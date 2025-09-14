Журналист: Време е гражданите да си направят свое МВР, сегашното не ни пази

Вотът на недоверие няма да успее. Това каза в „Тази събота и неделя“ по бТВ журналистът Емилия Милчева. Тази седмица „Продължаваме промяната – Демократична България“, МЕЧ и АПС внесоха петия вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“, от „Величие“ и „Възраждане също обявиха, че ще го подкрепят. Според нея двете партии правят „мръсен номер“ с подкрепата си, а ПП-ДБ ще получат критики.
Политологът проф. Росен Стоянов обясни, че допустимостта на вота ще решат народните представители:
„Това е поредна индивидуална акция на правителството от страна на министър-председателя. В особени ситуации, които предначертават възможност за нарочна интерпретация и политически дивиденти на опозицията или вид скандал, би трябвало да бъдат комуникирани в публичното пространство на не толкова високо ниво. Трябва да се появи фигурата на говорител, който да бъде излъчен от правителството“, добави той.
Милчева каза, че фигурата на говорител не би свършила работа в правителство на ГЕРБ, където има „силна МВР жилка“: „Това, което направи г-н Митов е само върхът на пирамидата. Зад тази пирамида ние имаме едно абсолютно пазене на своите в МВР. Крайно време е гражданите да си направим свое МВР, защото това, което имаме МВР не ни пази. По случая с комисар Кожухаров има много неизвестни, които трябва да бъдат осветени“.
Журналистът коментира, че няма как вътрешният министър Даниел Митов да подаде оставка в момент, когато има вот на недоверие, защото това би означавало, че опозицията е права.
„Тронът се споделя с г-н Пеевски. Борисов не е в онази ситуация, в която беше абсолютно всесилен и можеше да решава всичко. Кадровата политика в МВР за висшите постове се съгласува. Видяхме какво се случи с поста за главен секретар. Ако ви прави впечатление именно професионалните лица в МВР не говорят по темата в Русе“, допълни тя.
Стоянов коментира, че президентът Румен Радев е изпуснал точния момент да напусне „Дондуков“ 2 и да се включи в активната политика като опозиция.
3 Иван Грозни
13:49 14.09.2025
4 Управляващата бандитска групировка
13:50 14.09.2025
5 Дежурните грантаджии
Коментиран от #7
13:51 14.09.2025
6 Освен че е
13:52 14.09.2025
7 Национални предатели в БГ е печелившо.
До коментар #5 от "Дежурните грантаджии":С лопата да ги ринеш , колкото щеш. ГЕРБ също.
Коментиран от #10
13:54 14.09.2025
8 За радев
13:54 14.09.2025
9 Ъхъъъъъ ....
Коментиран от #14
13:56 14.09.2025
10 Така е
До коментар #7 от "Национални предатели в БГ е печелившо.":ПП и ДБ чухме в записите как от чуждо посолство им редят правителства, казват им какво да купуват, продават, кой договор да унищожават и т.н. За ГЕРБ баце сам се оплака как за една седмица трябвало три пъти да ходи на Козяк да дава обяснения. Национални предатели на България.
13:59 14.09.2025
11 Време е гражданите
14:00 14.09.2025
12 Тинейджър
14:00 14.09.2025
13 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
14:02 14.09.2025
14 Прекрасно ще е
До коментар #9 от "Ъхъъъъъ ....":ако бъдат възстановени Доброволните отряди на трудещите се (ДОТ) ! И като структури и като дейност. Лошото е обаче, че им разпродадоха клубовете, а във всеки квартал имаше поне по 3
Коментиран от #21
14:05 14.09.2025
16 Анонимен
14:07 14.09.2025
18 Те няма да го допуснат
14:11 14.09.2025
19 Един
По-добре да се върнат мутренските времена на СИК и ВИС, поне като им се плащаше те пазеха!
14:12 14.09.2025
20 🔥🔥🔥🔥🔥
14:12 14.09.2025
21 Направиха ги кръчми
До коментар #14 от "Прекрасно ще е":А после ги разпродадоха
14:12 14.09.2025
22 Ама как бързо беше изтрит
14:14 14.09.2025
23 Трябва да се разреши
14:15 14.09.2025
24 Майора
14:15 14.09.2025
25 Абе за все повече неща
14:18 14.09.2025