Откриват последния участък от автомагистрала "Европа"

Последният участък от автомагистрала "Европа" ще бъде открит днес, с което по цялото трасе от ГКПП "Калотина" до София ще се пътува по магистрален път. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, цитирани от БТА.
В пускането на участъка в експлоатация се предвижда да участват премиерът Росен Желязков, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и председателят на регионалната комисия в парламента Николай Нанков.
Символичното пускане на отсечката за движение е предвидено за 09:00 часа.
БТА припомня, че общата дължина на трасето, което е важна част от Трансевропейската транспортна мрежа, е 63 км и започва от границата с Република Сърбия (при ГКПП "Калотина"). То се включва в Северната скоростна тангента, която е също част от автомагистралата. Чрез тангентата автомобилният и товарен поток се разпределя към АМ "Хемус" и АМ "Тракия".
Последният участък от АМ "Европа" между Сливница и Софийския околовръстен път е 16,5 км.
Миналия месец министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Иванов инспектира довършителните работи по магистралата и заяви, че тя ще бъде отворена за движение в средата на септември. Тогава министърът каза, че качеството на изпълнение е много добро. Финансирането на участъка е от Европейския съюз.
1 гдфгфдг
Коментиран от #7
05:16 14.09.2025
2 След откриването
05:22 14.09.2025
3 оня с коня
05:45 14.09.2025
4 Сандо
05:45 14.09.2025
5 Лост
05:52 14.09.2025
6 Жоро
05:55 14.09.2025
7 Ами
До коментар #1 от "гдфгфдг":Върни се при комунизма.Няма магистрали, чакаш по 10г.да си купиш кола и всичко беше дефицит, опашки и най важното беше да имаш ВРЪЗКИ.
Коментиран от #9
06:05 14.09.2025
8 12340
06:26 14.09.2025
9 Пилотът Гошу
До коментар #7 от "Ами":Абе не знам ко се пънеш, като точно комунизма ти направи магистралите... Ако виадукта не беше строен по онова време отдавна да е паднал... Във Варна седмица издържа строителството на Боко, до първия дъжд...
Чак лампите в тунела ви мързи да поддържате, като падна след 30 години мърлящина, Бай Тошо ви беше виновен, че не ги строил по-хубаво, а не, че сте некадърни даже да поддържате... 35 години!!! Кво сте построили? Едно нищо...
Приказката за боядисването е в пълна сила...
06:29 14.09.2025
10 редник
Дано да е така!
Каква ще е скоростта?
06:36 14.09.2025