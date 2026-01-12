Новини
България »
Намушкаха с нож 25-годишен перничанин по време на скандал

12 Януари, 2026 12:21 617 4

  • намушкан-
  • нож-
  • перник

Двама мъже на 25 и 29-годишна възраст се скарали и впоследствие по-големият намушкал с нож в областта на бедрото на левия крак опонента си

Намушкаха с нож 25-годишен перничанин по време на скандал - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Намушкаха с нож 25-годишен перничанин, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал малко преди полунощ на 9 януари в пернишкия кв. „Твърди ливади“. Двама мъже на 25 и 29-годишна възраст се скарали и впоследствие по-големият намушкал с нож в областта на бедрото на левия крак опонента си. Пристигналите на място медици установили, че пострадалият е с две прободни рани и силно кръвотечение. Оказана му е спешна помощ, а след проведени бързи оперативно-издирвателни действия е задържан за до 24 ч. предполагаемият извършител.

В рамките на започнатото разследване е установено, че по първоначални данни спорът е възникнал заради момиче, а 29-годишният е бил употребил алкохол.

Уведомена е прокуратурата и е образувано бързо производство, работата по което продължава.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Поколението Z

    4 1 Отговор
    е по зле и от чалга поколението!

    Коментиран от #4

    12:22 12.01.2026

  • 2 Абе

    3 0 Отговор
    Да ней почнала Сурва?

    12:24 12.01.2026

  • 3 И те

    3 0 Отговор
    с ножове ходят като бежанци !

    12:31 12.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

