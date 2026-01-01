От МВР отправиха съвети във връзка с официалното въвеждане на еврото

Бъдете внимателни, пазете се от измами при въвеждането на еврото, предупреждават от МВР и призовават при съмнение за измама или друга злоупотреба незабавно да подадем сигнал на тел. 112 или да посетим най-близката структура на министерството.

От МВР отправиха превантивни съвети към гражданите във връзка с официалното въвеждане на еврото като платежно средство от 1 януари 2026 г.

Началникът на сектор „Измами“ в Главна дирекция „Национална полиция“ гл. инспектор Златка Падинкова препоръча да не се предоставя лична и банкова информация (ЕГН, номер на банкова сметка, банкова карта, ПИН код и др.) на непознати, без значение за какви се представят. Да бъдем предпазливи при получаване на телефонни обаждания или електронни писма, които привидно са от банки, пощи, полиция или други институции. Падинкова отбеляза, че подобна комуникация често изисква да споделим или потвърдим лични или банкови данни, което в никакъв случай не трябва да правим. За да избегнете финансова злоупотреба, прекъснете подобно повикване по телефона, да не отваряте подобни линкове в електронни писма, предупреди гл. инспектор Златка Падинкова.

Ползвайте само официални места за обмяна – банки или пощенски станции, където през първите шест месеца обмяната ще бъде без такса, посочиха от МВР по повод официалното въвеждане на еврото. Очаква се на 1 януари пощенските клонове да бъдат обхождани от униформени и полицейски патрули. Екипи на „Охранителна полиция“ в Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР ще бъдат подпомагани от жандармерията за опазване на обществения ред около пощенски станции в цялата страна.