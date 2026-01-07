ОТ МВР предлагат BG-ALERT да се използва и при издирване на хора, и при терористични заплахи

МВР предвижда изменения в наредба, за да бъде регламентирано използването на системата BG-ALERT от оправомощени със заповед от министъра на вътрешните работи органи на МВР с полицейски функции при случаи на обявени за общодържавно издирване лица, издирване на безследно изчезнали лица или в случаи на опасност и/или осъществяване на терористични актове.
Това пише в мотивите към внесения от вътрешното министерство проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за изграждане, поддържане, развитие и използване на системата BG-ALERT за разпространение на съобщения за предупреждение на населението (обн., ДВ, бр. 31 от 2024 г.). Той е публикуван в портала за обществени консултации към Министерския съвет, предават от БТА.
В наредбата са регламентирани техническите стандарти, протоколи и други приложими технически изисквания за изграждане на системата BG-ALERT, изискванията към доставчиците на мобилни междуличностни съобщителни услуги с номерà за осигуряване на условия за разпространение на съобщения чрез технологията Cell Broadcast, както и редът, и условията за поддържане, развитите и използване на системата BG-ALERT за разпространение на съобщения за предупреждение на населението.
Проектът на наредбата за изменение и допълнение е публикуван на 6 януари, а срокът за обществено обсъждане е 5 февруари.
С Решение на Министерски съвет от 21 юли 2025 г. е приет План за използване на Системата BG-ALERT за предупреждение на населението.
БТА припомня, че BG-ALERT е система за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случаи на опасни събития (бедствия, извънредни ситуации и други, представляващи заплаха за живота, здравето или имуществото) чрез мрежите на мобилните оператори до крайните устройства на гражданите (мобилни телефони, таблети и някои смарт часовници), които поддържат технологията Cell Broadcast Service.
BG-ALERT е допълнение към съществуващата Национална система за ранно предупреждение и оповестяване. Съобщенията се изпращат единствено и само от компетентните държавни органи или институции.
