ЕС може постепенно да спре да купува руски газ в рамките на 6-12 месеца
  Тема: Украйна

ЕС може постепенно да спре да купува руски газ в рамките на 6-12 месеца

12 Септември, 2025 18:45 437 13

  • ек-
  • ес-
  • русия-
  • сащ-
  • газ-
  • доставки-
  • покупка

Това мнение изразиха от министерство на енергетиката на САЩ

ЕС може постепенно да спре да купува руски газ в рамките на 6-12 месеца - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз може постепенно да спре да купува руски газ в рамките на шест месеца или година.

Мисля, че това лесно може да се направи в рамките на 12 месеца, може би дори шест“, заяви министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт след срещата си с еврокомисаря по енергетиката Дан Йоргенсен, цитиран от аг. Reuters.

Още новини от Украйна

„Не знам дали ще се случи, но беше обсъдено на срещата с еврокомисаря“, добави Райт. Очаква се 13% от вноса на газ в ЕС през 2025 г. да идва от Русия.

По-рано Европейската комисия представи инициативи за отказване от руски газ. Пътната карта заявява намерението си да забрани нови сделки за внос на руски газ и спот договори до края на 2025 г. ЕК иска също да забрани покупките на тръбопроводен и втечнен природен газ от Русия до края на 2027 г. Окончателните правно обвързващи предложения трябва да бъдат одобрени от държавите-членки на общността в Съвета на ЕС. Унгария и Словакия заявиха, че ще гласуват против този план.

През май 2022 г. ЕС стартира програмата REPowerEU, насочена към прекратяване на „газовата зависимост“ от Русия до 2027 г. В същото време разходите за закупуване на руски втечнен природен газ (LNG) за Европейския съюз са се увеличили почти 4,6 пъти за три години поради покачващите се цени. До 2022 г. руският газ представляваше 40% от общия внос на този енергиен източник в ЕС, до 2023 г. делът му намаля до около 15%, но през 2024 г. започна отново да расте и достигна почти 19%, което предизвика недоволство сред европейските бюрократи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Успех!

    4 1 Отговор
    Ес постепенно се опитва да спре да купува газ от Русия вече три години. Досега не им се получава. Получи им се друго. Взеха да купуват руски петрол от Индия и Китай, от скъпо прескъпо. И постепенно им затънаха икономиките на разните там франции и германии

    18:48 12.09.2025

  • 2 По мутренски

    5 0 Отговор
    На входа и изхода американски фирми, Европа няма да купува от Русия, американците ще купуват от Русия и ще продават на Европа.

    18:50 12.09.2025

  • 3 Временното явление ЕС

    2 0 Отговор
    Може, може.....

    18:50 12.09.2025

  • 4 И аз мога да прекратя

    2 0 Отговор
    прием на продукти които са необходими за моето тяло но как това ще се отрази на него.
    Или въпросът е дали да ги купувам по-евтино или по-скъпо ако искам да продължа да съществувам.

    18:51 12.09.2025

  • 5 Може, може,

    1 0 Отговор
    а накрая ще правят детски камиончета, ще седят в тях и ще правят като децата “Бръммммммм, бръм-бръм”.

    18:51 12.09.2025

  • 6 И не разбирам как нашата

    6 0 Отговор
    Урси на последното си изказване твърди че европейският съюз е в процес на просперитет.

    18:53 12.09.2025

  • 7 НИКО

    5 0 Отговор
    МИ НАЛИ ГАЗТА КОЯТО ВИ ПРОДАВА АМЕРИКА Е РУСКА БЕ ЕВРО КРЕТЕНИ

    18:56 12.09.2025

  • 8 Факти

    2 0 Отговор
    ЕССР е със затихващи функции !

    18:58 12.09.2025

  • 9 САНДОКАН

    4 0 Отговор
    EU може и да спре да мърда

    18:59 12.09.2025

  • 10 Майна

    1 0 Отговор
    Тръмп:
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в петък, че няма да „защитава никого“ в ситуацията с дроновете в Полша!
    Свършени са!

    19:02 12.09.2025

  • 11 Сталин

    3 0 Отговор
    Чакай малко нали никой не трябваше да купува руски газ отдавна ,значи нашите партньори и приятели от Европа ни обясняват че трябва да спрем да купуване евтина руска газ и да купуваме двойно по скъпа газ от краварите,а те негодниците още лапат евтина руска газ

    19:06 12.09.2025

  • 12 Майна

    1 0 Отговор
    Костадинов ще е следващия президент!

    19:08 12.09.2025

  • 13 Гошко

    0 0 Отговор
    И ще се наложи да пали кямурените централи и да вняса донбаски кямурнот русия

    19:12 12.09.2025