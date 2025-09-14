Новини
Журналист: Време е гражданите да си направят свое МВР, сегашното не ни пази

14 Септември, 2025

Политологът проф. Росен Стоянов коментира, че е време правителството да си назначи говорител, за да се избегнат „емоционалните изказвания"

Вотът на недоверие няма да успее. Това каза в „Тази събота и неделя“ по бТВ журналистът Емилия Милчева. Тази седмица „Продължаваме промяната – Демократична България“, МЕЧ и АПС внесоха петия вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“, от „Величие“ и „Възраждане също обявиха, че ще го подкрепят. Според нея двете партии правят „мръсен номер“ с подкрепата си, а ПП-ДБ ще получат критики.

Политологът проф. Росен Стоянов обясни, че допустимостта на вота ще решат народните представители:

„Това е поредна индивидуална акция на правителството от страна на министър-председателя. В особени ситуации, които предначертават възможност за нарочна интерпретация и политически дивиденти на опозицията или вид скандал, би трябвало да бъдат комуникирани в публичното пространство на не толкова високо ниво. Трябва да се появи фигурата на говорител, който да бъде излъчен от правителството“, добави той.

Милчева каза, че фигурата на говорител не би свършила работа в правителство на ГЕРБ, където има „силна МВР жилка“: „Това, което направи г-н Митов е само върхът на пирамидата. Зад тази пирамида ние имаме едно абсолютно пазене на своите в МВР. Крайно време е гражданите да си направим свое МВР, защото това, което имаме МВР не ни пази. По случая с комисар Кожухаров има много неизвестни, които трябва да бъдат осветени“.

Журналистът коментира, че няма как вътрешният министър Даниел Митов да подаде оставка в момент, когато има вот на недоверие, защото това би означавало, че опозицията е права.

„Тронът се споделя с г-н Пеевски. Борисов не е в онази ситуация, в която беше абсолютно всесилен и можеше да решава всичко. Кадровата политика в МВР за висшите постове се съгласува. Видяхме какво се случи с поста за главен секретар. Ако ви прави впечатление именно професионалните лица в МВР не говорят по темата в Русе“, допълни тя.

Стоянов коментира, че президентът Румен Радев е изпуснал точния момент да напусне „Дондуков“ 2 и да се включи в активната политика като опозиция.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Иван Грозни

    11 1 Отговор
    Един разумен журналист и един отвеян професор. Последният или е платен или е член на ГЕРБ което е едно и също.

    13:49 14.09.2025

  • 4 Управляващата бандитска групировка

    10 0 Отговор
    Залага на силата на чатала на врата на народа , за да краде и прави мръсотии безнаказано.

    13:50 14.09.2025

  • 5 Дежурните грантаджии

    4 3 Отговор
    нарекли се политолози и анализатори с неделната порция боза, обслужваща лъжите и пропагандата на националните предатели ПП и ДБ.

    Коментиран от #7

    13:51 14.09.2025

  • 6 Освен че е

    9 3 Отговор
    Време гражданите да си направят свое МВР, и свой Народен Съд трябва да си направят! И своя независима от НАТО армия !

    13:52 14.09.2025

  • 7 Национални предатели в БГ е печелившо.

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дежурните грантаджии":

    С лопата да ги ринеш , колкото щеш. ГЕРБ също.

    Коментиран от #10

    13:54 14.09.2025

  • 8 За радев

    1 0 Отговор
    не е късно! Ако не направи политически проект, означава че и него го държат със зависимости!

    13:54 14.09.2025

  • 9 Ъхъъъъъ ....

    4 2 Отговор
    Доброволните отряди на трудещите се, наречени на кратко (ДОТ), са Въоръжени работнически групи и отряди (ВРГО), Те са паравоенна организация в България от 1956 до края на 1990 година, част от структурата на държавата и гражданското общество. Закрити от атлантическите нацисти СДС през 1991г.

    Коментиран от #14

    13:56 14.09.2025

  • 10 Така е

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Национални предатели в БГ е печелившо.":

    ПП и ДБ чухме в записите как от чуждо посолство им редят правителства, казват им какво да купуват, продават, кой договор да унищожават и т.н. За ГЕРБ баце сам се оплака как за една седмица трябвало три пъти да ходи на Козяк да дава обяснения. Национални предатели на България.

    13:59 14.09.2025

  • 11 Време е гражданите

    4 3 Отговор
    Да изметат атлантиците викам аз. По лесно е

    14:00 14.09.2025

  • 12 Тинейджър

    0 0 Отговор
    А ти ще си шеф на русенското !

    14:00 14.09.2025

  • 13 оня с коня

    1 1 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    14:02 14.09.2025

  • 14 Прекрасно ще е

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ъхъъъъъ ....":

    ако бъдат възстановени Доброволните отряди на трудещите се (ДОТ) ! И като структури и като дейност. Лошото е обаче, че им разпродадоха клубовете, а във всеки квартал имаше поне по 3

    Коментиран от #21

    14:05 14.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Анонимен

    2 1 Отговор
    Не ниво МВР а нова държава трябва в територията и да се отвори Белене

    14:07 14.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Те няма да го допуснат

    1 1 Отговор
    До разискване и дебати в зала. Няма да има вот.

    14:11 14.09.2025

  • 19 Един

    1 1 Отговор
    Закриване на МВР!
    По-добре да се върнат мутренските времена на СИК и ВИС, поне като им се плащаше те пазеха!

    14:12 14.09.2025

  • 20 🔥🔥🔥🔥🔥

    0 1 Отговор
    Вадете голотината

    14:12 14.09.2025

  • 21 Направиха ги кръчми

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Прекрасно ще е":

    А после ги разпродадоха

    14:12 14.09.2025

  • 22 Ама как бързо беше изтрит

    1 1 Отговор
    Пост номер 1 за Доброволните отряди на трудещите се, наречени на кратко (ДОТ) а? хахахаха....

    14:14 14.09.2025

  • 23 Трябва да се разреши

    0 1 Отговор
    притежанието на КСО на всички бивши военни, полицаи и желаещи граждани изкарали курсове, неосъждани и с авторитет. Сега мечките, циганите, надрусани и пияни шофьори, дрифтаджии ще ни изядат, ограбят, блъснат или пребият. Да се разреши масово притежанието на оръжие в жилищата за самоотбрана.

    14:15 14.09.2025

  • 24 Майора

    1 0 Отговор
    Стига стезащитавалирсзединителя с вдигнатия юмрук , избран от КГБ и ген.Решетников и работещ според него за излизане на България от ЕС и НАТО!

    14:15 14.09.2025

  • 25 Абе за все повече неща

    1 0 Отговор
    От социализма ще се сетите вие.....

    14:18 14.09.2025

