Основния лихвен процент в Турция вече е 40,5%

11 Септември, 2025 14:35 512 2

Централната банка го намали с 2.5%

Основния лихвен процент в Турция вече е 40,5% - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Централната банка на Турция реши да намали основния лихвен процент от 43% на 40,5%.

„Комисията по парична политика реши да намали основния лихвен процент - седмичния лихвен процент по репо аукционите - от 43% на 40,5%,“ се казва в изявление на регулатора на уебсайта му след заседанието на комисията. По-рано Централната банка на Турция намали основния лихвен процент на 24 юли от 46% на 43%.

Централната банка също така намали лихвения процент по овърнайт кредитите от 46% на 43,5% и лихвения процент по овърнайт заемите от 41,5% на 39%.

„Динамиката на основната инфлация се забави през август. Последните данни показват, че условията на търсене остават дезинфлационни. Цените на хранителните продукти и силно инерционните услуги продължават да оказват натиск за повишаване на инфлацията. Инфлационните очаквания, динамиката на цените и глобалната среда продължават да представляват рискове за процеса на дезинфлация“, се казва в изявление на регулатора.

През юни 2023 г. Централната банка на Турция повиши основния лихвен процент от 8,5% на 15% за първи път от повече от две години, след което редовно го ревизира нагоре до март 2024 г. Регулаторът остави основния лихвен процент непроменен на 50% в продължение на осем месеца поред. През декември 2024 г. Централната банка започна последователно намаляване на основния лихвен процент. До март 2025 г. този показател спадна до 42,5%, през април отново имаше увеличение до 46%, но през юли лихвеният процент отново започна да намалява.


Турция
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Овърнайт кредит!!!

    0 0 Отговор
    Вестникар ли? По Вазов. Авторът на статията трябва да го прочете

    Коментиран от #2

    14:47 11.09.2025

  • 2 Жан Бойко

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Овърнайт кредит!!!":

    Скоро и в ненагледната ви еврозона .
    ЕЦБ , обира парите н хората за да финансира заводи за барут

    15:12 11.09.2025