих, това е първият компютър в Европа с производителност над 1 трилион операции в секунда, което е сравнимо с капацитета на около 1 милион съвременни смартфони. Комплексът Jupiter заема площ от над 2300 квадратни метра и се състои от около 50 контейнерни модула. В момента това е четвъртият най-бърз суперкомпютър в света.

На церемонията по откриването присъстваха германският канцлер Фридрих Мерц и министър-председателят на Северен Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст.

Германия пуска най-бързия суперкомпютър в Европа

Германия пуска най-бързия суперкомпютър в Европа

Германия пуска най-бързия суперкомпютър в Европа

Германия пуска най-бързия суперкомпютър в Европа


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шорти

    4 0 Отговор
    Ние отркиваме, че водоснабдителните ни тръби са негодни и извън строя

    18:57 06.09.2025

  • 2 Сталин

    8 0 Отговор
    Значи Германия е готова с електронния концлагер ,сега остава и дигиталните ID и сте готови робите в кошарата

    Коментиран от #9

    18:57 06.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бай Цоньо

    3 0 Отговор
    Китайците се смеят

    19:00 06.09.2025

  • 5 Програмист

    2 0 Отговор
    Още хляб има да ядат, докато стигнат квантовия компютър от 8-мо ниво в dark web-a. 🤣

    19:00 06.09.2025

  • 6 Сталин

    3 0 Отговор
    Имаме късмет с нашите негодници Тиквата Прасето и ония пепейци ПП (Прости Пvтки) че откраднаха парите и не останаха пари за суперкомпютър в България

    19:00 06.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сатурн

    0 0 Отговор
    Тук Нептун, трябва спешно да се открие нова планета,

    19:07 06.09.2025

  • 9 Мунка

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Ма то всичко ясно бе, зелени сделки,фотосинтеза тесла и други тъпотии

    19:08 06.09.2025

  • 10 Един

    1 0 Отговор
    Откриват чисто нов супер компютър и той е с по-калпави параметри от старите такива!
    А Китай вече активно работи за създаването на супер компютър в космоса...
    Ако немаш естествен интелект като швабите - изкуствения нема а ти помогне в изоставането ;)

    19:14 06.09.2025