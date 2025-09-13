Новини
Водолази от цялата страна се включиха в почистването на морското дъно около Мостика в Бургас

Водолази от цялата страна се включиха в почистването на морското дъно около Мостика в Бургас

13 Септември, 2025 17:00 516 3

  • приятели на морето – бургас-
  • водолази

На сушата бяха извадени немалко количество отпадъци, сред които една тротинетка, касов апарат, въдици, месина, мрежи и други

Водолази от цялата страна се включиха в почистването на морското дъно около Мостика в Бургас - 1
Снимки: Приятели на Морето – Бургас
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Водолази от цялата страна се включиха в почистването на морското дъно около Мостика в Бургас. Доброволческата акция се организира ежегодно от Сдружение с нестопанска цел “Приятели на Морето – Бургас”.

Въпреки вълнението на морето и лошата видимост през днешния ден, на сушата бяха извадени немалко количество отпадъци, сред които една тротинетка, касов апарат, въдици, месина, мрежи и други риболовни принадлежности, бутилки, метални, пластмасови и стъклени отломки, част от котва и други предмети.

Инициативата се проведе под мотото “Да запазим чисти морето и морския бряг заедно”. Сред нейните цели е, от морското дъно не просто да бъдат извадени на сушата някакво количество боклук, но и да бъде напомнено, че е важно да пазим природата и да бъдем отговорни в действията си спрямо нея.

Бургас / България


Бургас / България
Оценка 1 от 2 гласа.
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 1488

    4 1 Отговор
    що бе, да не са подарьци от покрайна дето гьрмят ?

    17:04 13.09.2025

  • 2 ревизорка

    1 0 Отговор
    Значи като чуя думата доброволец и нещо се обръща в мене.Така,доброволец от Видин примерно колко пари ще плати за гориво да "прескочи"до Бургас?Пълненето на бутилките с въздух също е пари.Изобщо всичко е пари,приятели.Та нямаше да пиша но ме провокира тази дума доброволец.Запитайте каква е цената на един час под водата на леководолаз.За почистване на яхта,кингстони,лага и др.Интересно е.

    17:29 13.09.2025

  • 3 123456

    0 0 Отговор
    Дали са ми намерили часовника, дето го загубих там преди три години?

    18:03 13.09.2025

