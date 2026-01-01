Новини
От МВР отправиха съвети във връзка с официалното въвеждане на еврото

1 Януари, 2026 10:21 973 26

От МВР отправиха съвети във връзка с официалното въвеждане на еврото - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бъдете внимателни, пазете се от измами при въвеждането на еврото, предупреждават от МВР и призовават при съмнение за измама или друга злоупотреба незабавно да подадем сигнал на тел. 112 или да посетим най-близката структура на министерството.

От МВР отправиха превантивни съвети към гражданите във връзка с официалното въвеждане на еврото като платежно средство от 1 януари 2026 г.

Началникът на сектор „Измами“ в Главна дирекция „Национална полиция“ гл. инспектор Златка Падинкова препоръча да не се предоставя лична и банкова информация (ЕГН, номер на банкова сметка, банкова карта, ПИН код и др.) на непознати, без значение за какви се представят. Да бъдем предпазливи при получаване на телефонни обаждания или електронни писма, които привидно са от банки, пощи, полиция или други институции. Падинкова отбеляза, че подобна комуникация често изисква да споделим или потвърдим лични или банкови данни, което в никакъв случай не трябва да правим. За да избегнете финансова злоупотреба, прекъснете подобно повикване по телефона, да не отваряте подобни линкове в електронни писма, предупреди гл. инспектор Златка Падинкова.

Ползвайте само официални места за обмяна – банки или пощенски станции, където през първите шест месеца обмяната ще бъде без такса, посочиха от МВР по повод официалното въвеждане на еврото. Очаква се на 1 януари пощенските клонове да бъдат обхождани от униформени и полицейски патрули. Екипи на „Охранителна полиция“ в Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР ще бъдат подпомагани от жандармерията за опазване на обществения ред около пощенски станции в цялата страна.


Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 8 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Русофоб

    5 4 Отговор
    На мен банкомат ми пуска рубли-ша го паля

    10:23 01.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Няма ли да поумнеете бе..

    4 0 Отговор
    ВСЕКИ ДЕН по новините казват за АЛО измамници и ПАК има някой пенсионер ХВЪРЛИЛ кинти през балкона ( уж НЕ стават в 05ч и НЕ гледат новините) 🙈🙈

    Коментиран от #26

    10:28 01.01.2026

  • 4 оня с питон.я

    8 2 Отговор
    Най-големите измамници са фашистите от гербппддпсбспитн.

    10:31 01.01.2026

  • 5 Черната пантера

    4 6 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    И цикълът ти е дошъл май, но акъла - не. От повече от 20 години се ползва евро на територията.

    Коментиран от #10

    10:31 01.01.2026

  • 6 оня с питон.я

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    От глад няма да умра, образован съм, с опит, добър специалист, мога да работя от всяка точка на света. Но на евроатлантическия планктон акъл няма да му дойде нито с долар, нито с евро. А тези, които пращат разни хора в Русия - те виреят само тук и то докато им разрешават да крадат. Защото в мечтания запад ще умрат от глад. Не стават и за чистачи на тоалетни.

    10:35 01.01.2026

  • 7 Фен

    6 4 Отговор
    Ползвайте си левовете, докато можете. Така или иначе, след окончателният фалит на Франция и разпадът на еврото, пак ще трябва да връщаме лева.

    10:40 01.01.2026

  • 8 Пенсионер

    2 2 Отговор
    От днес вече хвърлям Евро от балконя

    10:42 01.01.2026

  • 9 Браво

    1 4 Отговор
    Радев и Костадинов пет години спаха и се сетиха последния месец преди еврото референдум да искат 😭

    10:43 01.01.2026

  • 10 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Черната пантера":

    Затова обичам!

    10:44 01.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 българан жив Луцифер

    0 1 Отговор
    Писна ми, ама айде, че дам безплатен съвет, който ще сащиса веригите. През януари максималното ресто в евро трябва да е 10€. (останалото в лева). Иначе вземам вафла Куку руку, давам на машината 100 лв. и ето обменил съм 50 €. С хляба с повторна маркировка (или на друга машина) вземам още 48 €. и т.н. За ден си обменил една пенсия В малките магазини ще ви гонят с точилката. Ама било по-трудно със софтуера. Къде спаха досега изследователите на пазара. Айде със здраве.

    Коментиран от #22

    11:00 01.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Лост

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Лост":

    Пак започнаха с баданарката новата година.

    11:04 01.01.2026

  • 19 Само държавата-мафия трябва да ви краде

    1 2 Отговор
    МВР пак лъжат и заблуждава хората защо записват данните на всеки при смяна лев Евро задайте се този въпрос?

    11:05 01.01.2026

  • 20 Наврете си проклетото евро отзад

    3 0 Отговор
    Пилците се броят на есен с песен. Не е последно.

    11:05 01.01.2026

  • 21 Лост

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Лост":

    Интересно е как ще запише името на режисьора на "Туин Пийкс" ,или най -известната книга на Салман Ружди ".... строфи" без автоматично да играе баданарката.Да ви имам ценностите.

    11:09 01.01.2026

  • 22 Лост

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "българан жив Луцифер":

    Аз така си обмених 5 и 10 стотинки . Като махнаха машините от Кауфланд, отидох до кафе автоматите .Даже някои пускаха по 1 лев.

    Коментиран от #23

    11:14 01.01.2026

  • 23 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Лост":

    И интригата с Лоста ще разкрием!

    11:17 01.01.2026

  • 24 Нафталинка

    0 0 Отговор
    По повод блокираните банкомати,призовавам всички засегнати граждани за разбиват под ред всички устройства и банкови офиси ВЕДНАГА

    11:21 01.01.2026

  • 25 1488

    1 0 Отговор
    банките масово поздравяват българите за членството в клуба на богатите с "такса еврозона" от 50 стотинки до 50 лева

    11:22 01.01.2026

  • 26 Коуега

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Няма ли да поумнеете бе..":

    Ами ако нямат радио или телевизия, къде да ти гледат новините,бре?

    11:43 01.01.2026

