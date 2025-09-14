Новини
България »
София »
Двама ранени след катастрофа между автобус и лека кола в столицата
  Тема: Войната на пътя

Двама ранени след катастрофа между автобус и лека кола в столицата

14 Септември, 2025 19:15, обновена 14 Септември, 2025 19:19 759 3

  • катастрофа-
  • софия-
  • пострадали

Пострадали са двамата шофьори

Двама ранени след катастрофа между автобус и лека кола в столицата - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

За катастрофа между автобус на градския транспорт, обслужващ линия 78 и лека кола, съобщи bTV.

Инцидентът e станал около 17.00 часа.

По данни на полицията пострадали са двамата шофьори - откарани са в болница за преглед. Тепърва ще се установяват причините за инцидента.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Николова , София

    2 0 Отговор
    Кой знае на колко туби нафта са от столицата ..селяк бол тука ..добре ,че са живи

    19:25 14.09.2025

  • 2 карам Мерцедес за 500бона

    0 1 Отговор
    Жените тичат след мен, да ги возя.
    Модел 2025
    И един шемет ми пресича пътя. А, бе, еййййй!!

    19:27 14.09.2025

  • 3 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Абе да не ви кука бе! Важното е, че МИЛИЦИОНЕРИТЕ ще ви глобяват за пресичане и за 5 км превишена скорост на неясно как засичани отсечки! Някви си ранени, некви си умрели - 100те кинта са важни! От вашия в техния джоб!
    Разбира се КАТ няма да следи за истинските виновници за катастрофите - Отнето предимство и Несъобразена скорост, която знаем, означава скапана и липсваща инфраструктура!

    19:56 14.09.2025

Новини по градове:
