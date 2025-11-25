Идва моментът за смяна на личен лекар: Как да го направите стъпка по стъпка

До края на декември здравноосигурените лица могат да сменят личния си лекар. Смяната се извършва два пъти годишно – от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември.

Извън тези периоди промяна е възможна само в определени случаи:

при преместване в друг град;

при смяна на адреса по лична карта;

при прекратяване на практиката или договора на досегашния личен лекар с НЗОК, или при трайно възпрепятстване да оказва медицинска помощ.

Как се сменя личен лекар

1. На място при новоизбрания лекар

Можете да посетите избрания от вас общопрактикуващ лекар със здравната си книжка. Той попълва данните си в нея и ви включва в списъка си с пациенти. Не е необходимо да уведомявате предишния си личен лекар – това се извършва служебно от РЗОК.

2. Онлайн чрез сайта на НЗОК

НЗОК предоставя възможност за електронна смяна на личен лекар. Това става през Персонализираната информационна система (ПИС) на НЗОК:

Е-услуги → Преглед на досие → Вход с цифров сертификат → Избор на личен лекар.

Необходимо е да се попълни формуляр за постоянен избор, който се подписва с електронен подпис от здравноосигуреното лице или от родител/настойник. Формулярът може да бъде изтеглен и от сайта на НЗОК (меню „За граждани“ → „Регистрационни форми за избор на общопрактикуващ лекар“). На гърба на документа са описани указания за попълване.

Новоизбраният лекар вписва своите данни и данните на практиката; актуализираната информация се нанася в здравноосигурителната книжка.

Справка за общопрактикуващите лекари, сключили договор с НЗОК, може да се направи в рубриката „Електронни услуги“ на сайта на касата – „Търсене на договорни партньори и дейности“. Възможно е търсене по област и населено място.

При нужда можете да се обърнете и към съответната РЗОК, чиито контакти са публикувани в сайта на НЗОК. Там оказват съдействие и предоставят пълна информация за наличните общопрактикуващи лекари в съответния здравен район.

Важно

Общопрактикуващият лекар е длъжен да оказва медицинска помощ от датата, на която сте извършили избора и сте включени в пациентската му листа.

За да смените личния си лекар, е необходимо да сте здравноосигурен.

Следващата възможност за смяна в рамките на годишните периоди е от 1 до 31 декември.