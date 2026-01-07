Новини
ОТ МВР предлагат BG-ALERT да се използва и при издирване на хора, и при терористични заплахи

7 Януари, 2026 15:54 431 10

Проектът на наредбата за изменение и допълнение е публикуван на 6 януари, а срокът за обществено обсъждане е 5 февруари

ОТ МВР предлагат BG-ALERT да се използва и при издирване на хора, и при терористични заплахи - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

МВР предвижда изменения в наредба, за да бъде регламентирано използването на системата BG-ALERT от оправомощени със заповед от министъра на вътрешните работи органи на МВР с полицейски функции при случаи на обявени за общодържавно издирване лица, издирване на безследно изчезнали лица или в случаи на опасност и/или осъществяване на терористични актове.

Това пише в мотивите към внесения от вътрешното министерство проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за изграждане, поддържане, развитие и използване на системата BG-ALERT за разпространение на съобщения за предупреждение на населението (обн., ДВ, бр. 31 от 2024 г.). Той е публикуван в портала за обществени консултации към Министерския съвет, предават от БТА.

В наредбата са регламентирани техническите стандарти, протоколи и други приложими технически изисквания за изграждане на системата BG-ALERT, изискванията към доставчиците на мобилни междуличностни съобщителни услуги с номерà за осигуряване на условия за разпространение на съобщения чрез технологията Cell Broadcast, както и редът, и условията за поддържане, развитите и използване на системата BG-ALERT за разпространение на съобщения за предупреждение на населението.

Проектът на наредбата за изменение и допълнение е публикуван на 6 януари, а срокът за обществено обсъждане е 5 февруари.

С Решение на Министерски съвет от 21 юли 2025 г. е приет План за използване на Системата BG-ALERT за предупреждение на населението.

БТА припомня, че BG-ALERT е система за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случаи на опасни събития (бедствия, извънредни ситуации и други, представляващи заплаха за живота, здравето или имуществото) чрез мрежите на мобилните оператори до крайните устройства на гражданите (мобилни телефони, таблети и някои смарт часовници), които поддържат технологията Cell Broadcast Service.

BG-ALERT е допълнение към съществуващата Национална система за ранно предупреждение и оповестяване. Съобщенията се изпращат единствено и само от компетентните държавни органи или институции.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 А така

    2 7 Отговор
    Това означава да се използва и тук.
    Така ще се прочистим от руZките тролове

    Коментиран от #7

    16:05 07.01.2026

  • 2 честен ционист

    4 1 Отговор
    И за пращане на електронни повестки за Източния фронт.

    16:06 07.01.2026

  • 3 Важното е

    3 0 Отговор
    Алерт да уведоми себе си, че трябва да се уведоми.

    16:09 07.01.2026

  • 4 Aлфа Bълкът

    6 0 Отговор
    Пълна простотия с тези за общонационално издирване.
    Първо или са духнали отдавна или тъпите куки не са ги открили защото хората са гурбет, колко му е да си от Благоевград и да работиш през седмицата в София.
    Не те откриват куките и на втория ден те обявяват за общонационално издирване.

    16:10 07.01.2026

  • 5 1488

    5 0 Отговор
    днес си малък търговец
    утре си терорист и те дават мутрата по всички телефони щото не си си платил членския внос на чекмеджето

    16:11 07.01.2026

  • 6 То тва е много

    2 0 Отговор
    убаво, ама ония тримата Нагли дали ще ги намерят, или вече е късно?

    16:14 07.01.2026

  • 7 Колкото

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "А така":

    Минуси - толкова за прочистване

    16:15 07.01.2026

  • 8 Кирил

    0 0 Отговор
    Призовавам за пълен одит от външна страна на всяка институция, здръжение, шурубаджанащина и тн докоснала се Български лев!

    16:15 07.01.2026

  • 9 123456

    1 0 Отговор
    Най- добре и промоции на Кафлан да пускат там - коги Ицо продава ШПЕК

    16:30 07.01.2026

  • 10 Мдааа

    0 0 Отговор
    Може и ако някой ди загуби кученцето!?

    16:30 07.01.2026

