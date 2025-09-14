Новини
Личен лекар след пореден административен хаос: Станахме луди

14 Септември, 2025 16:55 618 7

  • личен лекар-
  • административен хаос-
  • здравно-профилактични карти

Хората се страхуваха, че децата им няма да бъдат допуснати до училище или градина, каза д-р Мирослав Спасов

Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Един ден преди старта на учебната година, родители, лекари и училища се сблъскват с административен хаос, породен от преминаването към електронни здравни карти. Макар Министерството на здравеопазването официално да е отменило хартиения им вариант, в много детски градини и училища продължават да ги изискват. Това създаде сериозно напрежение и неразбиране сред родителите и общопрактикуващите лекари.

„От 1 септември ние, специалистите от обща медицина, станахме луди след поредната анархична дейност, свързана със здравно-профилактичните карти“, заяви пред Нова тв общопрактикуващият лекар д-р Мирослав Спасов.

Според него ситуацията е резултат от липса на координация между три министерства – на здравеопазването, на образованието и на електронното управление.

Въпреки че здравното министерство е издало заповед за преминаване към електронни здравни карти, училищата и детските градини продължават да изискват хартиени документи. Това поставя родителите в патова ситуация.

„Родителите не знаеха към кого да се обърнат. Въпреки нареждането, ние бяхме принудени да издаваме и хартиени карти, защото хората се страхуваха, че децата им няма да бъдат допуснати до училище или градина“, обяснява д-р Спасов.

Освен родителите и учителите, медицинските специалисти в училищата също не знаят как да използват новата система, твърди д-р Спасов.

„Нито училищните сестри, нито ние бяхме обучени. Получихме готови софтуерни продукти и трябваше веднага да започнем да работим с тях. Без инструкция, без разяснения“, допълва той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Николова , София

    4 4 Отговор
    Станахте луди от много пари , акъла не ви стига кво да ги правите

    Коментиран от #4

    16:56 14.09.2025

  • 2 Айзомби

    2 2 Отговор
    Но и богати!

    17:01 14.09.2025

  • 3 Тома

    5 0 Отговор
    Корифея на електронното правителство гьотето на герб откраднал 2 милиарда е виновен да се иска още хартия

    17:02 14.09.2025

  • 4 Пенчо

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Николова , София":

    Вие защо не сте станала лекар. И Вие щяхте да сте луда от "много пари". Всеки гледа в канчето на другия, а всъщност той не става за нищо.

    Коментиран от #6

    17:10 14.09.2025

  • 5 мдаа

    1 0 Отговор
    Мутропитеците са царе на хаоса. Помните ли пръстовите идентификатори?

    17:15 14.09.2025

  • 6 така ли

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пенчо":

    За всички останали ти си другия и не ставаш за нищо!🖕

    17:17 14.09.2025

  • 7 Все тая

    0 0 Отговор
    Така става ,когато се напъвате да направите нещо смислено в система ,която не е работи. Някои наивници се напъват да се подмажат за Първия учебен ден ,а на по-прозорливите им е безразлично

    17:20 14.09.2025

