От МВР отправиха съвети във връзка с официалното въвеждане на еврото

Бъдете внимателни, пазете се от измами при въвеждането на еврото, предупреждават от МВР и призовават при съмнение за измама или друга злоупотреба незабавно да подадем сигнал на тел. 112 или да посетим най-близката структура на министерството.
От МВР отправиха превантивни съвети към гражданите във връзка с официалното въвеждане на еврото като платежно средство от 1 януари 2026 г.
Началникът на сектор „Измами“ в Главна дирекция „Национална полиция“ гл. инспектор Златка Падинкова препоръча да не се предоставя лична и банкова информация (ЕГН, номер на банкова сметка, банкова карта, ПИН код и др.) на непознати, без значение за какви се представят. Да бъдем предпазливи при получаване на телефонни обаждания или електронни писма, които привидно са от банки, пощи, полиция или други институции. Падинкова отбеляза, че подобна комуникация често изисква да споделим или потвърдим лични или банкови данни, което в никакъв случай не трябва да правим. За да избегнете финансова злоупотреба, прекъснете подобно повикване по телефона, да не отваряте подобни линкове в електронни писма, предупреди гл. инспектор Златка Падинкова.
Ползвайте само официални места за обмяна – банки или пощенски станции, където през първите шест месеца обмяната ще бъде без такса, посочиха от МВР по повод официалното въвеждане на еврото. Очаква се на 1 януари пощенските клонове да бъдат обхождани от униформени и полицейски патрули. Екипи на „Охранителна полиция“ в Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР ще бъдат подпомагани от жандармерията за опазване на обществения ред около пощенски станции в цялата страна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Русофоб
10:23 01.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Няма ли да поумнеете бе..
Коментиран от #26
10:28 01.01.2026
4 оня с питон.я
10:31 01.01.2026
5 Черната пантера
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":И цикълът ти е дошъл май, но акъла - не. От повече от 20 години се ползва евро на територията.
Коментиран от #10
10:31 01.01.2026
6 оня с питон.я
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":От глад няма да умра, образован съм, с опит, добър специалист, мога да работя от всяка точка на света. Но на евроатлантическия планктон акъл няма да му дойде нито с долар, нито с евро. А тези, които пращат разни хора в Русия - те виреят само тук и то докато им разрешават да крадат. Защото в мечтания запад ще умрат от глад. Не стават и за чистачи на тоалетни.
10:35 01.01.2026
7 Фен
10:40 01.01.2026
8 Пенсионер
10:42 01.01.2026
9 Браво
10:43 01.01.2026
10 Факт
До коментар #5 от "Черната пантера":Затова обичам!
10:44 01.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 българан жив Луцифер
Коментиран от #22
11:00 01.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Лост
До коментар #16 от "Лост":Пак започнаха с баданарката новата година.
11:04 01.01.2026
19 Само държавата-мафия трябва да ви краде
11:05 01.01.2026
20 Наврете си проклетото евро отзад
11:05 01.01.2026
21 Лост
До коментар #16 от "Лост":Интересно е как ще запише името на режисьора на "Туин Пийкс" ,или най -известната книга на Салман Ружди ".... строфи" без автоматично да играе баданарката.Да ви имам ценностите.
11:09 01.01.2026
22 Лост
До коментар #15 от "българан жив Луцифер":Аз така си обмених 5 и 10 стотинки . Като махнаха машините от Кауфланд, отидох до кафе автоматите .Даже някои пускаха по 1 лев.
Коментиран от #23
11:14 01.01.2026
23 Факт
До коментар #22 от "Лост":И интригата с Лоста ще разкрием!
11:17 01.01.2026
24 Нафталинка
11:21 01.01.2026
25 1488
11:22 01.01.2026
26 Коуега
До коментар #3 от "Няма ли да поумнеете бе..":Ами ако нямат радио или телевизия, къде да ти гледат новините,бре?
11:43 01.01.2026