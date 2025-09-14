Двама ранени след катастрофа между автобус и лека кола в столицата

За катастрофа между автобус на градския транспорт, обслужващ линия 78 и лека кола, съобщи bTV.
Инцидентът e станал около 17.00 часа.
По данни на полицията пострадали са двамата шофьори - откарани са в болница за преглед. Тепърва ще се установяват причините за инцидента.
1 Николова , София
19:25 14.09.2025
2 карам Мерцедес за 500бона
Модел 2025
И един шемет ми пресича пътя. А, бе, еййййй!!
19:27 14.09.2025
3 ДрайвингПлежър
Разбира се КАТ няма да следи за истинските виновници за катастрофите - Отнето предимство и Несъобразена скорост, която знаем, означава скапана и липсваща инфраструктура!
19:56 14.09.2025