Европейският съюз може постепенно да спре да купува руски газ в рамките на шест месеца или година.

„Мисля, че това лесно може да се направи в рамките на 12 месеца, може би дори шест“, заяви министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт след срещата си с еврокомисаря по енергетиката Дан Йоргенсен, цитиран от аг. Reuters.

Още новини от Украйна

„Не знам дали ще се случи, но беше обсъдено на срещата с еврокомисаря“, добави Райт. Очаква се 13% от вноса на газ в ЕС през 2025 г. да идва от Русия.

По-рано Европейската комисия представи инициативи за отказване от руски газ. Пътната карта заявява намерението си да забрани нови сделки за внос на руски газ и спот договори до края на 2025 г. ЕК иска също да забрани покупките на тръбопроводен и втечнен природен газ от Русия до края на 2027 г. Окончателните правно обвързващи предложения трябва да бъдат одобрени от държавите-членки на общността в Съвета на ЕС. Унгария и Словакия заявиха, че ще гласуват против този план.

През май 2022 г. ЕС стартира програмата REPowerEU, насочена към прекратяване на „газовата зависимост“ от Русия до 2027 г. В същото време разходите за закупуване на руски втечнен природен газ (LNG) за Европейския съюз са се увеличили почти 4,6 пъти за три години поради покачващите се цени. До 2022 г. руският газ представляваше 40% от общия внос на този енергиен източник в ЕС, до 2023 г. делът му намаля до около 15%, но през 2024 г. започна отново да расте и достигна почти 19%, което предизвика недоволство сред европейските бюрократи.