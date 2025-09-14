Личен лекар след пореден административен хаос: Станахме луди

Един ден преди старта на учебната година, родители, лекари и училища се сблъскват с административен хаос, породен от преминаването към електронни здравни карти. Макар Министерството на здравеопазването официално да е отменило хартиения им вариант, в много детски градини и училища продължават да ги изискват. Това създаде сериозно напрежение и неразбиране сред родителите и общопрактикуващите лекари.
„От 1 септември ние, специалистите от обща медицина, станахме луди след поредната анархична дейност, свързана със здравно-профилактичните карти“, заяви пред Нова тв общопрактикуващият лекар д-р Мирослав Спасов.
Според него ситуацията е резултат от липса на координация между три министерства – на здравеопазването, на образованието и на електронното управление.
Въпреки че здравното министерство е издало заповед за преминаване към електронни здравни карти, училищата и детските градини продължават да изискват хартиени документи. Това поставя родителите в патова ситуация.
„Родителите не знаеха към кого да се обърнат. Въпреки нареждането, ние бяхме принудени да издаваме и хартиени карти, защото хората се страхуваха, че децата им няма да бъдат допуснати до училище или градина“, обяснява д-р Спасов.
Освен родителите и учителите, медицинските специалисти в училищата също не знаят как да използват новата система, твърди д-р Спасов.
„Нито училищните сестри, нито ние бяхме обучени. Получихме готови софтуерни продукти и трябваше веднага да започнем да работим с тях. Без инструкция, без разяснения“, допълва той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Николова , София
Коментиран от #4
16:56 14.09.2025
2 Айзомби
17:01 14.09.2025
3 Тома
17:02 14.09.2025
4 Пенчо
До коментар #1 от "Николова , София":Вие защо не сте станала лекар. И Вие щяхте да сте луда от "много пари". Всеки гледа в канчето на другия, а всъщност той не става за нищо.
Коментиран от #6
17:10 14.09.2025
5 мдаа
17:15 14.09.2025
6 така ли
До коментар #4 от "Пенчо":За всички останали ти си другия и не ставаш за нищо!🖕
17:17 14.09.2025
7 Все тая
17:20 14.09.2025