Новини
България »
Откриват последния участък от автомагистрала "Европа"

Откриват последния участък от автомагистрала "Европа"

14 Септември, 2025 05:08, обновена 14 Септември, 2025 05:11 789 10

  • магистрала европа-
  • строителство-
  • участък-
  • откриване

По цялото трасе от ГКПП "Калотина" до София ще се пътува по магистрален път

Откриват последния участък от автомагистрала "Европа" - 1
Снимка: МРРБ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Последният участък от автомагистрала "Европа" ще бъде открит днес, с което по цялото трасе от ГКПП "Калотина" до София ще се пътува по магистрален път. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, цитирани от БТА.

В пускането на участъка в експлоатация се предвижда да участват премиерът Росен Желязков, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и председателят на регионалната комисия в парламента Николай Нанков.

Символичното пускане на отсечката за движение е предвидено за 09:00 часа.

БТА припомня, че общата дължина на трасето, което е важна част от Трансевропейската транспортна мрежа, е 63 км и започва от границата с Република Сърбия (при ГКПП "Калотина"). То се включва в Северната скоростна тангента, която е също част от автомагистралата. Чрез тангентата автомобилният и товарен поток се разпределя към АМ "Хемус" и АМ "Тракия".

Последният участък от АМ "Европа" между Сливница и Софийския околовръстен път е 16,5 км.

Миналия месец министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Иванов инспектира довършителните работи по магистралата и заяви, че тя ще бъде отворена за движение в средата на септември. Тогава министърът каза, че качеството на изпълнение е много добро. Финансирането на участъка е от Европейския съюз.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гдфгфдг

    10 5 Отговор
    капитализма е едно недоносче,колко е глупаво човечеството и капиталистите го лъжат ,че е демокрация!

    Коментиран от #7

    05:16 14.09.2025

  • 2 След откриването

    9 2 Отговор
    на МАГИСТРАЛА ЕВРОПА -СЛЕДВА ОТКРИВАНЕ НА НОВА ОФШОРКА или ЧЕКМЕДЖЕ

    05:22 14.09.2025

  • 3 оня с коня

    4 4 Отговор
    Всички Крупни строежи с национално значение се случват ЕДИНСТВЕНО при управлението на БОРИСОВ,защото ЕС има Доверие единствено на Него и отпуска съответните Суми.Естествено Дебилите винаги ще търкалят изтърканата Опорка за някакви Чекмеджета и Кюлчета което няма как да е верно,след като Построеното е НАЛИЦЕ.А Целта им е ясна - Неглижиран Борисов - Шанс за Русофилските Партии да влязат в Управлението.

    05:45 14.09.2025

  • 4 Сандо

    5 2 Отговор
    След една година ще се окаже,че каквато е европата,такава ни е и магистралата.Може и обратното твърдение.

    05:45 14.09.2025

  • 5 Лост

    8 4 Отговор
    Сърбите,ако бяха продължили тяхната вече щеха да са до Пловдив.

    05:52 14.09.2025

  • 6 Жоро

    2 0 Отговор
    🐏🐏🐏 нали сме вече в клуба на богатите ще си огаждаме

    05:55 14.09.2025

  • 7 Ами

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "гдфгфдг":

    Върни се при комунизма.Няма магистрали, чакаш по 10г.да си купиш кола и всичко беше дефицит, опашки и най важното беше да имаш ВРЪЗКИ.

    Коментиран от #9

    06:05 14.09.2025

  • 8 12340

    2 0 Отговор
    "... Финансирането на участъка е от Европейския съюз....".. право у чекмеджето на оня с джипката!

    06:26 14.09.2025

  • 9 Пилотът Гошу

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ами":

    Абе не знам ко се пънеш, като точно комунизма ти направи магистралите... Ако виадукта не беше строен по онова време отдавна да е паднал... Във Варна седмица издържа строителството на Боко, до първия дъжд...
    Чак лампите в тунела ви мързи да поддържате, като падна след 30 години мърлящина, Бай Тошо ви беше виновен, че не ги строил по-хубаво, а не, че сте некадърни даже да поддържате... 35 години!!! Кво сте построили? Едно нищо...
    Приказката за боядисването е в пълна сила...

    06:29 14.09.2025

  • 10 редник

    0 0 Отговор
    /Тогава министърът каза, че качеството на изпълнение е много добро. Финансирането на участъка е от Европейския съюз./
    Дано да е така!
    Каква ще е скоростта?

    06:36 14.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове